Выяснение отношений с мужчиной: 7 правил

У всех иногда возникают недопонимания, разногласия, конфликтные ситуации с противоположным полом. Хотите научиться выходить из них настоящей победительницей?

Эта статья в основном для тех, кто:

твердо знает, что дорожит отношениями с конкретным мужчиной,

верит, что, несмотря на возникшие сложности, все получится наладить,

хочет сохранить отношения и развивать их.

Как правильно выходить из конфликта с мужчиной

В данной статье предлагаю сделать акцент на общении именно с мужчиной, но никто не мешает Вам применять это и к другим людям. Постараюсь все «упомнить», уложить свой опыт в этот текст.

1. Сперва дайте ему высказаться.

Это не просто вежливость, хотя и она тоже. Это Ваше преимущество. Ведь, теперь, освободив распирающий изнутри поток слов, мужчина готов и Вас услышать. Плюс давая выговориться, Вы уже одним этим разряжаете обстановку, повышая шансы на достижение взаимопонимания.

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Ни в коем случае не перебивайте, даже если Вам кажется, что он несет полную чушь.

Я раньше сама этим страдала! У меня не хватало терпения дослушать до конца тираду второго бывшего мужа, и я перебивала его. Это неуважение и большая ошибка, т.к. ведет к скандалу. Помню, однажды эта моя черта так взбесила его, что он всерьез попросил набрать в рот воды и просто помолчать, пока он будет говорить! Я набрала. Но в какой-то момент не сдержалась, проглотила воду и снова перебила, начав тараторить как пулемет…

Считаю, что допустимо подсказать слово, если он никак не может его подобрать или внести коррективы в его выражения (например, грубые). Жестко пресекайте мат и неуважение к себе, но делайте это кратко или же откажитесь общаться вовсе. Не устраивайте «базар», даже если он Вас оскорбил. Или уходите, или напоминаете ему о том, что мат должен быть исключен, если он хочет с Вами общаться.

2. Слушайте его внимательно.

Пока он говорит, мотайте на ус, а не продумывайте свои аргументы, пропуская мимо ушей его слова. А его слова сейчас – это не просто «бла-бла-бла», это ценнейшая информация. Это – ключ, пароль. Когда он высказывается, он произносит те слова, которые наилучшим образом отражают суть, с его точки зрения. И не просто суть, а его ведущий канал восприятия (глаза, уши или осязание).

Запоминайте основные слова и в своем ответе используйте их, вплетая в свою ответную речь. Увидите, что произойдет. Он раскроется. Один из талантов женщины – плести кружева правильной речи.

3. Говорите достаточно медленно и спокойно.

Если Вы эмоциональны, то, скорее всего, во время перепалки начинаете тараторить, постепенно набирая темп, и к самому пику «разборки» он достигает такой скорости, что собеседник уже не в силах что-либо понять, успеть за полетом Вашей мысли. Так растет непонимание. Плюс к непониманию растет и раздражение, ведь собеседник начинает чувствовать себя дураком или считать Вас истеричной балаболкой.

Сперва приведите свое эмоциональное состояние в порядок. Возьмите за правило разговаривать с мужчиной, когда Вы уже немного остынете! Но только не в гневе! Этим вы его оттолкнете и, возможно, подтолкнете в чужие объятия! В ласковые, женские объятия…

Если вечером Вы разозлились на него, постарайтесь отвлечься и уснуть, а утром, на свежую голову, решать стоит ли вообще заводить разговор. Бывает, что утром смотришь на вещи уже иначе. Проще. Не зря говорят, что «с этим надо переспать».

4. Признавайте свои ошибки.

Учтите, что мужчина замечает и ценит Вашу способность признать свои ошибки. Нет смысла до последнего отстаивать свою правоту, если уже и сами сомневаетесь. Скажите, как есть, но нейтральными словами: без крайностей, говорите о себе хорошо. Если чувствуете, что стоит признать свою ошибку, подбирайте мягкие слова с использованием частицы «не».

Например: «Я повела себя как полная дура!» - «я повела себя не слишком умно/не очень красиво».

Выражаясь вот так, Вы не просто разряжаете атмосферу, Вы заявляете мужчине о том, что принимаете себя такой, какая есть. Что Вы любите и уважаете себя, даже если «накосячили». И он поймет, что даже если он ошибется, он тоже может признать свою ошибку, Вы не заклюете его за это. Это вызывает доверие.

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5. Уступайте, будьте мудрее.

Некоторые девушки привыкли побеждать в спорах любой ценой. Если это про Вас, то спросите себя, хотите ли Вы быть правой или счастливой? На самом деле, даже если Вы переспорите мужчину, загнав его в тупик, он вполне может затаить обиду на Вас, ведь его мужское самолюбие будет ущемлено, проиграть женщине – значит быть слабым, и при любой возможности он будет искать повод, чтобы свергнуть вас с пьедестала, причем сделает он это не особо церемонясь, возможно даже грубо и несправедливо. А все потому что когда-то Вам не хватило мудрости уступить ему.

Женщина побеждает неожиданно сдаваясь. Победить кого-то борьбой невозможно. Отвечать агрессией на агрессию – это как заливать костер маслом. Помните, что мы становимся тем, чему сопротивляемся.

Вот несколько метафор на эту тему:

А. Один мужчина дожил до 100 лет, его спросили:

«Как вы так долго прожили?»

«Я никогда ни с кем не спорю».

«ЧТО? Никогда ни с кем не спорите?!!!»

«Спорю, спорю, спорю...»

Б. Китайца спросили: что сильнее - твердое или мягкое? Китаец открыл беззубый рот и сказал: зубов не осталось, а язык все еще болтается.

6. Понимайте, принимайте и прощайте.

Понимайте

Еще одна метафора:

Монах убил змею. Второй наябедничал: «он лишил жизни живое существо!» и привел к настоятелю. Убивший змею сказал в свое оправдание: «Но она – зло, она разоряет птичьи гнезда и поедает птенцов!» Настоятель всех выслушал, и заключил, что оба правы.

Третий монах возмутился: «Учитель, я не понял, и тот прав, и тот прав, так кто прав?»

«И ты прав» ответил настоятель.

К чему это я?

Не бывает, что один на 100% виноват, а второй на 100% прав. Даже если Вам непонятно поведение партнера, все равно у него есть причины так себя вести, даже если Вы их не видите. Поэтому не стоит обвинять и обижаться.

Принимайте

Помните, что в каждой ситуации скрыт урок. Ваш парень/муж выступает в роли учителя, на эту роль его утвердила сама Жизнь. Постарайтесь понять какой урок скрыт в Вашей проблемной ситуации? Чему Жизнь пытается научить Вас через Вашего мужчину? Иногда, поняв урок, ситуация решается сама собой.

Прощайте

Обижаться вредно и бессмысленно. Те, кто часто обижаются, рано или поздно начинают раздражать и их обиды больше не воспринимаются всерьез.

Будьте конструктивны. Наметьте для себя желаемый исход «ссоры» и двигайтесь к нему, четко озвучив чего бы Вам хотелось и как именно.

Так, вместо «ты такой невнимательный!» можно сказать: «мне бы хотелось, чтобы ты был чуточку более внимательным ко мне». А еще лучше назвать конкретные признаки его внимательности. «Мне было бы приятно, если бы ты …»

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7. Цените своего мужчину.

Притча:

Пришла женщина к мудрецу, жалуется, что семья рушится, развестись хочет. Он сказал: «Развестись всегда успеешь, но сперва испеки-ка ты пирог, но все продукты она должна взять не из дома, а у соседей. Женщина удивилась, но совету решила последовать, мудрец как ни как.

Приходит к одной соседке за мукой. Та удивляется: дам, конечно, а что у тебя муки нет?

Да вот есть, но так-то и так-то, - рассказала ей свою историю. Стала ее соседка расспрашивать про мужа – что не так с ним? Отчего ругаетесь? Женщина ответила, что он много работает, внимания уделяет мало и т.д. Соседка вздохнула: «Мне бы такого мужа! Твой хоть работает!»

Взяла она муку и пошла к следующей двери. Стучится, дают продукт, расспрашивают, жалуются на своего мужа, а ей «завидуют». Идет дальше, все повторяется. Собрала она все продукты, пришла домой, печь принялась. А пока пекла, поняла, как ей повезло с мужем и что она попросту его не ценит… Тут и муж подоспел, попили они чаю с пирогом, поговорили, и помирились.

Давайте ценить наших мужчин, хвалить их почаще, поменьше пилить и упрекать, припоминать обиды… Словом – любить их! Потому что «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (Библия, Новый завет, 1-е послание Коринфянам 13:4-7a).опубликовано econet.ru.

Автор Софи Лемус

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