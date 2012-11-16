Многофункциональные эко-зонтики

За окном ноябрьская сырость, а значит без зонта – ни шагу! Однако зонт зонту рознь: чтобы выдели свои творения на общем фоне и позаботиться об окружающей среде, зелёные дизайнеры шьют их из переработанных пластиковых бутылок и просто из разного мусора, пр

За окном ноябрьская сырость, а значит без зонта – ни шагу! Однако зонт зонту рознь: чтобы выдели свои творения на общем фоне и позаботиться об окружающей среде, зелёные дизайнеры шьют их из переработанных пластиковых бутылок и просто из разного мусора, предлагают напиться дождевой воды из зонта и подсветить себе дорогу энергией падающих капель.

Аргентинская дизайнерская студия «SynopsisTaking» создала многофункциональный зонтик «Filterbrella», который не только защищает обладателя от солнца и осадков, но и собирает дождевую воду на манер некоторых тропических растений. Попадая в центральную часть «купола», капли устремляются в воронкообразное углубление и по трубке (ручке зонта) устремляются в резервуар. Им служит обыкновенная бутылка, которая прикручивается к ручке так же просто, как если бы это была пробка. «Кому же придёт в голову пить дождевую воду в нашем-то веке?» - очевидно, спросите вы. Но не спешите критиковать изобретение: дизайнеры подумали об этом и встроили в зонтик фильтр. Да и совсем не обязательно использовать собранную воду для питья – ей можно помыть руки или, к примеру, полить цветы.

Дизайнерский дуэт Рицки Тaрисa (Rizki Tarisa) и Мaксимилиaн Аджи Виджойосено (Maximilian Aji Wijoyoseno) разработали многоцелевое устройство «BUMBOO», которое может использоваться как трость, пaлкa для сбора мусорa, зонт (если раскрыть «парашют») – либо как жёсткую подушку для посиделок на влажной траве, холодном бетоне и т.д. (для этого зонтик нужно убрать, а «ручку» сложить в несколько раз). Похоже, для субботников и прогулок на природе вообще вещь незаменимая!

Познакомьтесь с зонтом «LightDrops» (Кaпли светa) от дизайнера Сaнг-Кюн Пaрк (Sang-Kyun Park). Идея простая, но весьма эффектная: когда дождь барабанит по раскрытому зонту, проводящие мембраны PDVF преобразуют потенциальную энергию капель в электрическую – которая питает светодиодные лампочки-таблетки. Чем сильнее ливень, тем ярче сияет зонтик (а если ещё и град начнётся?) Днём такая подсветка просто поднимает настроение, а вечером поможет владельцу быстрее отыскать дорогу, почитать книгу или рассмотреть туристическую карту, а заодно обезопасит его от зазевавшихся водителей автомобилей.

А вот такие зонты рождаются буквально из мусора: их собирают из упаковок от зубной пасты, моющих средств, фруктовых соков и других товаров, которые не могут быть переработаны из-за своей коварной многослойной структуры. Небольшая компания «Monsoon Vermont» была основана в 2005 году Джулией Дженатозио (Julia Genatossio) в Джакарте (Индонезия), и с тех пор создаёт разные полезности из отходов: занавески для душа и компьютерные чехлы, рюкзаки и пляжные сумки, зонтики и кошельки. Этот мусор собирают на тротуарах, в парках или находят среди мусорных куч; затем его дезинфицируют и сшивают нитками в пёстрые коллажи. Зонтики и прочие поделки «Monsoon Vermont» не только избавляют мир от разного хлама, но и обеспечивают местных жителей рабочими местами. Ну и кроме того, они способны сделать жизнь человека немного ярче и напомнить окружающим о необходимости беречь природу.