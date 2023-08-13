3 признака того, что вы можете полностью доверять своему партнеру

Психолог Виктория Кирста расскажет как можно определить, что вашему партнеру можно доверять.

Как проверить - можно ли совершенно доверять своему партнеру? Об этом в статье расскажет психолог Виктория Кирста.

Можно ли доверять партнеру?

1. Он говорит вам правду, какой бы неприятной или болезненной она ни была

Это не значит, что он специальной говорит вам что-то такое, что может вас как-то задеть или обидеть. Нет, конечно, но он действительно готов сказать вам все так, как оно есть на самом деле, даже если это может быть и не очень приятно слышать.

Просто ваш партнер готов говорить с вами даже на неудобные темы и отвечать вам даже на те вопросы, ответы на которые вам могут совсем не понравиться. Но если вы хотите этого - он готов быть с вами честным во всем и до конца.

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2. Он всегда несет ответственность за любые свои действия, поступки и обещания

Он никогда не разбрасывается обещаниями налево и направо просто так. Нет, ваш партнер очень серьезно подходит к тому, что он кому говорит, а тем более обещает. И если уж он что-то пообещал, то будет изо всех сил стараться действительно выполнить это.

Так же и с его поступками и действиями. Он готов нести за них ответственность. Он вполне понимает, что это именно он управляет своей жизнью и именно он и должен нести ответственность за то, что делается в этой его жизни. Поэтому он никогда не перекладывает эту ответственность на кого-то еще, наоборот - вы знаете, что еще и вы сами всегда можете рассчитывать на его помощь и поддержку, и это замечательно.

Ведь именно так и ведет себя уже взрослый, зрелый и уверенный в себе человек. И да, такому человеку действительно хочется и действительно можно полностью доверять.

3. Он точно так же действительно доверяет и Вам

Если человек надежный и ему можно доверять, ведь он уже не раз вам это доказал, то точно так же он будет воспринимать и относиться и к вам - с доверием. Это означает, что он не будет ревновать вас к каждому столбу, а не будет требовать показать свой телефон со всеми переписки, ведь ему надо убедиться, что вы точно ему не изменяете.

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Поверьте, человек, который действительно заслуживает доверия не будет вести себя подобным образом, ведь это просто ниже его достоинства. Да и зачем ему это? Он выбрал вас, а значит он доверяет вам и своему выбору, тогда зачем ему собирать какие-то доказательства неизвестно чего? Нет, это не для него.

Он доверяет и сам ведет себя так, чтобы ему можно было доверять, ведь он понимает, что именно доверие и является залогом действительно крепких и счастливых отношений. Поэтому цените того, кому вы действительно можете искренне доверять и кто по-настоящему и от всего сердца доверяет Вам. Берегите друг друга.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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