3 базовых инстинкта и 3 главных страха человека

В основе нашей психики заложены три основных инстинкта: инстинкт самосохранения, социальный инстинкт и половой инстинкт. Какой-то один из них обязательно доминирует. Чего больше боятся люди? Смерти, потери социального статуса или стать непривлекательным для противоположного пола?

Каждый из трех инстинктов находит отражение в трех побуждениях человека и является первопричиной трех главных страхов современного человека. Дочитайте публикацию до конца, чтобы определить какому страху из этих трех вы подвержены более всего.

3 главных страха-инстинкта современного человека

Ваша жизнь определяется тремя базовыми инстинктами, преобладание одного из трех в ней определяет каким страхам он соответствует.

В основе вашей психики доминирует один из 3 базовых инстинктов, они и определяют ваше поведение и ваши страхи.

Инстинкт Самосохранения. Или стремление выжить любой ценой. Основной побуждающий мотив здесь - борьба за выживание. А страх, соответствующий ему - страх смерти. Хотя у некоторых людей этот страх чудесным образом преображается в страх жизни. Логика тут такая, если я буду мало участвовать в событиях жизни, то и возможностей погибнуть у меня будет меньше.

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Социальный инстинкт. Или инстинкт сохранения группы. Основной мотив здесь - это борьба за одобрение. Если стая, племя меня одобрять не будет, то оно ведь и отвергнуть меня сможет. Страх который соответствует этому инстинкту - страх отвержения/критики. Человек боится неодобрения его поступков со стороны других людей и страх сковывает его социальную активность, вплоть до социофобии.

Половой инстинкт. Или инстинкт сохранения вида, размножения. Такой человек мотивируется борьбой за власть любой ценой. Потому как только половая связь с альфа-особью или ярким партнером гарантирует здоровое потомство и условия необходимые для его роста. Здесь человека ограничивает страх неудачи/провала. Человек боится проиграть и занять более низкое место на лестнице социальной иерархии. Важно быть первым хоть в чем-нибудь.

Как думаете, каким из 3 страхов движимы вы по жизненному пути? Что для вас самое страшное и ужасное: потеря безопасности, потеря статуса или потеря места на пьедестале?опубликовано econet.ru.

Автор Молярук Александр

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