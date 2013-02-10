Мобильные телефоны на 2-3 сим-карты: плюсы и минусы

Носить с собой несколько телефонов, мягко говоря, неудобно. Можно сделать хитрее и приобрести телефон с поддержкой двух (DUOS), а еще круче — трех сим-карт. Но какие здесь есть подводные камни?

Говорят, что маркетологов обмануть невозможно — в любой скидке или программе лояльности есть подвох, который заставляет клиента платить/потреблять больше либо быть привязанным к каким-то не очень выгодным условиям. Мобильная связь — не исключение. Стоит подключиться к тарифу с дешевыми либо бесплатными звонками внутри сети, как тут же выясняется, что расплачиваться приходится либо дорогими СМС-ками, либо абонплатой, либо невыгодным мобильным интернетом…





Носить с собой несколько телефонов, мягко говоря, неудобно. Можно сделать хитрее и приобрести телефон с поддержкой двух (DUOS), а еще круче — трех сим-карт. Плюс это удобно для друзей, знакомых и членов семьи — они могут выбирать, на какой номер звонить вам выгоднее всего. Не так давно препятствием был ограниченный выбор моделей — многосимочный телефон представлял из себя аппарат с довольно посредственным дизайном. Однако этой осенью практически все ведущие производители представили DUOS-смартфоны бизнес-класса.





Подводные камни.

Звонки. Первая проблема, с которой сталкивается пользователь, — переключение сим-карт между собой. В некоторых моделях для этого на корпус вынесен специальный переключатель и достаточно просто переместить кнопку в нужное положение. В других делать это нужно в меню телефона, нажав несколько клавиш, — неудобно. И даже в случае с механическим переключателем на корпусе звонить не особо удобно — постоянно пытаешься вспомнить, сколько стоит звонок, а когда нужно позвонить срочно, на это просто нет времени. С учетом того, что практически все звонки являются срочными, особо сэкономить не удалось.





Идентификация абонентов. Заведя телефон с несколькими симками, будьте готовы к тому, чтобы постоянно представляться — у тех, кому вы звоните, может быть записан один ваш номер, а высвечивается другой (той карты, которую вы выбрали для исходящего звонка). В случае разговора это не особая проблема, однако когда вы пишите СМС, нужно подписываться, иначе вас могут не узнать. Вплоть до возникновения конфликтных ситуаций (например, если вас приняли не за того человека и ответили грубо). Хороший выход — один номер давать людям, с которыми вы связаны по работе, а другой, например, членам семьи. Соответственно разбить и контакты в адресной книжке телефона на группы. Но в этом случае пропадает идея с экономией на звонках. А представляете, как можно запутаться при наличии телефона с тремя сим-картами?





Время работы. Простые DUOS-телефоны и телефоны с тремя сим-картами держат заряд по 5 и более дней даже при активном разговоре. Однако в случае со смартфоном те устройства, что были у нас на тесте (под управлением ОС Android), садились уже через 4—5 часов работы. Тогда как их аналоги с одной сим-картой спокойно работают по 8—10 часов (с активным использованием интернета и разговорами не менее двух часов в день).





Качество. Наибольший выбор телефонов с двумя и тремя сим-картами предлагают малоизвестные китайские производители, тогда как у лидеров рынка (Samsung, LG, Nokia, Sony и так далее) ассортимент невелик. Увы, 3 из 4-х китайских телефонов, которые мы брали на тест, качество оставляло желать лучшего — главной проблемой является «зависание» аппарата, которое лечится лишь перезагрузкой.





Абонплата. Наиболее выгодные тарифы мобильных операторов предусматривают ежемесячную абонплату (это естественно — оператор как бы делает скидку за опт). Одно дело платить, к примеру, 50 грн за одну карту, другое дело — 100—150 грн сразу за три симки. Кроме того, не секрет, что операторы любят производить рекламные рассылки — при многосимочном телефоне их число увеличивается в разы.