3 необходимых условия для идеальных отношений

Что, по-вашему, настоящая любовь? Мечтаете ли вы о крепких отношениях на всю жизнь? Ученые на протяжении многих лет выясняют, какие реакции происходят в мозге, когда человек влюблен. Но научного объяснения откуда берется уверенность в том, что чувство, которое мы испытываем, является истинной любовью до сих пор нет.

Один из ведущих психологов Йельского университета Роберт Стернберг провел ряд исследований в сфере любовных отношений и разработал теорию, согласно которой настоящая любовь основана на трех китах: близости, страсти и привязанности. Рассмотрим каждый из них подробно и выясним, как построить крепкие и долгосрочные отношения.

Что такое идеальные отношения?

Итак, идеальный союз основан на трех составляющих:

1. Близость – проявляется при наличии у людей общих ценностей, одинаковых представлений о жизни, понимания и умения находить компромиссы в спорных ситуациях.

2. Страсть – проявляется как сексуальные влечение друг к другу и отсутствие страха демонстрировать партнеру даже негативные эмоции.

3. Привязанность (обязательства) – это желание разделить с партнером не только радость, но и горе, умение слушать друг друга и строить совместные планы на будущее.

Стернберг утверждает, что если перечисленные выше компоненты будут разделены, то о любви не может идти речи. Но различное сочетание этих компонентов приводит к зарождению разных типов отношений между людьми.

Типы отношений

Чтобы работать над улучшением отношений, необходимо изначально в них разобраться. Часто бывает, что у двух партнеров разное понимание любви. Когда люди только начинают встречаться, то обращают внимание на достоинства друг друга, а позже, когда раскрываются недостатки, у пары возникают проблемы. Если партнеры поймут, какие составляющие включает их любовь, тогда им удастся создать более прочный и глубокий союз.

Выясним, какие типы любовных отношений существуют. Всего их 8:

1. Влюбленность – когда партнеры испытывают страсть, но не имеют никаких обязательств друг перед другом. Такой союз может быть успешным, если со временем между мужчиной и женщиной наступит эмоциональная близость, то есть любые спорные ситуации не будут перерастать в глобальные конфликты. В противном случае даже небольшая бытовая ссора может стать причиной разрыва отношений.

2. Симпатия – это эмоциональная близость без физического притяжения. Такие отношения могут длиться годами, если людям просто весело и интересно проводить время друг с другом.

3. Романтические отношения – их составляющими являются близость и страсть. Такой союз может перерасти в идеальный, если люди будут адекватно реагировать на недостатки друг друга, обозначат круг обязательств и будут их выполнять. К слову, любые отношения не продержатся долго при отсутствии обязательств. Союз не может быть крепким, если будет основываться только на физическом притяжении партнеров.

4. Долговременная любовь – сочетает страсть и обязательства. К сожалению, если между людьми отсутствует близость, то страсть рано или поздно угаснет. И если люди не научатся воспринимать недостатки друг друга, то между ними будут возникать разногласия, что в итоге приведет к разрыву отношений.

5. Пустая любовь – подразумевает наличие только обязательств, это своего рода брак по расчету. В очень редких случаях такой союз перерастает в крепкие отношения, это происходит, если партнеры начинают преодолевать все трудности, строго соблюдая установленные обязательства друг перед другом.

6. Дружеская любовь – один из наиболее стабильных типов отношений. Возникает преимущественно между людьми, не нуждающимися в страстных чувствах. Мужчина и женщина живут вместе, уважают и поддерживают друг друга, при этом они спокойно относятся к отсутствию сексуальной связи. Такие отношения редко возникают между молодыми людьми.

7. Полноценная, идеальная любовь – это сочетание близости, страсти и привязанности. Такие отношения могут продлиться между партнерами всю жизнь. Даже спустя много лет между мужчиной и женщиной будет присутствовать страсть, они в любых ситуациях будут опорой и поддержкой друг для друга. Но сохранить такие отношения – это огромный труд. Если страсть угаснет, то союз перерастет в дружескую любовь.

8. Отсутствие любви – это когда в отношениях нет ни одного из трех важных компонентов. Такое чувство мы испытываем к посторонним людям.

Согласно теории Стернберга любовь является сложным чувством, а сочетание в ней различных компонентов делает разнообразными отношения между людьми. Проанализируйте, какого компонента не хватает в ваших отношениях и вы поймете, над чем нужно работать. А возможно, у вас уже есть все, о чем вы мечтали, и ваши любовные отношения можно назвать идеальными.опубликовано econet

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