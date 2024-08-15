33 шага за пределы женского КРИЗИСА

Что делать, если у вас ✅ кризис, травма, горе? 33 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТА Как ПРЕОДОЛЕТЬ женский кризис.

Когда в жизни случается тяжелое событие, самое сложное состояние для человека - это невозможность управлять своими чувствами. Эмоциональный ступор, опустошённость, замешательство, бесконечная усталость и тревога, роящиеся бесконтрольные мысли о случившемся, о будущем и о том как всё плохо. Нестабильный сон, сопровождающийся тяжелым забытьем, не приносящем отдыха или просто кошмары. Ты вязнешь в зависимостях разного рода. Страдает семья, работа и отношения...

Пропадает интерес к обычным вещам и забываются простые радости. Ты отдаляешься от друзей и родных, отгораживаешься от мира. Кажется, что никто не сможет помочь, некому рассказать о своих чувствах и мыслях. А если ты пытаешься, то становится еще хуже. Мир такой динамичный, у всех свои проблемы, ритмы и геморрой. Нередко в ответ на свои переживания ты слышишь:

- И не говори, такая жопа...

И далее следует рассказ о том, как человек переживает или переживал что-то подобное и какие у него проблемы сейчас. Почему-то ряду людей кажется. что если они расскажут, что у них тоже весьма хреново, то тебе это поможет.

Или кому-то кажется, что он лучше знает как тебе сейчас жить и ты услышишь 1001 совет о приёме лекарств, вариантах отдыха и стратегиях поведения и чувствования в твоей ситуации.

Или кто-нибудь скажет тебе, что в этой ситуации важно увидеть хорошее и у тебя возникнет желание долбануть его по башке чем-нибудь хорошим и тяжелым. А внутри что-то ляжет тяжким камнем, сопротивляясь самой идее исцеления и роста.

Чтобы пройти через это каждому человеку нужно своё время. Мы разные, у нас разные характеры, темпераменты и обстоятельства. Мы движемся с разной скоростью.

При травме, горе или потере активизируется та часть мозга, которая реагирует на угрозу. И именно эта часть не дает нам переварить произошедшее и осмыслить процесс привычным типом осмысления. В такой ситуации человек включает "автопилот" и выполняет повседневные дела, концентрируя своё внимание на быте, домашних заботах, выполнении дежурных рабочих обязанностей. Горючего достаточно только на неотложные дела. А дело под названием "моё хорошее эмоциональное состояние" кажется сверхзадачей и откладывается как нереальное в сложившихся обстоятельствах. Всё это приправлено чувством вины за своё несовершенство или обиды на мир. В результате жизнь похоже на распил дерева тупой пилой, когда наточить пилу некогда, потому что надо пилить.

Что же делать?

Сказать: я согласна, я принимаю, У меня кризис, травма или горе. Я нуждаюсь в особом образе жизни. И начать идти маленькими шажками к выходу. Идти столько времени, сколько нужно.

33 шага для выхода за пределы кризиса:

1. Замедляемся и заботимся о снижении физических угроз:

человек в кризисе обладает рассеянным вниманием, он рассеян в быту, может сжечь, залить и испортить что-то, рассеяно водит автомобиль. Иногда не осознает, что какая-то часть его рискует намеренно. Замедление даёт вниманию возможность освоиться.

2. Максимально дистанцируемся от эмоциональных триггеров (сложные люди, раздражающие обстоятельства, лишняя информация):

поднимаем руку, опускаем и шлем всё это на х@й. Некоторым людям и обстоятельствам сообщаем о направлении их движения лично и без стеснения, разрешая себе быть "больным на голову", хамом и дерьмом в глазах других. Даже если переборщите, выйдя из кризиса наладите отношения и те кто по -настоящему любит нас - поймет и простит. А те кто не любит - были посланы правильно.

3. Получаем необходимую медицинскую, психологическую и иную помощь.

Идем, просим её у специалистов и пользуемся благами современной цивилизации.

4. Налаживаем сон.

Проветривать помещение. Готовиться ко сну заранее (ванна, травы, успокаивающая музыка). Засыпать рано. Спать долго. Спать в темноте или маской на глазах. Просыпаться с возможностью делать это медленно. Просыпаясь, говорить себе: "Здравствуй. Всё хорошо. Ты в безопасности".

5. Избавляемся от бессонницы.

Напишите список из мелких и противных дел длительностью на 10-15 минут каждое: разобрать бумаги, заштопать носок, прибрать в дальнем закутке в ванной и пр. (исключить дела, связанные с компьютером и интернетом). Если в течении 30 минут не спится или просыпаетесь среди ночи - делаете одно дело из списка. Через какое-то время будем спать младенцами. Противные дела хуже кризиса. поэтому организм быстро понимает, что нужно спать и не отсвечивать, иначе опять придется штопать носок.

6. Налаживаем полноценное питание.

Много воды, фрукты, овощи, легкая и полезная еда. Интуитивное питание, сопровожденное знаниями из области ЗОЖ будет самое то.

7. Поддерживаем хотя бы минимальную физическую активность:

5 минут зарядки, пешие прогулки, по возможности - спортивные занятия с приятным ритмом и нагрузкой.

8. Каждый день доставлять себе удовольствие: приятная ванна, поход в спа, чтение, рисование, хороший фильм, баня, массаж и пр.

Пробуем что-то новенькое хотя бы раз в 3 дня и не огорчаемся, если "не пошло", "не вставило" и "не зажглось". Наше дело - пытаться. На первых порах важен не результат, а регулярные попытки.

9. Практикуем дыхание животом.

Утром, пока пробуждаемся и в течении дня находим минуту-другую, чтобы подышать глубоко и медленно низом живота. Регулярно проверяйте своё дыхание. Поверхностное и сдерживаемое дыхание - это сигнал тела о снижении энергообеспечения.

10. Используем технику сканирования тела.

Ложимся, сосредотачиваемся на дыхании и просматриваем всё тело, осознавая: как ощущается моя нога, мой живот, моя попа? Расслабляем напряжение, спонтанно двигаемся, если хочется и снова наблюдаем.

11. Разрешаем себе плакать, кричать, рычать и плеваться.

Практикуйте самосострадание. Сочувствуем себе разрешаем быть уязвимыми, слабыми и беспомощными. Просто разрешаем. Просто сочувствуем. Если есть возможность - говорим с собой в слух (до дурки еще ооочень далеко), сопереживая и успокаивая. Обнимаем себя. Гладим себя. Плачем еще больше, потому что "птичку жалко".

12. Наблюдаем за своими реакциями, не оценивая себя.

Просто наблюдайте. Просто спрашивайте: что я чувствую сейчас? Чтобы разобраться в своих чувствах понадобиться терпение и забота о них. Нашим чувствам не нужны наши мыслительные оценки. Им нужно просто быть при свидетеле и тогда они текут свободнее и утекают, сменяясь более чистыми и свежими.

13. Избегаем избегания.

Отключиться от проблем полезно. Но прятаться от реальности - вредно. Когда есть силы - бесстрашно встречаемся со своими воспоминаниями и мыслями. Доверяем своей природе. Наше тело хочет жить и как бы мы не прятались - мозг будет гомеопатически впрыскивать в нас переживания для переработки. Если совсем сложно, поплачьте снова и скажите своему переживанию: "Я пока не готова столкнуться с тобой еще раз, но я стараюсь. Пожалуйста, подожди немного".

14. Практикуем " внутреннее "кино".

Закройте глаза и начните вспоминать травмирующее событие с момента, когда вы еще были в безопасности. Просмотрите его до самого конца. Затем прокрутите назад как будто на большой скорости "перемотки" снова до ситуации безопасности. Откройте глаза. Делайте так регулярно, наблюдая как утихает боль.

15. Составляем список друзей и близких, кто действительно любит нас и может просто быть рядом, принимая такими какими мы есть.

Принимать тебя слабого, чахлого и уязвимого, не спасая, не реализуя своё Эго, не пряча за спасением свою тревогу рядом с тем, кому плохо - всё это может только любящий человек. Любящий человек просто находится рядом и слышит тебя. Ищите тех, кто способен просто присутствовать, не пытаясь спасти и притащить железной рукою к счастью.

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16. Слушаем как в теле живут эмоции.

Просто наблюдаем где поселилось "ужасно", как стучит "невыносимо" и где скручивает от "невозможно". Просто слушаем тело в сложной эмоции. Находим эти "волшебные домики" и расслабляем их дыханием, массажем и спонтанным движениям. Можно представить как это состояние вырастает из тела до размеров Вселенной и уменьшается до размеров горошинки. Растить и уменьшать, а потом "бросить горошинку в море", если захочется.

17. Заводим дневник и пишем, пишем, пишем.

Вписываем регулярно то хорошее, что провоцируется нашими ужасными переживаниями. Разозлилась и сделала что-то, на что раньше не решалась. Рухнула в негатив и наконец-то полежала и отдохнула. Впала в апатию и наконец-то отпустила ситуацию и перестала всё контролировать. Ищите. Записывайте. Не бойтесь войти в эмоцию всей собой. Свет в конце тоннеля, а не перед ним.

18. Концентрируемся на том, что можно сделать, что получилось, что хорошо, за что благодарны.

И исходим из того что я могу сейчас. А не из того, что невозможно. Растет то, на чём сосредоточено наше внимание. Внимание - это волшебная палочка. Это сила, которой мы любим бить себя по голове. Пишите об этом - это пробудит силу во много раз быстрее.

19. Хвалим и благодарим себя за простые вещи: за улыбку и смех, за то, что встал с дивана, за то, что сегодня никого не грохнул и не рухнул сам.

За всё, за любую мелочь, которая возвращает нас к радостной жизни. Благодарим. Благодарим. Благодарим.

20. Как можно чаще вспоминаем свои победы и успехи, купаемся в воспоминаниях о том, что получалось, что удалось и что было успешно раньше.

Концентрируемся на том, что помогло когда-то выйти из сложной ситуации (пусть даже и не такой сложной как сейчас). Но механизм один.

21. Читаем истории личностного роста, смотрим фильмы про преодоление.

Это работает. Это вдохновляет. Только выбирайте правильно, слушая себя.

22. Практикуем надежду.

Молитесь, мечтайте, верьте смотря на небо с самого дна колодца. Помните, что надежда не равна беззаботности. Надеяться - это деятельность души. И душе нужна помощь в ее труде. Пишите свои надежды, рисуйте или просто лежите в их направлении.

23. Помним, что надежду питают три процесса: постановка цели, выбор действия и поиск пути.

Просто пишите или хотя бы размышляйте об этом. И делайте маленькие действия в сторону цели. Каждое маленькое решенное дело - дает энергию.

24. Находим людей, которые вселяют надежду.

Читаем блоггеров, встречаемся с поддерживающими друзьями, общаемся с теми, к то умеет преодолевать и возрождаться как птица Феникс. Механизм копирования никто не отменял. Нахождение в поле таких людей - важная питательная среда.

25. Смотрим в будущее, как будто мы когда-нибудь мы расскажем об этом как о ситуации успеха.

Однажды, Виктора Франкла в канцлагере избивал охранник за то, что тот упал без сил. Лежа на земле, Виктор перенесся на несколько лет вперед и представил как война окончена и он стоит за кафедрой в университете и читает лекцию студентам, в которой он описывает как лежал на земле, избиваемый охранником и отчаянно ищущим в себе силы встать. И тут он сделал это на самом деле - встал. Будущее дало ему силы.

26. Называем себя не жертвой, не пострадавшей, не потерявшей.

Я та, которая пережила, выжила, выстояла, смогла пройти... Наши речевые образы формируют наше мышление. Каждый день есть что-то что мы уже пережили и преодолели. Даже если мы просто заставили себя поесть или наложить макияж или что-то еще. Обычное для обычных людей и огромное для тебя. Ты выстояла еще один день и даже накрасилась! Вау!

27. Ищем смыслы на один день.

Не на всю жизнь. Только на один день. Только на сегодня. Помним, что осмысление себя самого - это работа, которая никогда не заканчивается. Смысл жизни не статичный фактор. Он преобразуется, меняется вместе с нашим опытом.

28. Выбираем себе метафору и образ.

Метафора направляет наши действия. Чтобы освободиться от травмирующего переживания важно использовать образы, истории, аналогии и метафоры. Если ты чувствуешь себя птицей, запертой в клетке, то представь как открываешь дверцу и улетаешь на свободу. Заблудившейся в темном лесу - представь, что нашла дорогу. Стоишь на край пропасти - нарисуй воображением свои новые крылья.

29. Рисуем образы выхода.

Возьмите лист бумаги и в середине нарисуйте образ текущего переживания. А затем внизу нарисуйте опору. Наверху надежду. Слева прежнюю силу. А справа - цель. Смотрите на картинку периодически и дорисовывайте, по желанию.

30. Пишем экспрессивные письма.

Запишите то, что беспокоит. Пишите 10 минут, затем остановитесь. Пишите неделю подряд. Превратите фрирайтинг в ритуал. Используйте разные стили: пишите от третьего лица, напишите сказку или письмо Мирозданию. Работайте неделю.

31. Встречаем ветер перемен.

Человеческая психика курсирует между удовольствием и болью и обратно. И так будет всегда. Одно без другого невозможно. После бед и невзгод всегда приходят перемены, пусть даже и небольшие в начале. Замечайте их, ведите дневник перемен. Важны даже самые незначительные мелочи, уважайте все посылы от Вселенной, приносящие радость.

От веселой собаки, заставившей улыбнуться по пути на работу до друга, который вовремя положил руку на плечо или обнял. Фиксируйте любую радость, тогда она крепнет.

32. Помогаем переменам к лучшему расти.

Ростку, выпускающему корень, нужны вода и солнечный свет. Так и наши перемены будут расти лучше, если мы поможем им. Благодарите за каждую перемену к лучшему. Дарите себе подарки, проговаривайте и пишите слова благодарности и похвалы, дарите себе приятное время, служите своему телу. Именно оно наш лучший друг и учитель, даже если иногда кажется. что оно нас подводит.

33. Пишем свою историю заново.

Соберите всю прожитую историю выхода из кризиса и напишите историю своего внутреннего подвига, даже, если это пока еще только первый этап. Поделитесь ею с окружающими. Напишите пост или напишите себе письмо, запечатайте и подпишите "вскрыть в случае возобновления кризиса". Приобретите себе талисман, символизирующий путь вашей силы, который пройден за этот период. Пусть это станет символом новой победы и артефактом, содержащим в себе частичку вашего духовного опыта.

И помни, что самое главное - это идти, ползти и двигаться хотя бы маленькими шажочками, помогая нашей мудрой природе! Желаю тебе удачи в преодолении.опубликовано econet

Автор Ольга Богородская

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