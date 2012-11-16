Холодильник, генерирующий энергию благодаря человеческой силе

Он сконструировал холодильник, работающий от аккумулятора, который заряжается благодаря поворотам специального рычага. Такой холодильник будет чрезвычайно полезен в развивающихся странах, где есть проблемы с электроснабжением.

В США на премии в области промышленного дизайна и инженерии James Dyson Award победил изобретатель Роджер Фенг (Rogers Feng). Он сконструировал холодильник, работающий от аккумулятора, который заряжается благодаря поворотам специального рычага. Такой холодильник будет чрезвычайно полезен в развивающихся странах, где есть проблемы с электроснабжением. В первую очередь холодильник планируется использовать для хранения медицинских препаратов, а именно – вакцин.

Роджер Фенг, который разработал инновационный продукт, является студентом Северо-Западного университета Чикаго (Northwestern University). Целью своего проекта Роджер называет помощь в распределении вакцин в развивающихся странах, ведь большинство вакцин необходимо хранить при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия. Условия хранения вакцин в некоторых странах не соблюдаются – в областных центрах вакцины хранятся в холодильниках, но в деревни доставляются в лучшем случае в ящиках со льдом. Во Всемирной организации здравоохранения констатируют, что потери вакцин в отдельных странах из-за данной проблемы могут достигать до 50%. Но еще страшнее потерь вакцин и денег становятся потери жизней, которые могли быть спасены благодаря сохраненным медицинским препаратам.

В холодильнике Роджера Фенга используется особая перфорация металла, но главное имеется небольшой генератор, который заряжает аккумулятор благодаря вращению специальной механической ручки. Накопленная энергия используется для термоэлектрического охлаждения. Пока что первая версия холодильника способна работать 15 минут от 5 минут вращения механической ручки, однако для полноценной работы устройства ему еще потребуется доработка. Зато у холодильника уже есть целый ряд и других серьезных преимуществ. Во-первых, он охлаждается плавно, что не допускает возможности быстрого замерзания и разрушение вакцин. Во-вторых, холодильник не использует для работы охлаждающих жидкостей, как это делают традиционные аппараты, поэтому он не может протекать и является экологически частым продуктом. А в третьих – расчетная стоимость холодильника должна составить не более 50 долларов.

Изобретение Роджера Фенга пока что победило лишь на американской премии James Dyson Award, за что инженер получил награду в 1400 долларов и право участвовать в международном финале конкурса, который пройдет в ноябре. В главном финале премии James Dyson Award будут участвовать представители 18 стран.