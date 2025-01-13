3 приятные вещи, которые изменят жизнь к лучшему

Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, не обязательно совершать глобальные перемены или ожидать понедельника. Иногда достаточно включить в свою жизнь несколько несложных, но очень полезных привычек, которые помогут стать намного спокойнее и счастливее.

Это упражнение снимает депрессивные симптомы, расслабляет, избавляет от бессонницы, снижает тревожность и раздражительность. При регулярном выполнении, позитивный эффект от упражнения сохраняется надолго.

Три приятные вещи

Перед тем, как лечь спать, постарайтесь освободиться от негативных мыслей. Если вы не можете успокоиться, то представьте все свои навязчивые тревоги в виде кирпичиков, которые мысленно сложите стопкой около постели.

Многие из них прекрасно могут подождать вас до утра, некоторые просто растворятся и уменьшатся, а то и исчезнут без следа. Если вы слишком возбуждены, то сосредоточьте внимание на глубоком и медленном дыхании, это поможет расслабиться.

Сфокусируйте ваше внимание на трех приятных вещах, которые случились с вами сегодня. Они могут быть крупными или мелкими, интеллектуальными или чувственными, главное, что они доставили вам позитивные ощущения. Например, вас похвалили на работе, ребенок сказал, что любит вас, вы чувствуете удовлетворение от своей деятельности и так далее.

Сосредоточьтесь на ваших чувствах по этому поводу. Что вы испытываете? Возможно, радость или гордитесь собой, облегчение от разрешившейся проблемы, вы улыбаетесь от приятных воспоминаний. Обратите внимание на то, как движутся мышцы лица, образуя улыбку. Почувствуйте, где приятные мысли рождают тепло в вашем сердце, груди, всем теле.

Представьте, как ваш мозг формирует новые связи, по которым движется счастье. По мере вашей психологической практики, представляйте, как гормоны радости устремляются маленькими ручейками, соединяются и превращаются в полноводные реки счастья, которые стремятся к вашим рецепторам и доставляют вам радость от жизни. Засыпая, продолжайте исследовать ваше счастье, пробуйте его на вкус и запоминайте ощущения.

Постепенно вы осознаете, что то, что доставляет настоящую радость и дарит счастье, не зависит от богатства, успешной карьеры, общественного признания. Самые простые и понятные вещи, что заставляют испытывать приятные минуты, находятся всегда рядом с вами, надо просто обратить на них свое внимание.опубликовано econet

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