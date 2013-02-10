Озелененные трамвайные путя в Манхэттене

Вместо того, чтобы избавиться от железной дороги, Нью-Йорк превратил её в эко-тропу – High Line Park. Поскольку это место для отдыха приобрело внушительную популярность, городское управление задумываются над созданием специальной трамвайной линии.

До 1980-х годов веткой надземной железной дороги грохотали колёсами грузовые поезда, но потом в ней отпала надобность – и ведущая в порт эстакада обветшала, заросла сорняками и покрылась ржавчиной. Вместо того, чтобы избавиться от железной дороги, Нью-Йорк превратил её в эко-тропу – High Line Park. Поскольку это место для отдыха приобрело внушительную популярность, городское управление задумываются над созданием специальной трамвайной линии.

Многие люди приложили руку к созданию новой зелёной зоны – архитекторы и ландшафтные дизайнеры из «James Corner field operations» и «Diller Scofidio + Renfro», чиновники, инвесторы и волонтеры.

За три года им удалось по-настоящему окультурить старую промышленную линию с помощью саженцев деревьев, кустов, цветов и трав. Начав строительные работы в 2006 году, к июню 2009 года Нью-Йорк уже смог открыть High Line Park для первых посетителей.

Зелёная лента с волшебным видом на Гудзон и Нью-Джерси проходит мимо множества арт-галерей в старом районе Челси, который за последние двадцать лет успел превратился в центр современного искусства, и время от времени ныряет в арки зданий.

В High Line Park можно прогуляться по деревянным дорожкам, отдохнуть и позагорать на скамейках и лежанках, посмотреть или даже поучаствовать в концертах и других мероприятиях, для которых здесь установлено несколько небольших сцен.

В High Line Park предусмотрена развитая инфраструктура - питьевые фонтанчики, туалеты, и что немаловажно – специальные лифты на всём протяжении парка, которые предназначены специально для пожилых граждан и людей с ограниченными физическими возможностями.

Таким образом High Line Park превратился в весьма популярный урбанистический объект для местных жителей и гостей «Большого Яблока».

Здесь можно встретить людей со всего города, которые гуляют, рассматривают различные художественные инсталляции, следят за репетициями театральных трупп или работающими художниками, празднуют помолвку, собираются на пикник, читают книги… Или же просто тех, кому необходимо быстро пересечь пешком центр города.

Не удивительно, что городскую администрацию посетила идея слегка «разгрузить» парк от пешеходов с помощью трамвайной линии. Она будет проходить по всей длине High Line Park и будет включать несколько остановок, имеющих выход как в зелёную зону отдыха, так и на бурлящие беспокойством улицы Нью-Йорка.

Но, не смотря на то, что на эстакаде до сих пор сохранились железнодорожные рельсы, от идеи использовать обычный трамвай стразу же отказались – хотя бы потому, что он создавал бы невообразимое дребезжание, двигаясь по бетонной конструкции. Поэтому выбор пал на идею о магнитной подушке.

У таких высоких технологий есть свои бесспорные плюсы. Во-первых, поезда на магнитной подушке имеют относительно низкий расход электроэнергии: она расходуется в три и в пять раз эффективнее, чем у автомобиля и самолета соответственно. Во-вторых, достоинство такого транспортного средства в низком уровне шума – что безусловно оценят отдыхающие, которые приходят сюда как раз затем, чтобы отдохнуть от суеты и стать на шаг ближе к природе.

Хотя нужно отметить и спорные моменты: например, стоимость создания и обслуживания одного километра магнитной колеи сопоставима со строительством километра подземного тоннеля метро. Но, так или иначе, говоря о ультрасовременной трамвайной линии для High Line Park, мы имеем дело не просто с интересным экологичным концептом, удобные и скоростные аналоги которого рано или поздно будут воплощены во многих городах мира.