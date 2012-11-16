 ARAC ZXS - маленький но мощный мотоцикл

ARAC ZXS очень отличается от любого другого своего дорожного аналога. Это модель, сочетающая новый дизайн со сверхлегким алюминиевым корпусом и мощным V-образным двигателем, обладающим массивным впрыском топлива.

ARAC ZXS очень отличается от любого другого своего дорожного аналога. Это модель, сочетающая новый дизайн со сверхлегким алюминиевым корпусом и мощным V-образным двигателем, обладающим массивным впрыском топлива. Все конструктивные особенности делают его совершенно неповторимым – машину отличают необычные внешний вид и шикарное исполнение.

Что же делает его таким конструктивно непохожим в сравнении с другими байками из класса так называемых «уличных бойцов» – это разительно малый размер и легкость при том, что двигатель невероятно мощный.

Несмотря на небольшие размеры – этот мотоцикл поражает своей динамичностью, эстетичностью дизайна и завораживающей агрессивностью, с резкими линиями и невероятными узорами, украшающими верхнюю часть моторного отсека. Его сиденье сконструировано таким образом, что обеспечивает повышенную комфортность водителю, оно немного приподнято и заострено вверху, а по его канту проходит яркая подсветка. Передние фары также являются уникальными в своем роде, в них используются новые технологии с применением светоизлучающих стеклянных пластин, которые прекрасно дают яркий свет. Такие фары использует меньше энергии для освещения.

Создатели также позаботились о самом главном – о безопасности водителя такого мотоцикла. В нем имеется дополнительная интеллектуальная система, или, так называемое «безопасное вождение», которая может быть выключена при необходимости. Она состоит из встроенного датчика, который отслеживает и отмечает, скорость и расстояние до других автомобилей вокруг. Таким образом, если задать системе автоматически контролировать скорость и держать ее в пределах «безопасной зоны», то она не позволит превышать скорость, так как имеет связь с специально разработанной тормозной системой, что очень полезно для вождения по городу в плотном потоке машин. Но за пределами переполненного города, там, где нет опасности, водитель может выключить контроль и полностью испытать всю мощность мотоцикла.

Что касается внешнего вида ARAC ZXS, то концепция этого мотоцикла воплощает в себе идею создания такого дизайна кузова, который бы смотрелся одновременно очень естественно, ярко и стильно. При первом взгляде на этот байк создается впечатление, что его металлические элементы отделаны матовой черной кожей. Цветовая гамма, используемая для этой модели – содержит всего два цвета: черный и терракотовый, и это, в свою очередь дает нам понять, что это не просто мотоцикл – это яркая вспышка пламени, и им, как огнем, можно любоваться часами.