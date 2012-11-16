Подпишись
Himalaya Water Tower

Источник: Юля 15262
Himalaya Water Towers – это даже не небоскреб, это серия небоскребов, созданная не для жилья или организации там офисных и гостиничных помещений, а для улучшения экологической обстановки на Земле, обеспечения необходимыми ресурсами жителей близлежащих дер

        Современный небоскреб – это «черная дыра», которая поглощает в себя огромное количество ресурсов. Но небоскребы Himalaya Water Towers, наоборот, задуманы для того, чтобы делать экологическую обстановку планеты лучше. За это инновационное представление о роли небоскребов жюри конкурса eVolo 2012 и отдало упомянутому проекту первое место.         Himalaya Water Tower      Местом дислокации этих эко-небоскребов будут высокогорные Гималаи, здания будут расположены на уровне облаков, их целью будет – генерировать из туч воду, которая впоследствии будет снабжать системы водопроводом населенных пунктов на земле, которые располагаются недалеко от построечного комплекса. Помимо этого, в Himalaya Water Towers планируется встроить ветряные турбины, которые смогут вырабатывать электроэнергию, удовлетворяющую потребностям населения высокогорных областей Китая.        Himalaya Water Tower        Это значит, что водные башни в Гималаях будут не поглощать ресурсный запас Земли, а наоборот, воспроизводить новые ресурсы, обогащая ими Землю. Столь неординарный способ использования небоскребов пришелся по нраву членам жюри конкурса eVolo 2012. Благодаря этой инновационной технологии данным проект и получил первое место в конкурсе, став фаворитом среди небоскребов текущего года.        Himalaya Water Tower

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

строительство архитектура и дизайн архитектура комплекс башни ветровые турбины

