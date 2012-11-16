 Эко-вешалки из переработанной бумаги

Вешалки производства компании сделаны полностью из 100% переработанной бумаги, либо из 100% переработанного пластика из бутылок. Вешалки имеют привлекательный дизайн, разработанный современными художниками – каждый настоящий эко-модник обязательно захочет

Сегодня уже многие задумываются о вреде, который наносит планете массовое использование пластика. Однако чаще всего речь идет лишь о пластиковой упаковке и посуде. А что же на счет вешалок? У каждого из нас в шкафу висит одежда и самый распространенный материал, из которого изготовляются вешалки – это пластик. Причем довольно часто в целях экономии в вешалках используется пластмасса с различными добавками, такими как хлор и формальдегид. Каждый день на свалки по всему миру выбрасываются тонны пластмассовых вешалок, за год их примерное количество достигает 8 млрд. штук. А теперь только представьте, сколько сотен или тысяч лет будет разлагаться эта масса пластиковых отходов.

Американский бренд Ditto предлагает не только альтернативное, но и модное решение. Вешалки производства компании сделаны полностью из 100% переработанной бумаги, либо из 100% переработанного пластика из бутылок. Вешалки имеют привлекательный дизайн, разработанный современными художниками – каждый настоящий эко-модник обязательно захочет иметь у себя в шкафу именно такие вешалки.

Вешалки Ditto нетоксичны, не содержат вредных примесей и добавок. Они разрисованы краской, в основе которой содержатся соевые чернила и склеены раствором на основе крахмала. Использовать в производстве вешалки из переработанной бумаги действительно очень важно. Ведь для изготовления тонны новой бумаги требуется 17 деревьев, 4 000 кВт энергии и 7 000 галлонов воды. Так что, покупая вешалки из переработанной бумаги, вы сохраняете лес. К тому же, вешалки Ditto компакты и занимают в шкафу меньше пространства.

Переход на вешалки из переработанных материалов может показаться не таким и значительным шагом, однако в перспективе такая инициатива может избавить свалки от тонн пластика, ежегодно наполняющих их вновь и вновь.