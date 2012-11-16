5 лучших новых смартфонов

В рейтинге 5 лучших недавно выпущенных смартфонов, составленном британским журналом TheIndependent, оказались вперемешку бюджетные устройства ценой от $270 с аппаратами премиум-класса стоимостью свыше $1000.

В рейтинге 5 лучших недавно выпущенных смартфонов, составленном британским журналом TheIndependent, оказались вперемешку бюджетные устройства ценой от $270 с аппаратами премиум-класса стоимостью свыше $1000. Каждая из этих новинок обладает большим HD-экраном, высококачественными камерами, уникальным функционалом и может составить конкуренцию флагманским моделям Apple и Samsung. 1. Nokia Lumia 920. В Британии — $720, в Украине — нет в продаже. Отличительной особенностью 920-й модели является возможность управления 4,5-дюймовым сенсорным экраном в перчатках. В нем установлена новая удобная операционная система Windows Phone 8. Как и iPhone, этот смартфон поддерживает связь 4G.





2. Sony Xperia T. В Британии — $690, в Украине — нет в продаже. Это устройство использовал Джеймс Бонд в фильме «Скайфолл». Оно поступает в продажу с предустановленным суперагентским контентом, включая 007-рингтоны. Достоинство этого смартфона — быстрая 13-мегапиксельная камера и 4,6-дюймовый HD-экран для просмотра созданных ею снимков.





3. Apple iPhone 5. В Британии — $850, В Украине — $1159. Первый смартфон, поддерживающий стандарт связи 4G, обладает превосходным 4,3-дюймовым экраном, быстрым процессором и добротной 8-мегапиксельной камерой с функцией создания панорамных снимков.





4. HTC 8S. В Британии — $385, в Украине — нет в продаже. Как и Nokia Lumia 920, эта бюджетная модель смартфона работает на операционной системе Windows Phone 8, но использует ее более практичным способом. В устройстве HTC 8S подобраны контрастные цветовые пары в блеклых и ярких комбинациях так, чтобы пользователю было легко читать с 4-дюймового экрана при уличном свете.





5. Motorola RAZRi. В Британии — $640, в Украине — нет в продаже. Первый телефон, выпущенный компанией Motorola с момента ее покупки интернет-гигантом Google, поступает в продажу с широким 4,3-дюймовым экраном. Главной особенностью этого аппарата является сверхбыстрый процессор Intel Atom с видеоускорителем и тактовой частотой 2 ГГц.



