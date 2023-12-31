20 жизненных законов, которые точно работают

Есть ряд закономерностей, которые сформулировала в своей книге известная психолог Наталья Грэйс. Эти закономерности примечательны тем, что всегда работают, даже если этого очень не хочется. Они помогают обрести жизненную мудрость, способную выручить в любой ситуации.

20 удивительно точных закономерностей от Натальи Грэйс

1. Ложная доброта

Большинство людей считает, что решая чужие проблемы или насильно заставляя человека совершать действия «для его же пользы» они делают доброе дело. Но в конечном итоге такие люди только усугубляют проблему. Это как постоянно давать списывать решение задач однокласснику-лентяю. Он никогда не выучится решать задачи и рано или поздно это обнаружится. «Причиняя добро», то есть совершая насильственные поступки с благими намерениями, люди не могут заставить наркомана или алкоголика закодироваться или загулявшего мужа прекратить изменять. Измениться должен захотеть сам человек, только это принесет ему пользу.

2. Необходимость перезагрузки

Человеческому организму, как и любому прибору, необходимо периодически обнуляться — отдыхать. Для эффективной работы мозга необходимо устраивать «выходные дни». Для этого ему нужно обеспечить отсутствие любой информации — без новостей, соцсетей и разговоров со знакомыми. После такого «обнуления» мозговая активность возрастает, улучшается память и работоспособность. Ваш мозг полностью очистился и готов к новым свершениям.

3. Зародыши событий

Все великое начинается с малого. Любое событие начинается с крохотного зародыша, предпосылки для его развития. Так, невымытая тарелка свидетельствует, что вскоре на столе окажется гора немытой посуды, а надпись в подъезде покроется другими высказываниями юных «художников». Как применять этот закон? Необходимо уничтожать вредные мысли и пожелания еще на том этапе, когда они представляют собой зародышей, а не ждать, когда они превратятся в непреодолимое препятствие.

4. Правда кроется в мелочах

Если вы хотите лучше узнать человека, то смотрите не на крупные его действия или поступки, а на повседневные мелочи. Гораздо легче один раз показать широту души, чем делать это постоянно.

5. Совместная деятельность

Работа в коллективе намного более эффективна, чем одиночное действие. В пример можно привести лошадей, которые по одиночке способны сдвинуть с места груз в три тонны. А если поставить пару лошадей, то груз увеличивается до 15 тонн.

6. Лучше недодать, чем передать

Психологи знают, что самый лучший эффект производит человек, который уходит, когда в его обществе еще нуждаются. О таком не забывают, о нем вспоминают и еще хотят видеть. Тогда как пресыщение рождает скуку и нежелание больше видеть. Это касается всех вещей и жизненных сфер. Лучше недо-, чем пере-.

7. Ложность идеальных условий

Редко для каких-то событий создаются идеальные условия. А если они все-таки случаются, то человек скорое всего ими просто не воспользуется и будет долго себя за это ругать. Благоприятные обстоятельства подворачиваются редко, поэтому лучший способ что-то сделать – это делать немедленно, здесь и сейчас.

8. Это волшебное слово – «Нет»

Очень важно для нашей жизни учиться произносить добрые слова и комплименты. Но иногда намного важнее, научить человека пользоваться таким волшебным словом, как Нет. Это сразу поможет многого добиться – не давать деньги в долг, когда не хочется, не проводить время с людьми просто из вежливости, не делать работу за лентяев и еще много разных приятных бонусов. Люди опасаются отказывать, потому что это выставит их в негативном свете, а им очень хочется быть приятными. Поэтому если человек хочет остаться хорошим, то должен заранее придумать весомый аргумент для отказа. Тогда при отказе его самооценка возрастет, так как он будет уважать себя, что не позволил очередной раз сесть себе на шею.

9. Налаживать надо сразу

Отношения, приборы, установки и прочее. Любые вещи или событие работает отлично и без вашего постоянного приложения усилий, если их однажды хорошо наладить.

10. Предложениями следует пользоваться

Судьба часто посылает нам знаки, предупреждения, которыми следует воспользоваться. Они отличаются тем, что повторяются несколько раз с эффектом возрастания. Обращайте внимание на такие знаки. Если благоприятная возможность вам подворачивается несколько раз, но какие-то мелочи или лень мешают выполнению задуманного, то лучше быстро осуществить планы, так как следующего момента может уже и не быть.

11. Два «хорошо» не бывает

Идеальных людей, обстоятельств и всего остального не существует. Не бывает всего, сразу и одновременно. Как повествует старый анекдот «Если хочешь жениться на красавице, умнице, богачке, прекрасной поварихе и тигрице в постели – придется делать это пять раз». Если в чем-то у человека выдающиеся достижения, то в другом, будет явный недобор. Поэтому стоит разумно подходить к своему выбору и не требовать от волка, чтобы он питался травкой.

12. Тяготы креста

Человеку даются только те события, которые он в состоянии перенести. Поэтому не бывает оправданий для несения жизненного креста.

13. Окружение имеет значение

«Не играй с ним, он тебя плохому научит», «не водись с этими ребятами, они плохая компания» — многие слышали эти предупреждения от мам и бабушек, но не всегда им внимали. А тем не менее, окружение всегда имеет значение. Оно влияет если не на все сферы, то на очень многие. Человек – это коллективное существо, поэтому он впитывает законы и нормы окружающих его людей. Общество влияет на него и изменяет гораздо сильнее, чем наоборот. Хотя в группе он может выделяться своими положительными и отрицательными качествами, то есть быть немного лучше или хуже своего окружения.

14. Не твое все равно уйдет

Это касается людей, вещей, событий. Как бы вы не старались удержать то, что вам не подходит, даже если при этом вы уверены в обратном, рано или поздно наступает момент, когда это исчезает из вашей жизни. И даже если вначале становится больно, придет время, когда вы ощутите покой и удовлетворение. Ведь уходя, откроется дверь для того, что будет вашим.

15. Полярная реакция

Талантливые люди не такие как все, им изначально досталось больше. К ним никто не остается равнодушным, кроме только таких же талантливых людей. Даже если они вышли из очень бедных семей, добились всего неустанным трудом, всегда найдутся те, кто будет восхищаться, восторгаться, завидовать и ненавидеть. Талант – это тоже крест, и нелегкий.

16. Общая память

Большинство людей связывают общие воспоминания о прожитых событиях. Хотите дружбы на долгие годы – оставьте о себе добрые воспоминания.

17. Потери неизбежны

Человеку свойственно ошибаться и это следует понимать правильно. Не стоит сильно расстраиваться из-за потерь, подходите к ним философски. Лучше смириться с тем, что уже произошло, и на что вы не в состоянии повлиять, подняться и идти дальше.

18. Привязанность к ближним

Даже самые никчемные люди заставляют о себе думать, если постоянно находятся рядом. В этом состоит опасность тех, кто нам неинтересен. Помните: Красавица влюбилась в Чудовище, только когда долгое время находилась рядом с ним.

19. Задавайте правильную половинку

Каждое событие имеет начальную и конечную половинки. Если на начальную можно повлиять, то на конечную это уже невозможно. Чтобы управлять ситуацией, вы можете задать «правильный тон» для начала событий, дать им правильное направление, повести себя определенным образом. А дальше события поневоле двинутся в том направлении, которое вы им задали. Сформулируйте правильную начальную половинку, и вас ждет гарантия успеха.

20. Правильные поступки

Если человек совершает правильные поступки (даже если ему это не очень нравится), то его дела будут идти все лучше и лучше.опубликовано econet

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