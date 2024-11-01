3 дела, которые лучше не откладывать на завтра, даже если вы устали

Если вам предстоит сделать что-то важное, полезно хорошенько всё обдумать, не торопиться с решением. Но есть дела, которые не терпят промедления. Это очень важные вещи, которые лучше сделать безотлагательно. Их всего три.

Можно многое отложить на завтра. Утро вечера мудренее, так ведь? Сначала надо выспаться, отдохнуть, по-новому посмотреть на ситуацию. А потом принять решение и сделать то, что нужно сделать. Но есть три вещи, которые нельзя откладывать на завтра. Даже если вы устали или сил маловато, если вы колеблетесь или рассержены, сделайте эти три вещи сегодня, не откладывая на завтра.

Что полезно сделать прямо сегодня

Вот эти три вещи.

Примирение с тем, кого любите

Если вы обидели близкого, поссорились из-за пустяка, наговорили несправедливых и ранящих слов, не ждите завтрашнего дня. Написано давным-давно; пусть не зайдёт солнце во гневе вашем. Попросите прощения и помиритесь, прежде чем ложиться спать. До наступления завтрашнего дня.

Одна женщина поссорилась с отцом. По телефону наговорила много обидного; может, и справедливого частично. Отец сначала спорил и тоже ссорился, потом замолчал растерянно.

Дочь успокоилась потом и пожалела о сказанном. Решила утром позвонить и извиниться, помириться… Но утром узнала, что ночью отец умер от сердечного приступа. И не с кем стало мириться. И вернуть ничего нельзя…

Доброе дело для помощи кому-то

не откладывайте на завтра, если можете сделать сегодня. Один мужчина хотел помочь другу, привезти деньги и лекарства. Но так устал, что решил это сделать завтра. Лёг спать, а наутро узнал, что друга больше нет…

Может, он и не спас бы своего друга. Но теперь его мучает эта потеря. Деньги остались, а друга больше нет. Ему больше ничего не надо.

Если можете помочь, помогите сейчас.

Восстановление справедливости

не откладывайте на завтра. Если от вас зависит благополучие, доброе имя и безопасность другого человека, не откладывайте на завтра своё участие. Вмешайтесь, даже если устали и не готовы бороться.

Однажды праведный халиф Умар очень устал и лёг спать. День был трудным! К халифу зашёл его сын и спросил; мол, ты спать собираешься? А как же люди, у которых несправедливо отобрали землю? Они же ждут твоего решения и спасения от притеснения!

Халиф ответил, что завтра он все решит. Завтра защитит этих людей от гонений и притеснений, если будет на то воля Всевышнего.

А сын сказал: «а ты уверен, что доживёшь до завтрашнего дня, отец? И что эти люди доживут до завтрашнего дня? Разве есть у тебя гарантия?». Может что угодно случиться до завтра. И справедливость запоздает или окажется ненужной…

И халиф встал. Он понял. И поблагодарил сына. И восстановил справедливость, защитив невинных от притеснителей.

Потому что никто не обещал нам, что завтра все продолжится. И что у нас куча времени впереди. И что другие люди бессмертны. Спать надо ложиться с легким сердцем и с любовью к близким. Зная, что мы сделали все, что от нас зависит.

Потому что не от нас зависит, наступит ли «завтра» для нас и для других... опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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