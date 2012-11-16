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Грузины «зажгут» в «Украине»

Источник: Varvara 17796
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Во вторник, 4 декабря, в Киеве на сцене Дворца «Украина» выступит легендарный грузинский Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии «Эрисиони», история которого берет свое начало с 1885 г.

        Во вторник, 4 декабря, в Киеве на сцене Дворца «Украина» выступит легендарный грузинский Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии «Эрисиони», история которого берет свое начало с 1885 г. Грузинские полифонические мелодии и танцевальные номера в исполнении «Эрисиони» считаются классическим образцом на своей родине и ни в чем не уступают по своей зрелищности таким мировым звездам «этношоу», как ирландские Lord Of The Dance или River Dance, а во многом, безусловно, превосходят их.

Грузины «зажгут» в «Украине»

        Один из наиболее примечательных фактов в истории грузинского коллектива произошел в 1977 г. Тогда американское космическое агентство NASA, начав глобальную исследовательскую программу Voyager, выбрало для отправки в космос песню из репертуара ансамбля «Эрисиони» под названием «Чакруло», записанную в исполнении солистов группы Ильи Закаидзе и Ростома Сагинашвили, в качестве образца музыкальных способностей, представляющего ни много ни мало все человечество. А в 2002 г. эта же песня, заняв второе место, вошла в «Золотой диск» мировых знаменитостей, изданный во Франции. Как ни удивительно, но «Чакруло» опередила только известная композиция «Барселона» в исполнении Монтсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри.

Грузины «зажгут» в «Украине»

        Мастерству артистов «Эрисиони» (в переводе с грузинского означает «Сияние над вершиной горы») рукоплескали зрители многих стран. Среди особых творческих удач ансамбля такие впечатляющие шоу, как «Легенда о царице Тамаре» и «Легенда о Грузии», покорившие сердца миллионов. Сегодня художественным руководителем «Эрисиони» является Джемал Чкуасели, который вместе с главным хореографом Ревазом Чохонелидзе работают над созданием современного репертуара ансамбля. Рядом с ними замечательные мастера-соратники — главный дирижер Шермадин Чкуасели, художник по костюмам Мераб Бердзенишвили, руководитель оркестра Юрий Гоголаури и генеральный менеджер Отар Блуашвили.

Грузины «зажгут» в «Украине»

        Казалось бы, самобытное грузинское искусство может быть интересно довольно узкому кругу ценителей качественного фолка. Однако грузинский народный танец и песня неизменно и с огромным успехом очаровывают людей на всех континентах, особенно европейцев и американцев. В чем секрет? Иностранцы высоко оценивают спектакль, шоу, любое зрелище, проросшее на великих произведениях; они понимают, что эти песни и танцы уникальны.

Грузины «зажгут» в «Украине»

        Во время киевского выступления «Эрисиони» зрители смогут увидеть и услышать композиции, которые в полной мере отражают уникальный колорит различных уголков Грузии, в которых причудливо переплелись сюжеты из национальной истории и современности. Как правило, в концертной программе ансамбля одновременно участвуют около сотни артистов, одетых в аутентичные грузинские национальные костюмы. Картину чрезвычайно зрелищного танцевального шоу дополняют потрясающие декорации, феерический свет и звук. Надо сказать, что во многом современная постановка, демонстрируемая ансамблем «Эрисиони», обязана западным постановщикам. 

Источник: https://econet.ru/

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