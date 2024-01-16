2 причины того, что мужчина вам не отвечает

Как понять, что этот человек - ваш? Вам с ним легко и радостно, вы понимаете друг друга с полуслова. Но бывает, что один в паре выдает желаемое за действительное и видит отношения через розовые очки. А когда возлюбленный пропадает, не отвечает, начинается мучительная стадия ненужного анализа и бесполезных ожиданий.

Как часто отношения прекращаются из-за того, что мужчина в какой-то момент «испарился», пропал? И как поступает девушка в подобной ситуации? Начинает доискиваться причины, теряться в догадках, анализировать сказанное/написанное/сделанное, ругать себя за возможные ошибки и промахи. И мало кто признает, что это просто был не ее мужчина. Ведь искусственным путем отношения поддерживать бессмысленно.

Если мужчина вам не отвечает

Вам долго не пишет возлюбленный. Вы теряетесь в догадках «Что я сказала не так?», «Почему он не ответил?», «На что он обиделся?». Проживание в подобных мыслях может сказать, что у вас не сложились отношения с вашим отцом. Когда-то, будучи маленькой девочкой, вы старались заслужить внимание и одобрение папы. И все время боялись, что что-то сделали не так.

Вы стали взрослой, но и теперь вы боитесь, что поступаете не совсем правильно. Вы опасаетесь, что мужчина, как говорится, соскочит. «Я глупая», «я не могу объяснить, что я хочу». Это страх ребенка перед тем, что папа может бросить и уйти. Даже если вы – давно уже взрослая девочка.

Все на самом деле просто. Мужчина ведь как троллейбус: один ушел – придет другой. Не надо заморачиваться. Вы бесконечно анализируете любые мелочи, потому что боитесь. Что ошиблись, что-то не так сказали, он не так понял… Страх потерять возлюбленного настолько силен, что девушка бесконечно об этом думает.

Вы написали ему. Он не ответил? До свидания! Не надо углубляться и бесконечно спрашивать себя «Что я не так сделала?».

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Он не ответил, потому что у вас с ним не сложились отношения. Не надо это форсировать, пытаться достучаться до него, переписывать снова и снова свои фразы. Это уже искусственная история. А если вы хотите нормальных, здоровых отношений, настоящей любви, все должно быть естественным. Он написал – я ответила. Я написала – он ответил. И обоим это доставляет удовольствие, нравится. Отношения не должны никого раздражать.

Если мужчина вам не отвечает, он или умер, или попросту не желает вам отвечать. Этот человек вам не подходит в обоих случаях. Зачем анализировать без конца?

А глобальная причина, почему он не отвечает, в том, что вы просто не похожи на его маму. И дело вовсе не в том, какая вы: хорошая или плохая, красивая или не очень, умная или легкомысленная. Фрейд сказал, что влюбиться можно в того, кого ты знал раньше. Это коренится глубоко в подсознании.

Тот парень, который ваш, он вас поймет любую. А если не поймет – он вообще не нужен. Не стоит пытаться влезть к нему мозг и думать о том, как вас поняли или не поняли. Это не ваш человек.

Подобный образ мыслей носит навязчивый характер и усугубляет распространенную проблему отношений и знакомств. опубликовано econet

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