3 убеждения, из-за которых у вас до сих пор нет достойного мужчины

Что такое УБЕЖДЕНИЯ и ✅какие убеждения могут отделять вас от счастливых отношений? Возможно, мы сами мешаем войти в нашу жизнь именно тому человеку, который нам нужен.

Как убеждения могут помешать вам привлечь мужчину вашей мечты? Для того, чтобы понимать причины происходящих в жизни событий, нужно хорошо понимать, что такое убеждения. Представь себе дерево. У дерева есть плоды и корни. Если плоды несладкие, маленькие и их совсем мало на дереве, в чем дело, — в самих плодах или в корнях дерева? Я думаю, что Ты понимаешь, что в первую очередь плоды определяют семена и корни. И если мы посадили кислый сорт яблок, то не имеет смысла ждать сладких плодов

Что такое убеждения и как они влияют на Твою жизнь?

Какое отношение это имеет к Твоей жизни? Дело в том, что плоды — это результаты, которые Ты имеешь на сегодняшний день. А корни — это Твои убеждения (то, во что Ты веришь на бессознательном уровне).

Например, в подростковом возрасте Тебя бросил молодой человек, тем самым причинив Тебе боль. У Тебя образовалось стойкое убеждение «Любовь причиняет боль». Сейчас Ты хочешь создать счастливые отношения, но пока Ты не трансформируешь это убеждения, во всех Твоих дальнейших отношениях так или иначе боль будет присутствовать.

Присутствие боли в отношениях — это результат (плод).

Убеждение «Любовь причиняет боль» — это причина (корень).

Если в Твоей жизни всё еще нет достойного спутника жизни причины нужно искать далеко не в своей внешности, материальном положении или еще каких-то внешних обстоятельствах. Единственная причина того, что Ты все еще не встретила своего истинного спутника жизни скрыта внутри Тебя. И она заключается в том, что Ты этого на самом деле не хочешь!

Возможно, Ты удивлена и даже чувствуешь некое внутреннее сопротивление моим словам, но позволь Тебе объяснить:

Если Ты сознательно чего-то хочешь, но не имеешь этого, значит на бессознательном уровне Ты этого не хочешь.

И поверь мне, у Тебя есть причины этого не хотеть. Эти причины заключаются в том, во что Ты веришь на бессознательном уровне.

Я выделяю три вида убеждений, которые могут отделять Тебя от счастливых отношений:

убеждения о себе,

убеждения о мужчинах,

убеждения о жизни/отношениях.

И чтобы не быть голословной, приведу Тебе несколько примеров.

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«Я не достойна»

Рассмотрим влияние этого убеждения на примере одной из моих клиенток. Назовём ее Ольгой.

Ольга обратилась ко мне с вопросом: «Почему на меня не обращают внимания достойные мужчины?». В ходе работы мы вышли на убеждение «Я не достойна».

В школе Ольги понравился парень из параллельного класса. Это был красивый высокий молодой человек из обеспеченной семьи, который профессионально занимался спортом и хорошо учился. Про таких обычно говорят, — «первый парень на деревне».

Ольга долгое время испытывала к нему симпатию и в глубине души мечтала стать его девушкой. На одном из школьных вечеров Ольга решила пригласить его на белый танец. Подружки Ольги отговаривали её: «Оля, не надо. Да он даже не посмотрит в Твою сторону. Зачем Тебе это?». Но Ольга набралась смелости и всё-таки подошла к молодому человеку. А он действительно отказался. Ольга даже слышала усмешки за своей спиной.

В тот вечер Ольга долго плакала, очень сильно переживала и утвердилась в мысли, что она не достойна.

Поэтому, совсем неудивительно, что на протяжении всей своей жизни Ольга была обделена вниманием достойных мужчин. Её бессознательное уберегало ее от повторения болезненного опыта, полученного в детстве.

И всё же пару раз достойные мужчины обращали на неё внимание, но эти отношения заканчивались очень быстро. Ведь окружающие люди — это наши зеркала, и они лишь подтверждают наше собственное мнение о самих себе.

Задай себе сейчас вопрос: «С какими мужчинами Ты когда-либо строила отношения?». Пойми, уровень этих мужчин соответствует Твоему внутреннему образу себя, — тому, как Ты сама себя оцениваешь и достойной кого Ты себя считаешь.

«Мужчинам доверять нельзя, они обманут»

У меня на консультации была клиентка, назовём ее Ириной. Ирина пришла с вопросом о том, что она вообще боится знакомиться и общаться с мужчинами. При этом, Ирина мечтает создать семью и стать мамой. Как Ты понимаешь, здесь на лицо «конфликт интересов», а причиной этого конфликта являлось бессознательное убеждение, которое нам предстояло найти в ходе консультации.

Долго искать не пришлось. Работая с негативной эмоцией, мы сразу вышли на образ ситуации из детства. Тогда Ирина была не просто обманута молодым человеком, но ещё и очень напугана. И у нее сформировалось убеждение «Мужчинам доверять нельзя. Они обманут».

Теперь смотри: с одной стороны Ирина хочет создать семью и стать мамой, а с другой стороны верит в то, что мужчинам доверять нельзя, они обманут. Что это значит? А это значит, что во-первых, Ирина будет бессознательно притягивать в свою жизнь мужчин, которые будут ее обманывать. А во-вторых, она вообще будет избегать какого-либо общения с ними.

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«Жизнь несправедлива»

Третья группа убеждений, которые могут препятствовать счастью в личной жизни, — это убеждения о жизни/отношениях.

Как пример, давай рассмотрим убеждение «Отношения причиняют боль».

Недавно я работала с женщиной, назовем её Оксаной, у которой в прошлом был опыт красивых отношений. Это был прекрасный роман с хорошим мужчиной. Сильные чувства, незабываемые свидания, сюрпризы… Но так получилось, что они были вынуждены разъехаться по разным городам. Какое-то время они общались на расстоянии, поддерживали отношения, но в итоге всё же расстались. Оксана очень болезненно переживала этот разрыв и пришла к убеждению, что отношения причиняют боль, а жизнь несправедлива.

Как говорят, время лечит… И через какое-то время Оксана почувствовала желание создать новые отношения. Но в каждому мужчине, с которым она знакомилась, она находила то, что её не устраивало и отношения заканчивались, так и не успев начаться.

И всему причиной было убеждение «Жизнь несправедлива». Оксана не хотела больше страдать и переживать, как тогда, поэтому бессознательно притягивала в свою жизнь таких мужчин, от отношений с которыми сама же отказывалась.

Итак, теперь Ты знаешь, что такое убеждения и как они могут мешать Тебе привлечь в свою жизнь достойного спутника.

Более того, я привела Тебе несколько примеров ограничивающих убеждений. Может быть Ты нашла себя среди них, а может и нет. Но если Ты осознаёшь, что хочешь создать счастливые отношения, но все ещё одинока, вне всяких сомнений у Тебя есть убеждения, которые сдерживают Тебя в этой клетке.опубликовано econet

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