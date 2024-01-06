4 признака, по которым мы выбираем партнера

Какие скрытые сигналы говорят, что перед нами тот самый человек, с которым хотелось бы провести бок о бок всю жизнь? Вот 4 ключевых признака, играющих решающую роль в выборе партнёра. Все остальное второстепенно. Проверьте себя: как вы выбираете возлюбленного?

Чем руководствуется наше сознание (или подсознание?), когда мы оцениваем потенциального партнера? Ведь порой достаточно одного-единственного взгляда, чтоб сказать себе – вот он! Что играет ключевую роль в нашем выборе «своего» человека? Единого шаблона, безусловно, нет. Но психология у всех людей похожа. Итак, четыре признака, которые играют роль в выборе партнера.

По каким признакам мы выбираем себе пару

1. Внешность и социальный статус

Есть пословица: «Встречают по одежке, а провожают по уму». Отметим первую часть этого меткого изречения. Первое, что захватывает наше внимание при встрече с кем-либо, – это его внешность. Вопрос красоты и привлекательности сугубо индивидуален.

Нет всеобщих канонов, по которым бы мы оценивали внешние данные людей. Как говорится, «на вкус и цвет товарищей нет». Если визуальный облик человека привлекает нас, возникает интерес к нему как к личности. В этом случае выбор опирается на интуицию и внутренние ощущения, а потом начинает «работать» разум. Мы подсознательно останавливаем свой выбор на том, кто симпатичен по внешним параметрам и поведению. Как понять, что вам встретился желанный объект? У вас возможно учащенное сердцебиение, внезапно возникшая улыбка и желание завязать беседу.

2. Образ, который сформировало подсознание

В детские и юношеские годы мы склонны рисовать, фантазировать себе образ спутника жизни или просто возлюбленного, а в зрелой жизни в игру вступает сфера подсознательного, которая с детства была запрограммирована на конкретный тип. И вот происходит судьбоносная встреча, когда совпали все параметры, и ваше подсознательное вам говорит: «да». Оно может сказать и «нет», если что-то не совпало. Нельзя отрицать влияние и других факторов: вашего характера, привычек, стремлений. Все это тоже косвенно участвует в идентификации потенциального партнера.

Каждый из нас нуждается в любви, заботе и внимании. Истоки этого нужно искать в детстве, где самыми главными отношениями были отношения с мамой. Мама – это неисчерпаемый источник душевного тепла, нежности, покоя и уверенности. Становясь взрослыми, мы становимся автономными от родительского крова, и может возникнуть пустота одиночества, которую может заполнить любящий и заботливый партнер.

3. Социальная лояльность партнера

Нередко пары формируются в среде единомышленников, людей, у которых общие интересы. Наше внимание (естественно) привлекают те, с кем у нас есть схожие взгляды, стремления, мнения. Ведь активные и жизнерадостные персоны, вероятнее всего, обратят внимание на себе подобных, чем на пассивных и мрачных, а успешные – на людей с аналогичным уровнем и жизненной позицией. Однако, это не факт. Случается, что человек выбирает полную противоположность себе и живут они душа в душу. Как говорится, противоположности притягиваются. Здесь не существует четко прописанных правил и рамок. Почему на выбор партнера часто влияет именно его социальная лояльность? Это понятие подразумевает важные жизненные навыки: умение слушать собеседника, проявлять искренний, неподдельный интерес к его делам и заботам, принимать живое участие в жизни возлюбленного.

4. Модель семьи родителей

Отношения в родительской семьи имеют очень большое значение при выборе партнера. Именно в семье, где воспитывается ребенок, формируется уже его собственная модель семейных отношений. Это то, что он возьмет на вооружение во взрослую жизнь. То есть принципы поведения с партнером: распределение ролей, бытовые функции, разрешение конфликтных ситуаций, воспитание детей. Примеров можно привести много. Если у молодого человека мать была отменной хозяйкой, вкусно готовила, то и в своей девушке он готов будет искать и оценить аналогичные качества.

То есть, оценивая потенциального избранника/избранницу, мы опираемся на свой семейный опыт, отдавая предпочтение тому, у кого имеются черты одного из родителей. Это благоприятный сценарий. Но может быть и наоборот. Если в семье одного из супругов взаимоотношения между отцом и матерью оставляли желать лучшего, он станет действовать с точностью до наоборот. То есть, не желая повторить неблагоприятный сценарий родителей, он постарается избегать похожих контактов и искать возлюбленного с противоположными родителю чертами.

Эти четыре момента являются ключевыми в выборе партнера. Все остальное начинает «действовать» позже.опубликовано econet

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