 100 BPM - для оказания первой помощи

100 BPM – упрощенный инструмент компрессии грудной клетки для того, чтобы оказывать первую помощь и проводить сердечно-легочную реанимацию .

Для того чтобы дать шанс спасти человеческую жизнь нужно обладать хотя бы минимальными знаниями в области медицины. Многие люди пугаются выполнять сердечно-легочную реанимацию, потому что они боятся по не компетенции причинить больше вреда пациенту, да и мало кто умеет делать непрямой массаж сердца.

К счастью, для тех людей, кто не обладает специальными навыками, создан новый прибор, который поможет вам сделать несколько жизненно важных процедур для реанимации с участием только компрессии грудной клетки. Это значит, что не придется делать даже искусственного дыхания. 100 BPM – упрощенный инструмент компрессии грудной клетки для того, чтобы оказывать первую помощь и проводить сердечно-легочную реанимацию . Для этого достаточно правильно следовать показаниям прибора и его инструкциям, настроить правильную частоту и силу давления на грудную клетку.

100 BPM помогает увеличить шансы на спасение человека после остановки сердца. В целях снижения стресса, он держит обратную связь со спасателем через голосовые инструкции и специальные световые индикаторы, которые указывают, правильно ли идет процесс реанимации. Основные электрические компоненты размещены внутри подушки, покрытой силиконовым покрытием. Силикон на поверхности подушки соединен с тканевой основой, в которую вшито большое количество светодиодов. Если индикаторы загораются желтым светом – значит, давление недостаточно сильное и нужно увеличить давление на грудную клетку. Если они красные, то вы давите слишком сильно и нужно ослабить нажатие, так как это может привести к летальному исходу. Если вы все делаете правильно, то индикаторы зеленого цвета.

100 BPM поможет вам технически правильно провести сердечно-легочную реанимацию, он также следит за временем, которое прошло с подачи последнего мотивационного сообщения, чтобы вы продолжали двигаться в нужном направлении для спасения жизни пациента.

Для большего удобства этот аппарат разработан невероятно легким, портативным и компактным. Вы можете легко и быстро поместить устройство на грудь пациента, а эластичный материал обеспечивает возможность его использования на взрослой груди различных размеров.