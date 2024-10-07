2 техники работы с прошлым

Две техники, представленные в статье, позволяют выявить ряд событий, своего рода «цепочку», имеющих общее течение и связанных с запросом клиента. Если сила эмоционального переживания превышает 30%, то такое событие требует проработки.

Состояние, в котором клиент обратился к психотерапевту, как правило, является результатом многолетних процессов накопления психотравм. В качестве примера можно привести метафору со стеклянной банкой, куда, складываются в виде монеток или камушек различные психотравмы, как правило, одного характера.

2 техники для работы с психотравмами

Если речь о возникновении депрессивных состояний, то характер многочисленных психотравм будет демонстрироать клиенту его несостоятельность, дефективность и малоценность. До какого-то момента клиент справляется с этими психотравмами и у него хватает ресурсов для поддержания себя. Но возникновение очередного психотравмирующего события, которое по времени может наложиться на один из возрастных кризисов (подростковый возраст, кризис 30-40 лет, выход на пенсию) может стать той самой крайней монеткой или камушком, который наполнит банку до краев и ее содержимое начнет рассыпаться наружу.

Результатом этого может стать возникновение депрессивного состояния и, клиент всю вину за случившееся может ошибочно приписывать этому самому последнему событию, на самом же деле это событие, как спусковой механизм, лишь обрушивает на клиента всю лавину психотравмирующих событий, накапливавшихся годами.

Работа с травмами способствует глубоким изменениям у клиента. Одной из самых простых техник выявления психотравм является составление списка психотравм клиента в виде таблицы длиною в жизнь от рождения до настоящего возраста.

Таблица состоит из 3-х колонок в левой части записываются года жизни клиента, в центральном и правом столбце – положительные и отрицательные события так, как они запомнились они клиенту. Положительные события – этот тот ресурс, на который опирается и клиент в своей жизни, и консультант в процессе консультирования. Отрицательные события, по сути, и есть психотравмы. Что-то из периода раннего детства клиент может не помнить, поэтому для восстановления событий этого периода он получает домашнее задание с этими вопросами обратиться к своим родителям, бабушке и дедушке и другим членам семьи.

В процессе выполнения техники запускается механизм поиска травмирующих событий и клиент начинает вспоминать травмы, о которых он может и не помнить, например, какие-то ситуации могут являться во сне, воспоминания могут вспыхивать спонтанно процессе какой-то деятельности. В результате у клиента выстраивается (и это можно видеть по записям таблицы) некая общая тематика травм, которая говорит о том, что нынешнее состояние клиента имеет долгую предысторию в виде других травм.

После того, как список событий составлен рядом с каждым из них важно записать эмоцию, которая сопровождала это событие и степень ее выраженности в процентах на тот момент. Здесь важно вспомнить о 4-х базовых эмоциях – радости, страхе, печали и гневе и о том, что все остальные эмоции, например стыд, вина, обида лишь «прикрывают» их из социальных соображений, разъедая отношения со значимыми близкими. При выявлении в психотравмирующей ситуации «токсических» эмоций работа строится над проработкой той основной эмоции, которая за ней стоит.

Возраст Положительные Отрицательные 3 года ... ... 4 года Подарок мамы на день рождения ... (радость - ...%) Развод родителей (вина - ...%, страх - ...%) 5 лет Совместная поездка с мамой и сестрой на лето на море (радость – 70%) "Солнечный удар" с мамой в первый же день поездки (страх - ...%) 7 лет Папа подарил подкову на счастье, которую нашел (радость – 70%) Мама выбросила подкову, посчитав ее хламом (злость/обида – 80%) ...

Техника «Яйцо травмы» Мэрилин Мюррей предназначена для сбора информации о психотравмирующих событиях.

Алгоритм работы:

1) на листе бумаги формата А4 в вертикальной ориентации приблизительно по центру рисуется вертикальная линия снизу вверх – линия жизни клиента;

2) внизу линии справа и слева от нее пишем слова «мама» и «папа» (это «гнездо»), под которыми клиент записывает 5-7 наиболее травматичных событий из их жизни. Травмы родителей зачастую влияют на состояние клиента, кроме того, травмы клиента корнями могут уходить в его семейные хроники.

3) затем двигаясь вдоль этой линии снизу вверх, где нижний конец - это начало жизни, а верхний - настоящее, в хронологическом порядке клиент отмечает свои психотравмы

4) также вдоль этой линии можно изобразить две дуги, как стенки яйца или кокона, и отменить на них главные стрессоры, которые действовали в течении жизни на клиента.

Опыт показывает, что даже вытесненные психотравмы начинают проявляться, если начать делать такую работу, например, в виде снов или спонтанных воспоминаний.

Обе техники позволяют выявить ряд событий, своего рода «цепочку», имеющих общее течение и связанных с запросом клиента. Если сила эмоционального переживания превышает 30 %, то такое событие требует проработки.опубликовано econet

Автор Анна Мирцало

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