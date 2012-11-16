Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Эко-вешалки из переработанной бумаги

Эко-вешалки из переработанной бумаги

Источник: Данил 14686
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Вешалки производства компании сделаны полностью из 100% переработанной бумаги, либо из 100% переработанного пластика из бутылок. Вешалки имеют привлекательный дизайн, разработанный современными художниками – каждый настоящий эко-модник обязательно захочет

        Сегодня уже многие задумываются о вреде, который наносит планете массовое использование пластика. Однако чаще всего речь идет лишь о пластиковой упаковке и посуде. А что же на счет вешалок? У каждого из нас в шкафу висит одежда и самый распространенный материал, из которого изготовляются вешалки – это пластик. Причем довольно часто в целях экономии в вешалках используется пластмасса с различными добавками, такими как хлор и формальдегид. Каждый день на свалки по всему миру выбрасываются тонны пластмассовых вешалок, за год их примерное количество достигает 8 млрд. штук. А теперь только представьте, сколько сотен или тысяч лет будет разлагаться эта масса пластиковых отходов.

Эко-вешалки из переработанной бумаги

        Американский бренд Ditto предлагает не только альтернативное, но и модное решение. Вешалки производства компании сделаны полностью из 100% переработанной бумаги, либо из 100% переработанного пластика из бутылок. Вешалки имеют привлекательный дизайн, разработанный современными художниками – каждый настоящий эко-модник обязательно захочет иметь у себя в шкафу именно такие вешалки.

Эко-вешалки из переработанной бумаги

Эко-вешалки из переработанной бумаги

        Вешалки Ditto нетоксичны, не содержат вредных примесей и добавок. Они разрисованы краской, в основе которой содержатся соевые чернила и склеены раствором на основе крахмала. Использовать в производстве вешалки из переработанной бумаги действительно очень важно. Ведь для изготовления тонны новой бумаги требуется 17 деревьев, 4 000 кВт энергии и 7 000 галлонов воды. Так что, покупая вешалки из переработанной бумаги, вы сохраняете лес. К тому же, вешалки Ditto компакты и занимают в шкафу меньше пространства.

        Переход на вешалки из переработанных материалов может показаться не таким и значительным шагом, однако в перспективе такая инициатива может избавить свалки от тонн пластика, ежегодно наполняющих их вновь и вновь.

 Эко-вешалки из переработанной бумаги

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

зеленые товары и услуги

Еще от Данил

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Эмоции, обычно, через какое-то время проходят. Но то, что они сделали — остаётся. В. Швебель
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.