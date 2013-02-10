 Гигантский 201-дюймовый телевизор

Получивший в этом году множество наград, в том числе премию за лучший дизайн продукта, гигантский телевизор C SEED 201 полностью складывается и может в любое время исчезнуть и появиться из под земли с помощью одного нажатия кнопки на пульте.

Получивший в этом году множество наград, в том числе премию за лучший дизайн продукта, гигантский телевизор C SEED 201 полностью складывается и может в любое время исчезнуть и появиться из под земли с помощью одного нажатия кнопки на пульте.

Созданный в сотрудничестве со студией дизайна Porsche, 201-дюймовый наружный телевизор водонепроницаем, приспосабливаемый к любой высоте (до 4.65 м), и способный вращаться на 270 градусов. А еще у него есть встроенная аудиосистема с 15 колонками.

The C SEED 201 способен раскладываться всего за 15 секунд до полной высоты в 4.65 метра. Семь массивных элементов дисплея абсолютно беззвучно разворачиваются в течение последующих 25 секунд.

Группы панелей формируют дисплей телевизора без всякого шва. Сам дисплей разработан в соответствие с революционной пиксельной технологией для ультра высокой разрешающей способности изображения в любой окружающей среде, включая прямой солнечный свет. Каждый из более чем 725,000 LED обрабатывает изображения до 100,000 раз в секунду, позволяя SEED C 201 передавать 4.4 триллиона цветов.

Этот проект разработан Александром Сватеком и Эдоуардо Сен Жюльеном-Валльзе, которые уже создавали экраны на светодиодах для таких событий как Каннский кинофестиваль и Формула Один. Техническая часть — результат инновационной немецкой разработки высшего качества и ультрасовременной LED технологии. Шедевр беспрецедентного мастерства, телевизор SEED C 201 теперь работает в ограниченной серии в разных уголках мира. Первая основная установка была сделана в Дворце Шеннбург в Вене.

Двустороннее, перезаряжающееся универсальное беспроводное дистанционное управление в монолитном дизайне позволяет контролировать все кинематические и телевизионные функции. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к SEED C 201, у дистанционного управления также есть удобный в работе датчик отпечатка пальца. Признание отпечатка пальца может также использоваться, чтобы установить положение экрана.