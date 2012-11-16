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Вело-кофейня «Velopresso» с педальной кофемолкой

Источник: Данил 17286
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Выпускники Королевского колледжа искусств Лондона Амос Филд Рид и Лассе Оива (Amos Field Reid, Lasse Oiva) разработали «Velopresso» – велосипед, который преобразовали в передвижную мобильную кофейню, кофе в которой готовится благодаря ручной силе.

     Выпускники Королевского колледжа искусств Лондона Амос Филд Рид и Лассе Оива (Amos Field Reid, Lasse Oiva) разработали «Velopresso» – велосипед, который преобразовали в передвижную мобильную кофейню, кофе в которой готовится благодаря ручной силе.

     Для того чтобы перемолоть зерна и приготовить натуральный эспрессо, необходимо переключить вело-кофейню в режим кофемолки и немного покрутить педали, а когда кофейня на колесах готова продолжать путь – ее снова переключают в режим езды. Благодаря простому механизму кофейня работает без каких-либо двигателей или электрических приборов и является экологически чистым транспортом, который не загрязняет окружающую среду.

Вело-кофейня «Velopresso» с педальной кофемолкой

Вело-кофейня «Velopresso» с педальной кофемолкой

        Вело-кофейня «Velopresso» ездит бесшумно и готовит кофе для каждого клиента индивидуально – зерна перемалывают на глазах, а процедуры приготовления напитка придерживаются в соответствии со всеми кофейными правилами. Вода нагревается с помощью небольшого газового баллона, спрятанного в корпусе кофейни. Оборудованая уличной цветной видеокамерой при движении которой производится запись, а также по желанию водителя в целях безопасности.

Вело-кофейня «Velopresso» с педальной кофемолкой

        Изобретение уже завоевало ряд наград, включая признание от знаменитого итальянского дизайнерского дома Pininfarinavia. Бесшумную, оригинальную и экологичную кофейню на колесах надеются запустить в массовое производство, чтобы передвижные «Velopresso» готовили натуральный кофе по всему миру. Авторы «Velopresso» также сейчас изучают возможность переработки кофейной гущи, которая остается от напитка, в этанол – таким образом можно было бы организовать замкнутый экологический цикл продукта, без отходов.

 Вело-кофейня «Velopresso» с педальной кофемолкой

Источник: https://econet.ru/

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экология и мир

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