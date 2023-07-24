Как принимать трудные решения: 7 шагов

Необходимость сделать правильный выбор в непростой жизненной ситуации часто становится для нас серьезной проблемой. Доводилось ли вам быть настолько потерянным, что вы не знали, как реагировать? Или принять решение в ущерб вашим интересам и той цели, которую вы хотите достичь?

Принятие решений – это когнитивный навык, который можно тренировать. Эта статья познакомит вас с инструментами, стратегиями и ресурсами, которые помогут вам действовать быстро, рационально и эффективно в трудные моменты вашей жизни. Добиться желаемого будет намного легче, если вы умеете принимать правильные решения!

Как научиться принимать трудные решения

Существует множество типов решений. Взрослые люди, начиная с того момента, как они просыпаются по утрам, и до того, как засыпают, ежедневно принимают тысячи решений. Научитесь распознавать, какие решения имеют наиболее важные последствия и действовать соответствующим образом.

Терапия устранения проблем, которую мы рассмотрим далее, позволит вам улучшить способность принимать решения, а также лучше справляться со стрессовыми ситуациями в вашей повседневной жизни. Любое решение, которое вы принимаете, формирует цепь новых событий. Научитесь принимать лучшие решения!

Принятие решений постоянно присутствует в нашей жизни. Одни решения приводят нас к другим, и часто они становятся анекдотами нашей повседневной жизни. До которого часа можно поспать в воскресенье, брать с собой зонтик, когда небо затянуто тучами, подняться по лестнице или на лифте…

Речь не идет о решениях, которые мы считаем трудным. Не стоит недооценивать маленькие повседневные решения, существует определенная группа решений, которые будут иметь серьезные последствия средне- и долгосрочной перспективе в нашей жизни. По этой причине, умение делать оптимальный выбор в самых трудных ситуациях требует от нас тренировки рационального и логического мышления.

Например, записаться в тренажерный зал или студию живописи, сдать экзамены и поступить в университет, принять приглашение на работу в другом городе за сотни километров от дома, или выбрать имя ребенку, – это тот тип решений, который требуют от нас больше усилий и времени на размышления.

В психологии принятие решений описывается, как высший когнитивный процесс. Суть этого определения состоит в том, что этот процесс опирается на другие психологические процессы, такие как внимание, рабочая память, скорость обработки данных, речь, дедуктивное мышление, планирование, контроль, творческие процессы и т.д.

Как видите, принятие обдуманных и рациональных решений является сложным процессом для нашего мозга. Но благодаря пластичности мозга, а также нашей способности к обучению, мы можем улучшать функции мозга и когнитивные процессы, и научиться применять новые стратегии, которые позволяют нам принимать оптимальные решения.

Любой человек обладает способностью тренировать и совершенствовать свои когнитивные навыки, чтобы преодолевать повседневные трудности и принимать решения более адаптивным способом. Откройте для себя стратегии терапии устранения проблем!

Терапия устранения проблем учит нас бороться с конфликтами повседневной жизни с когнитивно-поведенческой точки зрения. В ходе этой терапии человек принимает активное участие в процессе, который начинается с момента возникновения мотивации, задолго до решения проблемы. Так он учится преодолевать различные трудности (ситуации, связанные с новизной, риском, неопределенностью) и действовать в условиях повышенного напряжения и стресса.

7 простых шагов, чтобы научиться принимать трудные решения

1. Выявить наличие проблемы.

2. Установить цель.

3. Выработать положительный подход к решению проблемы.

4. Собрать необходимую информацию.

5. Сформировать альтернативы.

6. Оценить альтернативы.

7. Принять решение.

Эта стратегия, кратко представленная в виде 7 простых шагов, поможет вам активировать пути рационального мышления. Рациональное мышление позволит вам с большей эффективностью принимать важные решения.

Каждый человек уникален. Идея, от которой отталкивается терапия устранения проблем, состоит в том, чтобы вы могли выработать свою собственную стратегию. Вы можете разделить этот процесс на большее или меньшее количество шагов, пока не придете к тому, чтобы использовать эту технику спонтанно, по мере необходимости.

Следует иметь в виду, что окружающая среда и ситуации, в которых вам предстоит действовать и принимать решения, могут быть сложными и нестабильными. Таким образом, этот алгоритм не является безошибочной формулой, которая вам даст ответы на все вопросы. Это лишь схема действий.

1. В чем состоит суть проблемы, с которой вы столкнулись?

Выявить наличие проблемы. Этот первый шаг может показаться довольно очевидным. Предполагается, что мы уже столкнулись лицом к лицу с проблемой, и можем определить, в чем состоит ее суть.

Тем не менее, осознанное принятие проблемы имеет два преимущества: с одной стороны, это позволит вам приблизиться к этой конкретной ситуации и и увидеть свое положение на данный момент; а с другой стороны, это откроет вам двери для активации процесса принятия решений, то есть, будет служить в качестве «спускового крючка» для запуска остальных шагов внутри взаимосвязанной последовательности действий.

2. Какую цель вы ставите перед собой, выбирая решение проблемы?

Подумайте о своих интересах в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Например, представьте, что вы вдруг почувствовали небольшой дискомфорт в зубе. В краткосрочной перспективе, какие элементы могли бы повлиять на вас и заставить отложить визит к врачу? Беспокойство, ожидание боли, страх, беспечность, бегство от проблем, экономия денег…

Если рассматривать ситуацию в долгосрочной перспективе, мы увидим, что отложенный на неопределенный срок визит к стоматологу может вызвать больше осложнений в будущем: повышенный дискомфорт, бóльшая продолжительность и интенсивность лечения, и, соответственно, более высокая стоимость.

Мы увидим, что иногда принятие решений не требует глубокого и тщательного анализа или выдающихся интеллектуальных способностей, необходимо просто расширить перспективы.

3. Удается ли вам сформировать положительное отношение к своему решению?

На самом деле, очень важно попытаться сформировать положительное отношение к ситуации. Но это вовсе не означает, что вы должны видеть все через розовые очки. Люди с положительным отношением в части принятия решений верят в свои способности и находят в каждой жизненной ситуации новую возможность чему-то научиться и получить бесценный опыт.

4. Вы искали значимую информацию, чтобы решить возникшую проблему?

Для того, чтобы убедиться, что информация, которую вы оцениваете, действительно актуальна, будет целесообразно:

Сфокусироваться на объективных фактах, и только на фактах.

Стараться не принимать в расчет интерпретации субъективного порядка и эмоционально заряженные суждения.

Рекомендуется избегать возможные когнитивные искажения.

«Уклон подтверждения» – это тенденция консультироваться только с теми людьми, которые разделяют и поддерживают наше мнение. Как правило, это наши друзья и члены семьи, поэтому их суждения, в большинстве случаев, нельзя считать непредвзятыми и объективными.

Представьте себе, что вы находитесь в поиске альтернативных точек зрения, чтобы решить, готовы вы перейти на следующий этап в отношениях с вашим партнером. И спрашиваете совета у подруги, с которой у вас очень похожие взгляды. Как вы думаете, сможете ли вы благодаря ей получить более широкое представление о происходящем в вашей жизни?

Другой тип когнитивного искажения – это следование «устойчивым убеждениям», которые представляют собой мнения, основанные на предыдущем опыте, без учета текущей ситуации. Например, я знал одного взрослого человека, которого спросили: «Чем занимается ваш отец?» И он сказал: «Мой отец – банкир». Реальность была такова, что его отец после 30 лет работы в банке вышел на пенсию, в течение двух последних лет он был пенсионером и находился на новом этапе его жизненного цикла.

5. Вы обладаете способностью придумать несколько решений для одной проблемы?

Развивайте свой творческий потенциал. Речь идет об умении генерировать варианты развития событий или альтернативы текущей ситуации. Чем больше их будет, и чем вариативнее будет их характер, тем лучше. При этом изначально не так важно будут ли они применимы, безрассудны или идеальны. Вы пробовали метод мозгового штурма?

Пока еще не пришло время использовать рациональный или дедуктивный метод мышления. Поэтому не пытайтесь осуждать или отклонять любые идеи, какими бы безумными или абсурдными они вам не казались. Вероятно, что некоторые элементы этих идей будут вам полезны, чтобы найти оптимальное решение впоследствии.

Учитесь принимать различные точки зрения. Для этого можно вам может быть полезно развитие навыка латерального или дивергентного мышления.

6. Как выбрать оптимальный вариант?

Каждый человек уникален, и вы это уже знаете! На выбор одного из возможных вариантов будут оказывать влияние личностные и социально-культурные факторы. В общем виде, оценка каждой альтернативы включает в себя:

Вероятность того, что характеристика, которую мы ищем, на этот раз будет обнаружена. Приведем пример. Представьте себе, что вы решили принять предложение сменить работу, потому что возможности карьерного роста в этой компании будут выше, чем в той, где вы сейчас работаете. Какова вероятность того, что в течение нескольких лет вы сможете улучшить свой профессиональный уровень, и ваши ожидания оправдаются?

Оценка последствий с точки зрения общих затрат и выгод. Это очень трудоемкий процесс, основанный на принципе максимизации, то есть необходимо выбрать вариант, который имеет более высокие показатели по всем возможным параметрам сравнения. Однако, маловероятно, что человеку будет под силу выполнить такой анализ. В реальной жизни мы используем прежде всего критерий удовлетворенности, учитывая в процессе оценки лишь некоторые характеристики, например, те, которые нам кажутся наиболее желанными и доступными.

Другие критерии, которые мы используем, это удовлетворение, риск и полезность.

7. Вы уже приняли решение?

OK! Если вы дошли до этого шага, настало время принять решение. Выберите вариант, который вы считаете наиболее оптимальным. Вспомните, о чем мы говорили ранее: решения зависят от человека и момента, в который они принимаются. Вполне возможно, что через несколько лет вы будете смотреть на эту ситуацию иначе, с учетом опыта и смены перспективы. Но не мучайте себя по этому поводу. Не позволяйте себе блокировать процесс принятия решения и не игнорируйте проблему.

Прежде чем принять окончательное решение, выполните анализ и оценку выбранной альтернативы, используя вопросы следующего типа: Удовлетворяет ли это решение мои потребности? Соответствует ли оно моим целям и интересам? Есть ли у меня необходимые ресурсы?…

Пора перейти к действию: как реализовать принятое решение?

Разработайте детальный план, укажите в нем ваши шаги и время необходимое для реализации принятого решения. Для этого не существует правил. Рекомендуем вам сделать его персональным и адаптированным к ситуации.

Далее вы сможете познакомиться с некоторыми методами мониторинга. Очень важно контролировать ход процесса на всех этапах, и особенно при реализации:

Понаблюдайте за своим собственным поведением . Контролируйте то, что вы делаете, и как вы это делаете. Важно сохранять концентрацию внимания.

Запланируйте промежуточные оценки своей деятельности. Проанализируйте каждую фазу и сделайте вывод, совпадают ли полученные результаты с теми, которые вы ожидали получить. Если нет, проверьте еще раз свой план.

Любите и балуйте себя. Используйте небольшие награды, если результаты вас порадовали. Иногда бывает достаточно поддержки на словах: «Молодец! Отличный результат!» Это также может работать, как предвкушение последующей награды: «Молодец! Теперь ты можешь, наконец-то, поехать в отпуск!» Или же: «Что может быть лучше, чтобы отпраздновать удачное решение … чем новое решение!»

Так можно описать подход к принятию решений с когнитивно-поведенческой точки зрения. Научиться принимать решения, хорошие решения в трудные времена, это возможно. Что? Это не очень-то похоже на привычный вам процесс принятия решений? Не волнуйтесь. Конечно, вы делаете примерно то же самое, не отдавая себе в этом отчета. Однако, скорее всего, вы не будете следовать этому механическому процессу. Основная цель терапии устранения проблем состоит в том, чтобы человек смог достичь автоматизации процесса принятия решений и делать это с наименьшими усилиями.

Честно говоря, истина заключается в том, что люди не всегда имеют время и желание вести себя рациональным и запрограммированным образом. Так что иногда мы используем то, что называется «эвристика». Это своего рода «ярлыки» или «интуиция», которые служат для экономии ментальной энергии. И не всегда наиболее логичное решение является наиболее подходящим на данный момент, или то, которое мы, наконец, выбираем из ряда имеющихся альтернатив.опубликовано econet

Список использованной литературы:

González Labra (2012), Психология мышления. Ruiz, Díaz, y Villalobos (2012), Руководство по когнитивно-поведенческим техникам вмешательства.

Пабло Гарсиа Бартоломе

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