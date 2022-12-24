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Свекольный чиа пудинг: идеальный завтрак выходного дня

Источник: online-detox.com 24 декабря 2022 5610
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Здоровые десерты завоевали любовь миллионов людей, так как они являются полноценной заменой калорийных вкусностей, не вередят фигуре и приносят пользу организму. Особенно стали популярными десерты на основе семян чиа. И это неспроста.

Свекольный чиа пудинг: идеальный завтрак выходного дня

 Семена чиа богаты антиоксидантами, которые препятствуют старению организма. Жирные кислоты омега-3 и Омега-6 в из составе предупреждают появление остеопороза, снижают уровень плохого холестерина в крови. Семена способны регулировать давление, разжижать кровь. Также они способствуют похудению. Благодаря большому количеству клетчатки, чиа заставят вас забыть о чувстве голода на продолжительное время. Калия в них содержится в три раза больше, чем в сухофруктах и бананах, кальция- в пять раз больше, чем в молочных продуктах, а растительного белка - в два раза больше, чем в других семенах и злаках. Свёкла обладает мощными антиоксидантными, противовоспалительными свойствами, богата витаминами А, С, В6, фолиевой кислотой, марганцем, магнием, калием, железом, цинком, медью и селеном.  Свежевыжатый свекольный сок снижает кровяное давление, улучшает пищеварение, очищает организм от токсинов и шлаков, борется с воспалительными процессами.  

Веганский пудинг с семенами чиа

Ингредиенты:

  • 3 столовые ложки семян чиа

  • 1 стакан миндального молока

  • щепотка корицы

  • 2 столовые ложки свекольного сока

  • 1-2 чайные ложки мёда, кленового сиропа или сиропа агавы

Для топпинга: вишневое варенье, нарезанные бразильские орехи.

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Свекольный чиа пудинг: идеальный завтрак выходного дня

Приготовление:

Смешайте семена чиа с миндальным молоком, добавьте корицу, кленовый сироп, и выложите в две небольшие емкости.
Добавьте свекольный сок в одну из них.
Хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике минимум на 1 час, в течение этого времени переодически помешивайте. Выложите в стакан сначала красный слой, затем белый слой пудинга. Сверху украсьте вареньем, бразильскими орехами (или любыми другими ингредиентами). 

Наслаждайтесь!

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Источник: https://econet.ru/

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