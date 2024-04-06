3 ловушки СЛИШКОМ быстрых отношений

Если ✅ ОТНОШЕНИЯ развиваются слишком быстро, есть риск угодить в ловушку собственных иллюзий.

Отношения развиваются слишком быстро? ✅Вы познакомились три недели назад, а уже планируете жить вместе? Мечтаете, как будете стареть, воспитывать внуков, заведете дом с садом? Желаете, чтобы этот мужчина или эта женщина были с вами до конца ваших дней? Это значит одно. Отношения, а вернее, их участники – вы и ваш любимый человек – бежите “впереди паровоза”. Это чревато тремя неприятностями.

Три неприятности быстрых отношений

1. А успеете ли разглядеть партнера?

Успеть рассмотреть, в кого же вы все-таки влюбились – крайне важно. Однако если отношения развиваются “быстро, еще быстрее” – то велика вероятность, что вам просто не хватит времени.

Способны помешать сделать это:

- профессиональная жизнь (работу никто не отменял),

- другие отношения, которые важно поддерживать (дружеские, семейные),

- бытовые вопросы, которые обязательно решать,

- банальная утомляемость, пресыщаемость информацией (ее бы хорошо делить на дробные кусочки – чтоб усваивалась, это касается и информации о партнере).

Параллельно “за бортом” останутся сомнения и раздумья “А какие отношения хочу именно я?”

2. Ловушка иллюзий

Из пункта 1 вытекает, что реальных фактов “на руках” у отношающихся немного. А свято место пусто не бывает – пользоваться-то какой-то информацией надо! Проще всего – додумать за партнера, какой он, что любит, насколько настроен на дальнейшую жизнь и что именно намерен делать в отношениях.

Вместо реального человека появляются – фантазии.

Они могут быть нескольких видов:

- негативные (собственные страхи “переползают” в предположения о партнере),

- позитивные (“он такой замечательный!” – подобные выводы делаются на основе разовых событий или одиночных фактов),

- из собственных желаний (“у него/нее есть то, что мне необходимо”, “он так хорошо слушает”, “я уверен(а), что для него/нее очень важно не изменять”),

- из деловых соображений (“я сделаю то, он(а) сделает это, вместе мы – сила!”, “мы будем друг друга поддерживать”, “начнем вместе бизнес/построим дом”).

3. Обо что разбиваются лодки?

Не о быт – об несоответствие. Увы и ах, договориться можно очень о многом, и лишь редкие, очень редкие разногласия в бытовом плане или в вопросах привычек вообще непримиримы.

В остальных случаях пары, которые образуются слишком быстро, вступают в отношения “со спринтерской скоростью”, увы, сначала старательно не замечают разногласий и несоответствий, а затем больно “ударяются” об них.

Вы привыкли думать, что он(а) такой(-ая) – а ваш партнер внезапно совсем другой. Так происходит раз, другой, третий. Рано или поздно усталость от несоответствия, раздражение, непонимание выплескивается в виде конфликта. Которого, в общем-то, могло бы и не быть, если бы оба участника нового союза не “влетели” в отношения и сохраняли постепенность в сближении.

Делаем выводы: так что, теперь все начинать сначала?

Увы, начинать придется даже не с самого начала. В любых, даже “слишком быстрых” отношениях есть фаза легкого очарования, привлекательности любых черт. Те, кто умудрился “пролететь” ее и очутиться с незнакомым существом на одной жилплощади, или уже женатым человеком, или еще и с детьми – вынуждены начинать с “минуса”.

А именно: некоторое напряжение уже накоплено, очарование практически прошло, и нужно недюжинное терпение и желание быть вместе, чтобы преодолеть накопленные “различия”.

Чуть легче тем, кто изначально более дружелюбен к отличающимся от него людям – таким проще стерпеть одну часть особенностей, принять другую и договориться об удобном способе реализации третьей части.

И только после того, как отношения стали комфортными (не “снова комфортными”, а именно – по-новому, с пониманием, что же за человек рядом с вами) можно рассчитывать на восстановление нормального их функционирования. Как безопасного места для отдыха и восстановления сил.опубликовано econet

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