 Грандиозные фейерверки в Кувейте

10 ноября 2012 отмечался золотой юбилей конституции Кувейта и страна праздновала его с захватывающим фейерверком, на организацию которого было потрачено $15 миллионов.

10 ноября 2012 отмечался золотой юбилей конституции Кувейта и страна праздновала его с захватывающим фейерверком, на организацию которого было потрачено $15 миллионов. Этот масштабный фейерверк заработал для богатой страны Персидского залива место в Книге Мировых Рекордов Гиннеса.

Десятки тысяч восхищенных зрителей заполнили приморскую аравийскую Галф-Роуд, чтобы посмотреть на ослепительное огненное действо, состоящее из 77,282 фейерверков,запущенных в течение одного часа в едином шоу. Это событие было приурочен к 50 годам с тех пор, как покойный эмир шейх Абдулла Аль-Салем объявил, что Кувейт стал первым арабским государством в Заливе, выпустившим конституцию и собравшим парламент.

В течение прошлых 50 лет парламент был распущен девять раз, шесть из них с середины 2006, в то время как некоторые статьи самой конституции были дважды использованы, чтобы временно отстранить парламент в течение в общей сложности 11 лет в 1970-ых и 1980-ых.

Празднование происходило на фоне самых худших взаимоотношений между правительством и оппозицией за всю историю членства в ОПЕК, из-за обвинений оппозицией в том, что правительство организовало переворот против конституции.

Больше 150 демонстрантов и 24 полицейских пострадало во время трех массивных демонстраций оппозиции в прошлом месяце. Оппозиция утверждает, что поправка нарушает конституцию и позволяет правительству влиять на результат парламентских выборов, намеченных на 1 декабря. Несмотря на все эти события предлагаю Вам полюбоваться одним из самых красивых фейервер-шоу в мире, попавшем в Книгу Рекордов Гинесса.