3 базовых инстинкта и 3 главных страха человека

В основе нашей психики заложены три основных инстинкта: инстинкт самосохранения, социальный инстинкт и половой инстинкт. Какой-то один из них обязательно доминирует. Чего больше боятся люди? Смерти, потери социального статуса или стать непривлекательным для противоположного пола?
Каждый из трех инстинктов находит отражение в трех побуждениях человека и является первопричиной трех главных страхов современного человека. Дочитайте публикацию до конца, чтобы определить какому страху из этих трех вы подвержены более всего.
Ваша жизнь определяется тремя базовыми инстинктами, преобладание одного из трех в ней определяет каким страхам он соответствует.
В основе вашей психики доминирует один из 3 базовых инстинктов, они и определяют ваше поведение и ваши страхи.
Инстинкт Самосохранения. Или стремление выжить любой ценой. Основной побуждающий мотив здесь - борьба за выживание. А страх, соответствующий ему - страх смерти. Хотя у некоторых людей этот страх чудесным образом преображается в страх жизни. Логика тут такая, если я буду мало участвовать в событиях жизни, то и возможностей погибнуть у меня будет меньше.
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Социальный инстинкт. Или инстинкт сохранения группы. Основной мотив здесь - это борьба за одобрение. Если стая, племя меня одобрять не будет, то оно ведь и отвергнуть меня сможет. Страх который соответствует этому инстинкту - страх отвержения/критики. Человек боится неодобрения его поступков со стороны других людей и страх сковывает его социальную активность, вплоть до социофобии.
Половой инстинкт. Или инстинкт сохранения вида, размножения. Такой человек мотивируется борьбой за власть любой ценой. Потому как только половая связь с альфа-особью или ярким партнером гарантирует здоровое потомство и условия необходимые для его роста. Здесь человека ограничивает страх неудачи/провала. Человек боится проиграть и занять более низкое место на лестнице социальной иерархии. Важно быть первым хоть в чем-нибудь.
Как думаете, каким из 3 страхов движимы вы по жизненному пути? Что для вас самое страшное и ужасное: потеря безопасности, потеря статуса или потеря места на пьедестале?опубликовано econet.ru.
Автор Молярук Александр
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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