2 главные женские помехи любви – жалость и жертвенность

Для женщины главные помехи любви – это жалость и жертвенность.

Многие, получив информацию о том, что нужно дарить как можно больше любви, вдруг наталкиваются на разного рода неожиданности. И задаются вопросом: а сколько же любви дарить можно и нужно? И почему когда её много даришь, то иногда отношения меняются в худшую сторону?

Любовь без жалости и жертв

Любви никогда не бывает много. Подарить много любви и получить неприятность – это нонсенс! А вот дарить что-то иное, продолжая думать, что отдаёшь любовь, очень даже можно. И внешне ситуация кажется необъяснимой. Женщина дарит любовь в паре, а мужчина отдаляется. Она усиливает поток любви, и эффект порой необратимый, вплоть до расставания. В чём причина происходящего?

В первую очередь, в том, что к любви примешиваются иные чувства, которые несут в себе негативные энергии. Для женщины главные помехи любви – это жалость и жертвенность.

Возьмём для примера жалость. То, что истинная любовь не приносит страданий и слёз, а наоборот дарит радость и свободу, многие узнают только в зрелом возрасте. А ведь жалость искажает любовь, которую мы хотим подарить другому человеку. Внимание, ласку и тепло можно подарить просто так, потому что сердце просит, потому что есть на свете человек, которому хочется сделать приятное.

В дарении любви женщины мужчине присутствует заряд сексуальной энергии. И весь этот коктейль как раз завораживает и привлекает. Создаёт особую ауру притягательности женщины.

А жалость всегда несёт в себе элемент страдания и избыточных материнских энергий. Так мужчина сразу оказывается в роли мальчика, которого нужно обогреть, накормить. Одним словом, перестать быть женщиной, а стать для него мамой, которая направит «дитя» в нужное русло. И женщины часто идут на это. И если ситуация не меняется, то устраивают скандалы.

Оба сценария предполагают, что женщина отдаляется от своей истинной сущности. Женщина реагирует как недовольная мать, упрекающая сына. С одной стороны ей его жалко, с другой – она его гонит, например, работать, зарабатывать деньги. И снова со-жалеет о таком положении вещей. И выхода из таких ситуаций нет, ровно до того момента, пока женщина не задумается о себе! Кто она? И какова её роль в отношениях? Сначала осознать это, а уже потом дарить любовь.

Тот же алкоголизм мужчин во многом обусловлен жалостью. Мужчинам не хватает женской любви! Именно любви, а не жалости. Слова и даже мысли о слабости мужчины создают соответствующую реальность. А женщины порой "жалеют" своих мужчин и разрешают (подчёркиваю это слово, так как в нём также сосредоточен контроль!) им выпивать. И это считается проявлением любви и понимания.

А ведь истинная женственность очень далека от жалости. Она наполнена достоинством и свободным желанием дарить и радовать мужчину, видеть в нем активность, импульс, замечать его таланты. Не понукать, а вдохновлять. Но чтобы вдохновлять кого-то, нужно как минимум вдохновить себя. Вдохновиться своим состоянием, как женщины.

Мужчина не работает, заболел, у него неприятности… Здесь женщина важно не жалеть мужчину!!! Если есть жалость, то лучше направьте все внимание на себя. С жалостью к мужчине идти не нужно!

Мужчине нужна вера в него. А она может исходить от дарения любви Женщины Мужчине-Творцу, который всё может. Нужно принять тот факт, что ваш мужчина и есть творец, которому всё по плечу (да, пусть сейчас не всё идеально). Захочется вам жалеть творца? Вряд ли. Потому что творец справится, а вот несчастный и «бедный» мужчина - нет.

Жалостливая «любовь», кроме того, хочет заручиться тем, что в ответ тебя тоже будут любить. И здесь уже появляются ожидания. Я к нему с теплом и нежностью, а он… Не нужна мужчинам женская жалость! Нужна любовь, ласка, нежность. Но не жалость!

Так постепенно мы подошли ко второй вещи, которая мешает дарению Любви. Это жертвенность. Вот чему на самом деле можно было посвятить целую оду. Потому как дарить «любовь» с неосознанным желанием отдать всё, только бы тебя любили – это знакомый сценарий утопающей в ожиданиях и нелюбящей себя женщины.

Здесь хочется сказать о балансе отдачи и получения. Отдавать всю себя никто и никогда нас не просит. Но мы делаем это снова и снова. Тем самым пытаемся наполнить чужой сосуд так, чтобы он начинает переливаться через край (хотя и здесь стоит задуматься – чем наполняем?). А потом оборачиваемся и видим, что отдавать уже нечего. У нас самих ничего не осталось.

В чём самая главная ошибка жертвенной «любви»? Это полное игнорирование себя самого, своих желаний. Когда женщина говорит: я ему доверила сердце, тело, душу, квартиру, кошелёк…значит, она напрочь забыла о том, что является хозяйкой своей жизни. Растворяться в ком-то - значит терять себя. А если женщины нет, то, что остаётся мужчине, как не покинуть её?

Когда в общении появляется жертвенность, то это показатель, что любви в таких отношениях очень и очень мало. Зато много ожиданий, страхов и, конечно, требований. Потому как желание отдать всё – это так или иначе запрос, чтобы с той стороны тоже отдали всё. И поэтому любая отдача партнёра в меньшем количестве будет оцениваться, как жадность, недостаток внимания и т.д.

Также жертвенность говорит о том, что человек проявляет скупость и невнимательность по отношению к себе. Так женщина забывает о том, что любовь нужна в первую очередь ей самой. Нужно любить себя и дарить так, чтобы свои желания и своя жизнь не отходила на второй план.

Отдали любовь, а получили нечто иное, значит будьте уверены, что дарили вы не любовь. А свои ожидания, например.

Дарить любовь нужно искренне, живя здесь и сейчас, не задумываясь о «последствиях» или ответной отдаче. Получайте радость и удовольствие оттого, что от вашей улыбки сегодня кто-то стал счастливее.

Помните, что для Вселенной нет условия, дать человеку мало или много. Если женщина щедра, как сама природа, то она отдаёт от своего изобилия. Она-женщина-сад, в котором столько всего прекрасного, что не перечесть: цветы, плоды, ягоды… Жалость и жертвенность делает из женщины «пустошь», которая жаждет получить влагу и солнечный свет. Но так как «надо» дарить любовь, то приходится из себя выжимать последние соки. Вот здесь стоит остановиться.

Потому что об отдаче любви речи быть не может, пока нет внутренней наполненности и цельности. Дарение любви нужно начать с «напитывания» своего "сада". С высаживания новых цветов, растений. С вычищением сада от сорняков, которые олицетворяют страхи и тревоги, например, что, даря любовь, мы становимся беднее.

Когда любовь дарится с радостью, щедростью и внутренним комфортом, тогда мир отвечает нам тем же.опубликовано econet

Автор Татьяна Романова

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