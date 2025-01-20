Злость ребенка — это будущее право на границы

Сейчас мне кажется забавным тот факт, что когда-то я была уверена, что мои дети не могут злиться на меня, потому что я очень стараюсь ради них. И когда мой 5-летний сын разозлился так, что стал ломать и портить мои вещи, я была шокирована. Никак не ожидала, что такое возможно.

Моя дочь замахнулась на меня… Что делать? Она агрессивная? Мой сын пытался меня ударить… Чем я заслужил? Нам весьма трудно выйти из такой картины мира, в которой ребенок может только любить своих родителей, и не может злиться на них. Между тем, все с точностью до наоборот. Если он может показать свою злость, значит принятия в семье достаточно, чтобы он мог быть спонтанным. Если принятия нет, ребенок начинает пугаться своей злости, подавлять и вытеснять ее.

Злость вашего ребенка

И потому мы встречаем много добрых людей, которые как будто не злятся. На самом деле они не злятся открыто, потому что боятся быть плохими, но в отношениях они практикуют пассивную агрессию.

Между тем ребенок замахивается, бросает вещь на пол, обзывается - потому что злится. Злость означает, что ему что-то не нравится, или силы его исчерпаны, и он не выдерживает, или он чувствует, что по отношению к нему поступают зло и недоброжелательно. Да, именно так. Он реагирует агрессией на агрессию.

Но взрослые редко об этом задумываются. Легче всего отдать ответственность самому ребенку, и объявить его плохим, злым или виноватым.

Он подчинится и согласится с такой оценкой, ибо у него выбора нет. Но право на защиту границ у него не сформируется. Он останется запуганным и зависимым от оценки других, таких же подавленных, людей.

Ребенок может проявлять агрессию, если он что-то хочет, а ему не дают,

Если он не хочет, а его заставляют,

Если чувствует токсичное воздействие, например, ему говорят, что он плохой, или хуже других детей,

Если у него кончились силы, и ресурсов нет.

Так что же делать?

Для начала не нужно делать далеко идущих выводов о его характере, а обратить внимание на то, что он проживает в настоящий момент. И для начала понять самой, что с ним.

Устал? Разочарован? Переживает тщетность? Протестует против токсичности?

Отразите ему его чувства, и остановитесь, если вы от него требуете то, что он не в состоянии делать.

Остановите того, кто его сравнивает или ругает. Успокойте ребенка.

И учитесь у ребенка тому, чтобы не блокировать свою злость и недовольство, и принимайте их как сигналы неблагополучия.

Не давайте ребенку себя бить. «Ты злишься, но бить маму нельзя».

Однако его злость быстро сойдет на нет, если он увидит что вы услышали его, заметили его чувства, и отреагировали как родитель, на которого он может положиться.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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