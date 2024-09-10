2 важные вещи, которые необходимы для счастливых отношений

Есть ли формула счастливой пары? Существует такое распространенное мнение, что противоположности притягиваются. Это действительно так, если вы имеете дело с магнитами. У людей в отношениях все становится сложнее.

Неужели люди с противоположными личностными характеристиками, убеждениями и физическими чертами притягиваются друг к другу, как противоположные полюса магнита? Почему противоположности притягиваются? Привлекают ли противоположности вообще? Хотя более 80% людей считают, что противоположности притягиваются это не обязательно так. На самом деле, это не «противоположности» привлекают нас к нашим романтическим партнерам, а определенные черты личности, сходство и даже биологические признаки.

Дополнять друг друга

В 1950-х годах социолог Роберт Фрэнсис Уинч провел исследование по выбору партнера, чтобы ответить на вопрос: «Притягиваются ли противоположности?». Во время своего исследования Уинч опросил супружеские пары и изучил их отношения, а также их личности и потребности.

Основываясь на результатах исследований, Уинч утверждал, что для того, чтобы брак был успешным, аспекты личности должны дополнять друг друга.

Например, мужу, который очень общителен, лучше подойдет жена, которая менее общительна. Исследования показали, что не противоположности притягиваются, а те качества, которые дополняют друг друга.

Несколько исследований повторили выводы Уинча, но большинство исследований, обнаружили, что теория притяжения противоположностей просто не точна.

Людей тянет к тем, с кем они имеют общие черты. Более поздние исследования показывают, что партнеры предпочитают, чтобы их супруги имели определенные черты личности, которых нет у них самих.

Исследование 2007 года показало, что мужья, которые являются сдержанными в проявлении эмоций, менее удовлетворены своими браками, когда их жены также были холодными. Эти мужчины предпочитали, чтобы их партнеры были более «теплыми». Жены, которые сами достаточно «холодные» также предпочитают «теплых» партнеров. Таким образом, противоположности действительно привлекают друг друга. Но притягиваются ли противоположности во всех сферах личности?

Удивительно, но результаты не были одинаковыми для доминирования/ подчинения в паре. Результаты показали, что покладистые жены были счастливее всего, когда у них были мужья, также покладистые. Открытые партнеры предпочитают открытых партнеров, ласковые партнеры ценят и желают ласки, и так далее.

Одного поля ягода

Итак, ответ на вопрос: «Притягиваются ли противоположности?» - будет таков: «Не совсем!».

Сходство в возрасте, интеллекте, религии и уровне образования являются основой для здоровых отношений.

Даже пары, которые отличаются по расе, культуре и другим важным областям, будут иметь общие черты на более глубоком уровне. Народная мудрость утверждает, что птицы тянутся к птицам, а рыбы - к рыбам.

Исследование сайтов знакомств 2013 года показало, что даже когда противоположности изначально привлекаются, именно сходство создает долгосрочные отношения.

Формула для здоровой и счастливой пары - это «общие ценности и этика».

А вы как думаете, что привлекает в партнере? Сходства или различия?

Согласны ли вы с формулой счастливой пары?

Автор Олег Сурков

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