        Тропа по вершинам деревьев, Бавария

Общая длина созданной тропы составила 1300 метров, по ней можно подняться на внушительную высоту, на 25 метров выше уровня самых высоких деревьев. Завершается же увлекательное путешествие в куполе овальной формы высотой в 44 метра.

Два года назад в Баварии построили удивительную конструкцию, позволяющую совершить прогулку на уровне верхушек огромных деревьев. Общая длина созданной тропы составила 1300 метров, по ней можно подняться на внушительную высоту, на 25 метров выше уровня самых высоких деревьев. Завершается же увлекательное путешествие в куполе овальной формы высотой в 44 метра. На вершину купола ведет винтовая лестница, состоящая из 360 платформ-ступеней. На верху находится смотровая площадка, откуда открывается захватывающий вид на окружающие ландшафты. При ясной погоде отсюда можно полюбоваться даже горными хребтами Альпийских гор. Эта удивительная тропа — часть самого большого в Европе природного заповедника, Баварского лесного Национального парка в Германии.

Эту конструкцию называли Тропой по вершинам деревьев, по немецки — Baumwipfelpfad. Начинается она с поездки на лифте, который поднимает Вас к платформе с кассами. Выходя из лифта Вы уже оказываетесь в 8 метрах над землей и расположенной внизу автостоянкой. Дальше высота над землей будет только увеличиваться, по мере того как посетители начнут неторопливый спуск по тропе в 1300 метров. Вы не будете при этом чувствовать никакой усталости, так как тропа построена с наклоном вниз, только наслаждение от великолепных природных пейзажей. Создатели тропы хотели дать путешественнику ощущение единения с природой и легкости и у них это великолепно получилось. Путь ведет через лес на уровне верхушек огромных сосен, при этом гармонично сочетается с природными ландшафтами.

На протяжение всей тропы можно встретить также несколько аттракционов для самых смелых посетителей. Например узкое деревянное бревно, на котором можно балансировать на огромной высоте. Конечно, при этом на вас будет надета страховка и никакой опасности аттракцион представлять не будет несмотря на 30-метровую высоту. Сам же купол наблюдения построен в форме гигантского яйца, с великолепной обзорной площадкой наверху.