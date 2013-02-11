Фейхоа спасет щитовидку

Фейхоа напоминает одновременно ананас и землянику. Однако, вопреки расхожему мнению, этот вкус достался фейхоа от природы, а не появился благодаря ученым-селекционерам. Родина фейхоа – Южная Америка.

В ноябре на прилавках магазинов появляются неказистые на вид, но чрезвычайно вкусные и ароматные плоды фейхоа.

Фейхоа напоминает одновременно ананас и землянику. Однако, вопреки расхожему мнению, этот вкус достался фейхоа от природы, а не появился благодаря ученым-селекционерам. Родина фейхоа – Южная Америка. А необычное имя растение получило в честь своего первооткрывателя, ученого Сильва Фейхо. Именно он обнаружил неизвестный доселе кустарник в лесах Бразилии и привез фейхоа в Европу. Европейцы тут же окрестили фейхоа земляничным деревом, а затем растение распространилось практически по всей планете.

Оказалось, что фейхоа отлично чувствует себя на Кавказе, растет в Грузии и Армении, но лучшими считаются плоды из Новой Зеландии. Эта страна прочно держится в мировых лидерах по выращиванию и экспорту фейхоа. Новозеландские плоды крупнее своих собратьев, к тому же на Зеленом континенте отсутствуют опасные для фейхоа вредители, поэтому фермерам нет нужды поливать растения химией. Впрочем, откуда бы ни прибыли плоды земляничного дерева, сомнений в их пользе нет.

Главное достоинство фейхоа – обилие йода. По содержанию этого микроэлемента заморский плод может посоперничать даже с морепродуктами. Всего 2–3 ягоды фейхоа удовлетворяют суточную потребность организма в йоде. Причем йод в плодах фейхоа содержится в водорастворимой, не связанной с другими элементами форме, поэтому он легко усваивается. Благодаря высокому содержанию йода фейхоа незаменим на столах тех, у кого есть проблемы с щитовидной железой, и весьма полезен работникам умственного труда, школьникам и студентам в период экзаменов.

Впрочем йод – далеко не единственная ценность тропического растения. Витамина С в фейхоа не намного меньше, чем в цитрусах, а потому зеленые плоды могут стать прекрасным профилактическим средством в период осенних простуд и эпидемии гриппа. Причем помимо аскорбинки в плодах фейхоа довольно много редкого витамина РР, без которого большая часть витамина С попросту не усваивается организмом.

Стоит полюбить фейхоа и тем, у кого имеются проблемы с сердцем и сосудами. Благодаря обилию пектинов эта ягода снижает уровень вредного холестерина в крови, чистит сосуды от бляшек и защищает от атеросклероза. К тому же плоды фейхоа обладают свойством снижать артериальное давление. В народной медицине плоды фейхоа применяют для профилактики заболеваний почек, гастритов, варикозного расширения вен.

Фейхоа незаменим в меню жителей больших городов и тех, кто вынужден часто страдать от стрессов. В тропических ягодах полным-полно антиоксидантов, которые помогают организму противостоять неблагоприятной экологии. А по количеству веществ, способных поднять настроение, фейхоа может посоперничать с таким «признанным антидепрессантом», как горький шоколад.