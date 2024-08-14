28 способов порадовать Внутреннего Ребенка

У многих людей ✅обижен Внутренний Ребёнок, только у каждого человека своя степень обиды. Порадуйте своего Внутреннего Ребёнка и жизнь станет намного приятнее!

Внутренний ребёнок это часть нашей психики, наша изначальная истинно — глубинная суть и основа творчества, самовыражения, энергии, радости, интуиции и стремлений. Это источник наших эмоций, чувств и желаний, мир фантазии, любознательности и спонтанности, это основа самой жизни. Человек со здоровым Внутренним Ребенком проявляет себя свободно, творчески, умеет радоваться, выражать себя и свои чувства.

Как порадовать своего Внутреннего Ребёнка

1. Придумай для Внутреннего ребенка приятное утреннее приветствие и начинай утро с него. "Привет! А вот и новый день! Сегодня тебя ждет чудо", "Привет, малыш! Люблю тебя! Просыпаемся и наслаждаемся!". Пусть в твоей утренней фразе будет море нежности!

2. Обнимай себя и дотрагивайся до тела, плечей, щек, улыбаясь и ощущая контакт с собой.

3. Оформи себе завтрак по-детски: выложи ягодками или фруктами рожицу на каше. Пожарь смешную яичницу с "глазками" и половинкой помидора вместо рта. Или просто во время завтрака посади напротив милую мягкую игрушку.

4. Скажи что-то забавное о себе перед зеркалом или во время завтрака. « Спасибо, что встала во время. Нас ждут веселые приключения!!!»

5. Придумай специальное милое приветствие жестом и повторяй каждый раз, когда увидишь свое отражение. Улыбайся своему отражению и озорно подмигивай. Это ваш секретный невербальный язык.

6. Пожелай себе удачи, благослови, когда переступаешь порог дома и выходишь в мир.

7. Накорми себя вкусняшкой прямо на улице, осознавая кому больше всех радостно сейчас внутри тебя.

8. Комментируй работу комплиментами "Молодец!", "Отлично" "Ты моя умница!", сопровождая жестом победы или каким то забавным движением.

9. Придумай себе волшебный инструмент и нашепчи ему пару своих желаний и одно про "мир во всем мире". Потри, махни или произнеси заклинание. Верь, что исполнится. Верь, как самое наивное существо на свете.

10. Выдели себе 10 минут времени и скажи: «Я перестаю заниматься делами и даю себе 10 минут (час, день и т.д.) ничего не делать или "валять дурака". Возьми подушку - пусть она будет дураком и поваляй ее от души.

11. Купи и отпусти в небо воздушный шарик, загадывая желание.

12. Сделай себе массаж головы, шеи. Мягко и нежно.

13. Выбери приятную тему для разговора, например новое кино, или планы на отпуск, или лучшие книги. И найди того, с кем можно приятно об этом поболтать об этом, по-улыбаться, посмеяться и не думать ни о чем серьезном.

14. Включи музыку и танцуй на кухне 10 минут, пока готовится еда. Пусть это будет слегка по-дурацки.

15. Устрой себе послеобеденный чай. Возьми маленькую "детскую" чашку с блюдцем, сядь в приятном месте или встань у окна и с удовольствием погрузись в расслабленное чаепитие с самой собой и Внутренним Ребенком.

16. Напиши себе на листочке 3 нежные похвалы (телу, сердцу и мозгам), пририсуй цветочек или сердечко и положи в кошелечек или спрячь в разные карманы.

17. Когда моешь, посуду спой песенку и/или продекламируй что-то забавное, дурачась голосом.

18. Выдели 30 минут-час времени на классическую музыку, сядь на полу/залезь на подоконник или займи другое нетипичное положение, свесив голову с дивана и задрав ноги вверх, расположись на полу или придумай что-то еще шиворот-навыворот и задом -наперед.

19. Прогуляйся после ужина в приятной (и такой же как и ты слегка неадекватной) компании. Немного покружись в парке или потанцуй по пути.

20. Поиграй в настольные игры с семьей или друзьями, азартно и весело, забыв обо всем.

21. Напиши себе записки-стикеры со словами любви. Или нарисуй значки, понятные тебе. Придумай свой язык. И развесь на зеркале в ванной комнате, на шкафу в спальне, где хочешь.

22. Купи смешной блокнот и ручку для записей веселых мечт. Расположись на полу/ на кровати/в ванной и запиши несколько своих радостных и веселых желаний и мечтаний.

23. Купайся в пене, надувая мыльные пузыри, слушай игривую музыку, высовывая и бултыхая ногами или извернувшись, рассматривая свои пятки.

24. Напиши смешную историю из детства в дневник или сделай пост в соц.сети.

25. Поговори с кем-то из родных о своем детстве, пусть тебе расскажут в сотый раз, "как ты, когда была маленькой..."

26. Если есть кто-то, кому ты можешь забраться " на ручки"/ на колени и обнять - сделай это.

27. Устрой сражение с членами семьи макаронинами или просто поскачи на кровати, прыгая в конце и загадывая желания.

28. Укладываясь спать, прочти свою молитву или благословение самому себе и своему Внутреннему Ребенку.опубликовано econet

Автор Ольга Богородская

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