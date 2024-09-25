4 шага, чтобы простить обиду

Любому человеку свойственно испытывать чувство обиды. А ее сопровождает гнев, злость, раздражение страх и беспомощность, и многие другие негативные эмоции. Ими люди пытаются защититься от того, что уже случилось и что изменить уже невозможно. Прощение – это то, что поможет пережить ситуацию и двигаться дальше.

Прощение – это отпускание беды, вины, боли и сожаления по утраченному. Позволение ситуации быть такой, как она есть, даже событиям из прошлого, которые хочется изменить, хотя бы на словах, «причесать» их. Это нелегкий процесс, который иногда требует длительного времени.

Почему люди не хотят прощать?

Что мешает простить:

надежда – то, что обидчик одумается, пожалеет о своем решении, осознает, что натворил и вернется. Прощения не будет, пока человек надеется, что ситуация изменится и все вернется заново;

защита – от новых разочарований, негативных ситуаций, от столкновения с реальным миром;

позиция жертвы – ее положено жалеть и ублажать, а обидчик чувствует свою вину, поэтому стремится ее загладить;

удобство – можно спокойно говорить «все мужики сво» или «все бабы дуры», маскируя этим свои недостатки и промахи;

зависть – она возникает к тем, кто не испытал такого несчастья и затягивает;

месть – сладкое чувство, что придет время, и обидчик будет страдать, поплатится за все, что натворил. То есть вернуть ему боль и унижение, которое он причинил.

Пока человек не прощает, он попадает в замкнутый круг – вступает в подобные, деструктивные отношения. Выбирает людей, которые заставляют его переживать те же события, ту же психологическую травму, в попытках исправить прошлое.

Простить – это не «сделать вид»

Многие люди годами делают вид, что простили любые обиды. Некоторые после разводов даже «дружат семьями», спокойно общаются с обидчиками и улыбаются недругам. Но в глубине души у них имеется эта язва непрощения, которая разъедает любую радость и мешает спокойно жить.

Простить – означает принять твердое решение. Это не случается по желанию в мгновение ока. Чтобы простить, потребуется принять всю эту ситуацию до дна – всю боль и печаль по утраченному, все негативные эмоции и желания, которые зародились по вине обидчика. Это потребует огромных душевных сил – не пытаться заглушить боль другими впечатлениями, а прекратить обвинять себя и всех вокруг, признать свою слабость и беспомощность. Придется прийти в согласие с собственным прошлым и отказаться от любой компенсации. Человеку придется признать горе, как бесценный опыт, согласиться с ним и решить, что больше от того человека ничего не нужно. Совсем.

Прощение не изменит прошлого. Оно не заставит общаться на равных – вы можете принять решение больше не видеть этого человека и не вспоминать его. Это способ поставить точку вместо многоточия. Не увязать в своих обидах и претензиях до конца жизни, а прожить эти чувства и пережить их. Нейтрализовать все негативные эмоции и навсегда их отпустить.

Упражнения для прощения

Это лучше делать в полном одиночестве, когда никто не отвлекает. Возьмите листок и ручку и представьте человека или ситуацию в прошлом, которую никак не можете простить.

1 шаг – напишите имя человека или ситуацию, опишите, за что таите обиду.

2 шаг – опишите все свои эмоции по этому поводу. Выплесните все негодование, злость, то, что на самом деле чувствуете. Откройте все свои чувства, чтобы вы смогли от них избавиться.

3 шаг – опишите преимущества, которые вы ожидаете получить от прощения. Если нет четкой уверенности, то напишите то, что желали бы получить, например, стать более свободной, уверенной в себе и так далее.

4 шаг – поставьте себе цель простить, это будет принятием осознанного решения прощения и получения всех описанных вами преимуществ.

Важные моменты прощения:

прощать следует не только других, но и себя, тогда вы напишите на бумаге собственное имя;

то, что вы собираетесь прощать другого человека, не означает, что он прав и его отношение к вам как то оправданно;

в прощении вы осознаете, что получили опыт и теперь не допустите подобного обращения со стороны других людей;

простить – не означает снова принять человека в свою жизнь, это только ваше решение.

Прощение – это акт, который даст вам силу пережить ситуацию и оставить ее в прошлом, как и человека, который принес боль и разочарование. Так вы сможете пересмотреть свое окружение, устранить болезненные воспоминания и отношения и жить дальше.

Часто, когда груз обиды слишком большой или их накопилось так много, что человек не в состоянии разобраться со своим прошлым, потребуется профессиональная помощь. Тогда этот шаг станет первым на пути к прощению.опубликовано econet

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