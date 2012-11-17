Замок Драхенбург является ярчайшим примером неоготического архитектурного стиля, очень популярного в конце позапрошлого столетия.

Замок Драхенбург является ярчайшим примером неоготического архитектурного стиля, очень популярного в конце позапрошлого столетия.

На юге немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия находится удивительный замок, поражающий красотой и утончённостью своих фасадов. Замок Драхенбург стоит на правом берегу Рейна, на склоне горы Драхенфельс, от которой и получил своё необычное название.

Свить гнёздышко в таком уютном зелёном уголке Вестфалии решил барон Стефан фон Зартер, вдруг обнаруживший, что в результате продолжительной биржевой деятельности в его кошельке скопилась кругленькая сумма.

На возведение замка ушло всего три года — с 1882 по 1884. К созданию проекта были привлечены местные дюссельдорфские зодчие Лео фон Аббема и Бернгард Тюзхаус, а позже, с целью тонкой его доработки, барон нанял другого выдающегося немецкого архитектора — Вильгельма Гофмана. По завершении замок Драхенбург был признан крупнейшим на этих землях дворцовым комплексом XIX столетия.

Драхенбург построен в уникальном стиле, объединяющем в себе элементы замковой и дворцовой архитектуры, поэтому называть его только замком или только дворцом на самом деле не очень правильно, но так как в его внешнем виде всё-таки больше "замковости" — сегодня он официально именуется не иначе как замок Драхенбург.

В 1902 году барон фон Зартер скончался, не оставив прямых наследников, поэтому его детище перешло в руки племянника Якова Бизенбаха, устроившего в роскошных помещениях замка элитный отель.

После Бизенбаха Драхенбург "пошёл по рукам" — в удивительной красоты интерьерах, богато украшенных гобеленами и фресками, в своё время располагались католический интернат, железнодорожное училище и даже национал-социалистская военная школа. Не избежал замок и плачевной участи разграбленных подчистую в годы Второй мировой войны исторических сооружений — в призамковом парке был размещён немецкий зенитный комплекс ПВО, в ходе войны обстрелянный артиллерией союзников вместе с самим замком. То же, что осталось от общирной коллекции бесценных предметов искусства, было вывезено в Америку.

С этого момента о полуразрушенном замке все забыли — он простоял в заброшенном состоянии вплоть до 1970 года, когда местными властями было принято решение о его сносе. Жемчужина неоготическй архитектуры конца XIX столетия была бы уничтожена, если бы не появление неизвестного частного инвестора, в последний момент перед сносом выкупившего руины и начавшего восстановление былой красоты и величия замка Драхенбург.

В ходе частной реставрации был восстановлен почти весь замок и часть его интерьеров, на стенах которых изображены сцены из героического прошлого страны. В том числе были восстановлены так называемые "комнаты Нибелунгов", фрески которых освещают события самой известной легенды Германии, а внутренние помещения замка меблированы в стиле той эпохи, когда велось его строительство.

На рубеже XX-XXI столетий был восстановлен южный фасад Драхенбурга и "терраса Венеры" в замковом парке.