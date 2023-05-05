3 правила женщины, которая устала быть «хорошей»

С детства ей внушали мысль, что нужно для всех быть хорошей, помогать, угождать. И неважно, что это делается за счет своего комфорта, душевных и физических ресурсов. В результате у этой женщины сформировалась главная цель в общении - всем нравиться. Но когда-то это надоест.
Однажды я спросила у знакомой вожатой, как она умудряется поддерживать идеальную дисциплину, и заставляет детей делать именно то, что ей нужно. - О, это очень просто! – сказала вожатая. - Нужно сначала выдумать какие-нибудь ничего не стоящие фантики: балы, очки, словесные поощрения. А потом угрожать их отнять. Я работаю уже много лет, и это всегда действует.
Я задумалась тогда: а что, если это действует до сих пор? Разве вы не встречали людей, готовых причинить себе изрядные неудобства, лишь бы никого не расстроить?
Из жизненного опыта она знает, что требование учиться на одни пятерки, хорошо себя вести, сидеть, плотно сжав коленочки, и нравиться всем без разбору, придумано для того, чтобы маленькой девочкой было легче управлять.
Есть два цвета: черный и белый, а есть оттенки, которых больше. Нельзя всю жизнь пройти в белых одеждах, не посадив на них даже маленького пятнышка. Иногда, чтобы достичь своих целей, необходимо умение стойко выдерживать негатив по отношению к себе. Позволить себе быть для кого-то плохим, не рефлексируя лишнего, и не извиняясь на каждом шагу за то, что ты есть.
Принять себя хорошего, успешного, вкусного, с ног до головы обмазанного сладким сиропом притворной доброжелательности может каждый. Принять себя плохим, проигравшим и раздражающим некоторых людей без причины может только взрослый человек.
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Эта мысль могла бы спасти миллионных хороших девочек от беды. От неудачного замужества и мужа-абьюзера, от рабства на службе, когда работодатель выжимает соки за минимальную зарплату, от тирании собственных родителей и «друзей». Достаточно лишь перестать стараться быть пряником, приятным и удобным для всех.
Хорошую девочку с аккуратными бантиками приучают нести всю тяжесть мира на своих хрупких плечах. Именно от ее поведения зависит здоровье бабушки. У бабушки вообще больное сердце. Вот девочка станет носиться, прыгать, а бабушка возьмет да и умрет от огорчения. И будет девочка виновата-виновата! Нечего было прыгать!
Именно от успеваемости девочки зависит настроение мамы. Вот была бы девочка отличница – мама бы радовалась. Но девочка получила четверку. А можете быть – о, ужас! – и тройку однажды схватила. Ну все, теперь мама будет плакать-плакать, и зальет слезами всю комнату, весь дом и весь микрорайон. И даже немного поднимет уровень мирового океана. А виноват в этом кто? Девочка!
Вот вы смеетесь, а я знаю взрослых женщин, которые до сих пор выслушивают подобные обвинения. Правда, в более взрослом варианте. Они до сих пор несут всю тяжесть мира на своих плечах. Только взрослый мир, по сравнению с детским, намного тяжелее. Он такой тяжелый, что может и раздавить.
Такие женщины изводят себя настолько, что заболевают самыми настоящими болезнями, в отличие от бабушки (как правило, самые «умирающие» от детского шума бабушки живут лет до 90-95). Сгорают как свечки на разных «помогающих» работах. А потом так и живут – выгоревшие, истощенные, несущие чужие кресты и проживающие чужие жизни. Отвечать за себя – великое благо. Тут важны обе части. И «отвечать» и «за себя».
Люди мыслят штампами и любят давать советы. Это, собственно, никакая не новость. Проблема в том, что эти советы даются с учетом их собственного состояния и самочувствия.
Например, Василиса Михайловна Премудрая стыдит молодую маму за грязные волосы, собранные наскоро в крысиный хвостик на затылке. Она считает, что красивая аккуратная прическа – это большой бонус, и не понимает, как можно добровольно от такого отказываться.
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Для В.М. Премудрой это на самом деле так – она приближается к пенсионному рубежу, и ухоженный внешний вид позволяет ей дольше оставаться на коне и сохранять влияние и доходы. А молодая мама с хвостиком не спала толком уже несколько ночей – у ребенка ОРЗ. Или колики. Или зубки режутся. И лучшее восстановление ресурса для нее сейчас – хорошенечко выспаться. А прическа (спортзал, маникюр и курсы по саморазвитию) – непозволительная трата ресурса.
Если хвостик делает Василиса Михайловна – это потеря ресурса. Если мамочка – восстановление ресурса. И разобраться, что именно происходит, со стороны бывает весьма непросто.
Хорошая девочка не приучена разбираться, что у нее где – где избыток, а где недостаток. Поэтому в надежде восстановиться и прийти к какому-то идеалу она совершает множество лишних, предписанных обществом движений, на которые можно было бы положить большой болт. Взрослая женщина учится свое тело и свое сердце, опираться на собственные ощущения, а не повторять за другими.
Кажется, что взрослой женщиной быть трудно. Вон сколько всего надо уметь. Но по факту это намного легче, чем выполнять неисполнимую изначально миссию: пытаться понравиться всем, отвечать за весь мир и слушать всех подряд, вместо того, чтобы слушать себя.опубликовано econet
Автор Яна Кубаева
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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