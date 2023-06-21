3 вопроса, которые лучше не задавать своему мужчине

В этой статье психолог Виктория Кирста знакомит читателей с тремя вопросами, которые не нужно задавать своему мужчине, чтобы избежать недопониманий и разногласий. Любите, доверяйте и всегда уважайте друг друга. И все у вас тогда будет хорошо

Есть несколько вопросов, которые многие женщины почему-то уж очень любят задавать своим мужчинам и это при том, что ни к чему, кроме недоразумений и конфликтных ситуаций они не приводят. Вот три самых распространенных таких вопросов.

Какие вопросы не нужно задавать своему мужчине?

"А ты действительно меня любишь?" или "А на сколько сильно ты меня любишь?"

"А твоя бывшая девушка была в чем-то лучше меня?"

"А кого ты любишь больше - меня или свою маму?"

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1. "А ты действительно меня любишь?" или "А на сколько сильно ты меня любишь?"

Этот вопрос, в первую очередь, демонстрирует вашу неуверенность ни в себе, ни в вашем мужчине, ни вообще в этих отношениях. Ведь раз вы такое спрашиваете, значит вы этого не чувствуете и сомневаетесь в искренности чувств вашего мужчины по отношению к вам. А кому будет приятно узнать, что в нем неуверенны? Поэтому, лучше не спрашивать об этом, а просто посмотреть на действия и поступки вашего мужчины. Это скажет вам гораздо больше, чем просто его слова.

Ведь, если мужчина действительно любит, то вы это и так и увидите и почувствуете, да так, что у вас даже уже не возникнет никакой необходимости спрашивать его об этом . Ну, а если вы сомневаетесь и поэтому спрашиваете, то он все равно не скажет вам правды, а скорее всего скажет именно то, что вы, по его мнению, хотите от него услышать. Ведь он же не может прямо вам так и сказать "Я тебя не люблю, но мне с тобой легко и удобно. Поэтому мы и вместе", верно? Поэтому просто обращайте внимание на его действия и свои ощущения рядом с этим мужчиной, и тогда вам все станет понятно.

2. "А твоя бывшая девушка была в чем-то лучше меня?"

Еще раз таки - это вопрос только демонстрирует и подчеркивает вашу тотальную неуверенность в себе и даже какое-то неуважение к себе. Ведь для чего себя с кем-то сравнивать, тем более с бывшей вашего возлюбленного? Ведь раз он сейчас с вами, значит для него сама лучшая именно вы, верно?

Тогда зачем заставлять его в этом сомневаться, мысленно возвращаться к своему прошлому, сравнивать его с настоящим, чтобы просто очередной раз заверить вас, что вы и в подметки не годитесь его бывшей девушке? Лучше просто живите и наслаждайтесь тем, что у вас сейчас есть - вашими отношениями с любимым человеком, а прошлое оставьте в прошлом, там ему самое место.

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3. "А кого ты любишь больше - меня или свою маму?"

Я понимаю, что, конечно, никто не хочет иметь дела с "маменькиным сынком", но подумайте сами, как глупо звучит этот вопрос. А если бы уже ваш мужчина задал вам такой же вопрос, то что бы вы тогда сами ответили на него? Полагаю, вам бы тоже такой вопрос показалось довольно странным. Ведь и вы, и мама являются важными и дорогими людьми в жизни вашего мужчины, и он любит вас обоих, но только совершенно по-разному и поэтому нет смысла сравнивать эту любовь и ревновать его к его же матери.

Ну, конечно, при условии, если ваш мужчина не бежит по каждому вопросу и не проводит с ней в три раза больше времени, чем с вами, потому что тогда действительно стоит задуматься подходят ли вам такие отношения. Ну, а если этого нет, то просто уважайте его маму и не ставьте его перед выбором – мол, или я, или твоя мать, потому что такие ультиматумы ни к чему хорошему вас точно не приведут.

Любите, доверяйте и всегда уважайте друг друга. И все у вас тогда будет хорошо. Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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