4 ошибки «хороших парней»

Почему «хорошие парни» вечно проигрывают? В гонке за женщинами, деньгами и счастьем они раз за разом приходят последними. Неужели они не понимают, что их жизненная стратегия некуда не годиться и нужно, что-то кардинально менять.

Если вы больше не хотите быть «хорошим парнем» и твердо решили, что возьмете от жизни, причитающиеся вам по праву, перестаньте совершать 4 эти ошибки в отношении других людей и главное, в отношении себя любимого.

4 вещи, которые «хорошие парни» всегда делают неправильно

Взаимные инвестиции

Вы единственный, кто инвестирует в отношения с другими людьми. Не важно, касается это взаимодействия с девушкой, друзьями или коллегами по работе. Вы вечно стремитесь всем угодить, уходите от конфликтов, а главное забываете про собственные желания.

Проблема в том, что отношения с людьми - это улица с двусторонним движением. Пока вы будите «делать добро» ничего не получая взамен, ничего не изменится. Вами буду пользоваться, как игрушкой, но когда дело дойдет до реальной помощи , про вас просто забудут.

Немедленное прощение

Вы привыкли, что о вас, с легкостью, вытирают ноги. Что нужно сделать, чтобы вы, наконец, разозлились и дали сдачи. Немедленное прощение обидчика не признак вашей моральной силы, а показатель эмоциональной незрелости. Вас не начнут воспринимать всерьез, пока люди будут видеть, что вы готовы стерпеть все.

Если человек был не прав в отношении вас, обидел, унизил, предал, зачем вы продолжаете с ним общаться? Как обидчик поймет, что был неправ, если вы не показываете, что вам было больно?

Вам кажется, что если вы будите многое прощать и «входить в положение» вас полюбят и начнут уважать. Никто не станет уважать человека, который не уважает сам себя.

Доступность

У вас есть границы, которые нельзя переступать? Вы бежите по первому зову, всегда на связи, всегда готовы помочь. Это прекрасно, но вам не кажется, что вами пользуются? Границы – это ваше личное время и ваши личные планы, которые всегда должны стоять на первом месте. Вы не такси и не служба экстренной помощи, если бы было так, вам бы платили за услуги, но вы все делаете бесплатно, не важно, удобно вам или нет.

Скажите честно, вы любите и уважаете парня из службы доставки? С вами поступает так же, но вместо денег платят социальными поглаживаниями в виде «спасибо». Как вы хотите иметь свою личную жизнь, если живете чужой?

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Завышенные ожидания

Какому идеалу вы стремитесь соответствовать, зачем так себя ведете? Неужели вы думаете, что жизнь – это соревнование по доброте. Если так, тогда не жалуйтесь на судьбу и не переживайте, когда вас в очередной раз предадут. Со святыми всегда так.

Проблема в том, что вы никого и ничему не учите. Ваше желание быть добрым исходит не от вашего внутреннего убеждения, что иначе нельзя, но от вашей неспособности быть злым, неудобным. Под мнимой добротой вы скрываете страх остаться одному и неумение расставлять личные границы.

Подумайте о том, что вы мужчина и самец, а это обязывает вас иногда показывать зубы. Пока вы не научитесь этого делать, вас будут бить, и кусать все желающие.опубликовано econet

Автор Евгений Богомолов

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