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Финал турнира по историческому фехтованию в Киеве

Источник: Varvara 9662
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В субботу 17 ноября в парке "Киевская Русь" состоится финал Международного турнира по историческому фехтованию "Витязь Киевского Детинца".

        В субботу 17 ноября в парке "Киевская Русь" состоится финал Международного турнира по историческому фехтованию "Витязь Киевского Детинца". Начался турнир еще в марте 2012 года и проходил в несколько этапов. Участие принимало в нем 13 команд, но в финале встретятся лишь две лучшие команды: альянс "ДЗХ" (Днепропетровск-Запорожье-Харьков) и клуб "Тангар" г. Одесса.

Финал турнира по историческому фехтованию в Киеве

        Сражаться же обе команды будут в трех номинациях: "меч – меч", "щит- меч" и "пять бойцов на пять бойцов". В первой и во второй номинации каждый участник  продемонстрирует индивидуальное мастерство, а в третьей номинации команды покажут, насколько они могут совместно действовать в бою. Поэтому, если вы еще не успели определиться с планами на выходные, то парк "Киевская Русь" приглашает вас поддержать команды и незабываемое зрелище, которого вам хватит до следующего чемпионата "Витязь Киевского Детинца".

Финал турнира по историческому фехтованию в Киеве

        Параллельно же с турниром в парке 17-18 ноября также пройдет развлекательное театральное действие под названием "Зима стучит в ворота".  Напомним, в октябре в парке "Киевская Русь" проходил турнир лучников, в котором победил президент "Киевской Руси" Владимир Янченко.

Финал турнира по историческому фехтованию в Киеве

Источник: https://econet.ru/

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