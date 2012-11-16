        Альпийский городок Гармиш-Партенкирхен

Гармиш-Партенкирхен — горный курорт в Баварии, южная Германия, в самом сердце Альп. Garmisch и Partenkirchen были первоначально двумя различными городами, попавшие под декрет Адольфа Гитлера об Олимпийских зимних 1936 года в Германии.

Гармиш-Партенкирхен — горный курорт в Баварии, южная Германия, в самом сердце Альп. Garmisch и Partenkirchen были первоначально двумя различными городами, попавшие под декрет Адольфа Гитлера об Олимпийских зимних 1936 года в Германии. Международный олимпийский комитет собирался лишить Германию права проведения, потому что было недостаточно гостиничных номеров в принимающем городе. Таким образом, было решено объединить два города в один более крупный, который устроит МОК.

Будучи расположенным у подножия самой высокой горы страны — Зугшпитц (больше чем 3,000 метров) – город стал прекрасным кандидатом на Зимние Олимпийские Игры в 1936. Здесь прошло первое альпийское соревнование по лыжным видам спорта. Сегодня Гармиш-Партенкирхен — туристический центр зимних видов спорта и одна из лучших областей для лыжного спорта Германии.

В течение зимы склоны, окружающие город, идеально подходят для лыжников и туристов. В течение летних месяцев здесь можно часами гулять, путешествуя пешком и любуясь панорамными видами. С множеством альпийских озер здесь также популярна гребля. Лодки и горные велосипеды легко арендовать в специальных туристических центрах. Популярна также 10-минутная поездка на канатной дороге с удивительными пейзажами природы. Кабинка доставит Вас прямо к вершине горы.

Кроме сценического местоположения, что делает этот небольшой город настолько ппривлекательным, знамениты также построенные баварцами дома, красиво украшенные множеством узоров с яркими цветами. У баварцев есть долгая история украшения фасадов религиозными и историческими картинами. Почти у каждого из зданий в Гармиш-Партенкирхене есть уникальные фрески на внешних стенах. Прогулки по городу — это реальное удовольствие.

Среди достопримечательностей города выделяются также приходская церковь Святого Мартина, построенная в 18 столетии, и расположенная рядом школа живописцев. Удивительно, но через реку Лойсак есть еще более старая готическая церковь с таким же названием, датируемая 1280 годом, с огромным настенным изображением.