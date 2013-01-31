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Nutella. Вред и польза.

Источник: Юля 59408
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Nutella — зарегистрированный товарный знак сладкого спреда из лесных орехов с добавлением какао и молока.

        Nutella (Нутелла) — зарегистрированный товарный знак сладкого спреда из лесных орехов с добавлением какао и молока. Выпускается итальянской компанией Ferrero S.p.A. с 1964 года. Продаётся в 75 странах мира.        Nutella. Вред и польза.        Состав: сахар, растительное масло, лесной орех 13%, обезжиренное какао 7.4%, обезжиренное сухое молоко 5%, лактоза, сухая сыворотка, эмульгатор (соевыйлецитин), ароматизатор идентичный натуральному (ванилин).         Nutella. Вред и польза.        Nutella не рекомендована людям с аллергией на орехи или молочные продукты.         Nutella. Вред и польза.        Не содержит искусственных красителей и консервантов. В каждой 400-граммовой банке Нутеллы содержится 52 лесных ореха и стакан снятого молока.                 Nutella. Вред и польза.        Нутелла применяется в качестве начинки для бутербродов, блинов, английских маффинов, вафлей, тостов, круассанов и др. В смешанном виде с взбитыми сливками используется для приготовления тортов и пирожных. Также ее можно есть просто ложкой.         Nutella. Вред и польза.        Интересные факты: Всемирный день «Нутеллы» ежегодно отмечается 5 февраля, начиная с 2007 года. Идея создания этого праздника родилась, естественно, в Италии, и наиболее активные гулянья происходят там же. Празднования сопровождаются концертами, уличными торжествами и, конечно же, дегустацией блюд, приготовленных с использованием «Нутеллы».  В честь перехода на евро, на немецком рынке в 2002 году была выпущена банка в1,95583 кг. (фиксированный курс обмена немецкой марки на евро). Рекламный слоган — «Che mondo sarebbe senza Nutella?» (рус. Чем был бы мир без Нутеллы?). Италия ежегодно производит 179 тыс. тонн Нутеллы (по другим данным — 200 тыс. тонн). Если поставить друг на друга все банки Нутеллы, произведённые в мире за один день, то их высота будет равна 492 Эйфелевым башням, что составит около160 км. Нутелла приносит компании Ferrero 38 % её годового оборота в 5,1 млрд. евро (по данным 2006 года). В каждой 400-граммовой банке Нутеллы содержится 52 лесных ореха и стакан снятого молока. Файлообменная сеть Gnutella названа в честь Нутеллы. Нутелла появляется в фильме «Бьянка» Нанни Моретти. Главный герой картины страдает большим количеством комплексов и маний. В знаменитой сцене фильма он просыпается ночью и принимается есть Нутеллу из огромной банки.  Нутелла возглавила представленный в 2007 году журналом Forbes рейтинг 10 простых идей, принёсших миллиарды своим создателям. В феврале 2009 года Facebook обнародовал рейтинг наиболее посещаемых страниц сайта. Третье место заняла Нутелла, набрав почти 3 млн поклонников.


Источник: https://econet.ru/

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