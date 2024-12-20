3 реакции, которые включают «кнопку стресса»

Стресс запускает целый набор реакций в нашем организме. Первым делом происходит химическая реакция в виде выброса определенных гормонов. Далее идут физиологические, психологические поведенческие реакции. Вот как это проявляется.

Чем больше вы боитесь (избегаете) стрессов - нем больше их создаете. Стресс - это не плохо и не хорошо. Это просто есть как факт, это часть жизни и разумная реакция физиологии нашего организма. Просто вы не умеете, как говориться, его "готовить" (использовать). Его не надо бояться, с ним разумнее дружить.

Со стрессом лучше дружить

Мы рождаемся - это для нас стресс, кто-то рождается у нас, опять для нас стресс. Кто-то умирает - для нас стресс, умираем мы - нам все равно, а вот если мы думаем о том как и когда, при каких обстоятельствах мы умрем - это вновь для нас стресс.

Так где эта кнопка стресса? Кто или Что ее включает?

Каждый из нас - химическая лаборатория. Набор у всех одинаковый (адреналин, норадреналин, кортизол, дофамин, серотонин и т.д), а вот концентрации разные. Одни элементы разрушаю систему, а другие сохраняют ее в рабочем состоянии.

Одни двуногие лаборатории продуцируют одни гормоны в большей степени, чем другие потому что у них такая программа и они ей следуют. Таких мало.

Другие сами довели себя до такого состояния, что сама система пришла в негодность и дает сбои и разрушает сама себя.

Третьи - сделали абгрейд. Используя здравый смысл и разумный подход, заботу о себе и упорство, научились затормаживать одни реакции и активировать другие.

К чему это я?

Стрессовая ситуация сопровождается выбросом гормонов стресса - адреналина, норадреналина и кортизола. Это химическая реакция организма (системы) на опасность, она мобилизует физиологию на действия защиты (бей или беги).

Химическая реакция вызывает стрессовые реакции - физиологические, психологические, поведенческие. Стрессовые реакции вызывают химический процесс. Все взаимосвязано и стимулирует друг друга.

К физиологическим реакциям относятся: учащенное или сдавленное дыхание (нехватка воздуха), сердцебиение, потливость, дрожь в мышцах рук и ног, и т.д. Все эти реакции являются частью синдрома бей-беги.

Психологические реакции делятся на эмоциональные и когнитивные.

Эмоциональные: тревога, страх, гнев, тоска, и т.д.

Когнитивные (связанные с мышлением): снижение концентрации, внимания, запоминания, анализа и логики, происходит наводнение негативных мыслей, которые усиливают эмоции тревоги и страха. При этом включаются защитные функции психики (блокирующие фильтры) не допускающие разрушение картины мира человека: отрицание, замещение, вытеснение, проекция и интеллектуализация. Механизмы защиты затушёвывают эмоциональные проявления стресса, но не устраняют его источник.

Физические и эмоциональные стрессовые реакции сигналят о непорядке, а когнитивные реакции могут их заглушить, создавая иллюзию контроля над ситуацией.

Поведенческие реакции выражаются в неконтролируемых действиях человека: выражение лица, поза, резкость движений и жестов, суетливость и нервозность, дрожь в голосе, высота голоса и беглость речи, и т.д.

Все три реакции взаимосвязаны и влияют одна на другую, например, начните нервно теребить платок в руках и через какое-то время у вас возникнет напряжение в теле, измениться дыхание и вы начнете ощущать тревогу, нервозность, а потом появятся и соответствующие мысли.

Вывод напрашивается один - кнопка стресса внутри нас и включаем ее тоже мы сами.

А рубильником служит умение вовремя поймать момент раскручивания стрессовой реакции и умение ее остановить.

Вопрос к вам:

- На каком уровне реакции вы замечаете стресс?опубликовано econet

Автор Таюрская Татьяна

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