4 способа справиться с токсичными людьми

✅Советы, как определять КОНФЛИКТНЫХ ЛЮДЕЙ и как себя вести, чтобы не дать им испортить вам жизнь.

Все мы знаем людей, которые считают, что мотать нервы — это часть их работы. Если представить, что жизнь — это видеоигра, то их задача — усложнить этот уровень. По данным DSM-5, примерно 15% населения соответствуют критериям расстройства личности. И большинство из них никогда не диагностируется. Но вы не психиатр, и я тоже, поэтому ставить диагнозы — не наша задача…

Способы справиться с высококонфликтными людьми

Но мы можем научиться распознавать «высококонфликтного человека» (ВКЧ), ставить диагноз «дрянной человек на мой взгляд» и держаться от него подальше.

Итак, каковы три самых опасных вида высококонфликтных людей?

Нарциссы:

Зачастую на первый взгляд они кажутся весьма очаровательными, но считают, что превосходят других. Они оскорбляют, унижают, обманывают, не проявляют эмпатии к своим жертвам. Они также требуют постоянного незаслуженного уважения и внимания от каждого. Согласно отчету Национального института здравоохранения (НИЗ), опубликованному в 2008 году, это заболевание встречается у более 6% населения. Это более 22 млн человек в Северной Америке.

Пограничный тип:

Они могут вести себя дружелюбно, а потом внезапно и непредсказуемо стать ужасно злыми. Когда происходит такая смена, они могут жаждать мести за незначительное или несуществующее неуважение… Скорость, с которой они переходят от любви до ненависти, захватывает дух… Исследование Национального института здравоохранения за 2008 год показывает, что это расстройство есть у почти 6% населения.

Асоциальный (или социопатический/психопатический) тип:

Они могут быть чрезвычайно харизматичными, но их обаяние — лишь прикрытие для стремления доминировать над окружающими посредством лжи, воровства, публичного унижения людей, нанесения им физического вреда и, в крайних случаях, даже убийства… Крупное исследование НИЗ… определило, что 3,6% страдает этим расстройством. Это примерно 13 млн человек в Северной Америке.

Я хочу подчеркнуть, что это расстройства. Эти люди страдают расстройствами. Они не обязательно плохие люди. Не хочу навешивать ярлыки — но нам нужно уметь защищаться.

Любой ответственный специалист по психическому здоровью посоветует вам держаться подальше от людей с такими проблемами, если это вообще возможно. Эти расстройства не излечиваются без серьезной помощи, и пока эти люди ее не получат, они могут серьезно испортить вам жизнь.

Так как же научиться их идентифицировать и избегать? Давайте получим советы эксперта.

Билл Эдди — лицензированный клинический социальный работник, который более десяти лет работает терапевтом в психиатрических больницах. Он преподавал искусство ведения переговоров и посредничества на юридическом факультете Университета Сан-Диего и был временным преподавателем в Институте Страуса по разрешению споров при Университете Пеппердайн.

Он написал книгу «5 типов людей, которые могут разрушить вашу жизнь: идентификация и общение с нарциссами, социопатами и другими сверхконфликтными людьми».

Мы рассмотрим три из них, которые могут вызвать самые большие проблемы.

4 модели поведения высококонфликтных людей

У всех бывают плохие дни. Или плохие недели. Так как можно определить, временные ли это проблемы, или перед вами действительно высококонфликтный человек?

Обратите внимание на эти четыре модели поведения:

1) Часто мыслит с позиции «все или ничего»

Высоконфликтные люди склонны рассматривать проблемы с точки зрения одного простого решения (то есть все должны делать именно то, что хочет ВКЧ). Они не анализируют — и, возможно, не могут проанализировать, — ситуацию, услышать разные точки зрения и рассмотреть несколько возможных решений. Компромисс и гибкость кажутся им невозможными.

2) Сильные или неуправляемые эмоции

ВКЧ, как правило, очень эмоционально относится к своей точке зрения. Он часто застает всех врасплох своим внезапным и сильным страхом, грустью, криками или неуважением. Его реакция может быть несоразмерна тому, что происходит или обсуждается, и он часто кажется неспособным контролировать свои эмоции.

3) Экстремальное поведение или угрозы

Выскоконфликтные люди часто замешаны в крайне негативном поведении. Они могут толкнуть или ударить, они распространяют слухи и откровенную ложь, пытаются поддерживать навязчивый контакт… Некоторые ВКЧ используют эмоциональные манипуляции, чтобы причинять боль другим, но со стороны кажется, что они контролируют эмоции, когда делают это… Кажется, они не в курсе, что их поведение оказывает разрушительное и изнурительное эмоциональное воздействие на окружающих.

4) Они озабочены обвинением других

Наиболее распространенная и наиболее очевидная черта высококонфликтных людей — то, как часто и сильно они обвиняют окружающих, особенно близких им людей и тех, кто, как кажется, имеет над ними власть.

Если у кого-то находится один из этих признаков, то все в порядке, никто не идеален. Но если проявляются все 4 — это почти наверняка высококонфликтный человек.

Узнать человека получше — всегда хорошая идея. Особенно, прежде чем доверять, нанимать на работу или жениться. Узнайте об их личной истории, желательно из других источников, а не только от них самих.

Да, некоторым людям не слишком повезло, и их прошлое отмечено проблемами и плохими отношениями. Но ни у кого не может быть постоянного невезения на протяжении десятилетий. Это не просто человек, который из одной проблемной ситуации попадает в другую, вероятно, это «нулевой пациент».

И если вы серьезно подозреваете человека в высококонфликтности, ни при каких обстоятельствах не обвиняйте его в том, что он нарцисс, пограничный или асоциальный тип. С таким же успехом можно написать себе на лбу «пожалуйста, разрушьте мою жизнь».

Итак, у вас есть подозрения. На что нужно обратить внимание? На слова, эмоции и поведение. Давайте начнем со слов…

Показательные слова

Каждый тип дает подсказки, если внимательно слушать:

Нарциссы: все, что указывает на высокомерие, право и отсутствие эмпатии. Они видят мир состоящим из победителей и проигравших.

Пограничный тип: в центре всегда будет рассказ о жертве. Вы будете переживать за них, ведь кажется, будто их жизнь полыхает (но они не упомянут о том, что сами ее и подожгли).

Асоциальный тип: они, вероятно, попытаются побить рекорд по количеству лжи, сказанной в одном разговоре.

Но все трое в конечном итоге будут обвинять других, думать «все или ничего», рассказывать истории о жертвах и демонстрировать желание наказать.

Из книги «5 типов людей, которые могут разрушить вашу жизнь»:

Остерегайтесь слов, которые привлекают ваше внимание, особенно языкового шаблона мышления «все или ничего». «Ты всегда…». «Ты никогда…». «Будет либо по-моему, либо никак!» «Это ВСЕ ваша вина!» Имейте в виду, что мы все время от времени говорим это. Это пример разговоров, которые должны привлечь ваше внимание.

Показательные эмоции

Чрезмерные. Особое очарование, сильная любовь, ужасный гнев — все это признаки возможной проблемы.

Или кто-то, кто жестко контролирует эмоции до тех пор, пока — БУМ. И контроль потерян. И вдруг они становятся настолько неузнаваемыми, что вы даже не можете попросить их успокоиться и думаете о том, чтобы позвать экзорциста.

Остальные эмоции, о которых нужно знать, принадлежат вам. Как они заставляют вас себя чувствовать? Многие люди оказываются в токсичных романтических отношениях с нарциссами или пограничными типами и задаются вопросом, как же это произошло. Те сильные чувства, которые они испытали, не были любовью — это были эмоциональные манипуляции.

Каждый раз, когда вы испытываете чрезмерные эмоции по отношению к кому-то, кого едва знаете, стоит замедлить ход событий и быть немного осмотрительнее. Так что вы, скорее всего, будете чувствовать с каждым типом?

С нарциссами:

Чувствуете ли вы себя глупо или еще как-то не так рядом с человеком? Чувствуете ли вы трепет перед ним и удивляетесь ли, что он или она проводит с вами время?… Кажется ли вам, что этот человек потерял к вам интерес или оскорбляет вас перед другими?

Когда астрономы наконец обнаружат центр вселенной, нарциссы будут потрясены, что это не они.

С пограничным типом:

Чувствуете ли вы себя крайне разочарованными в этом человеке, например, вам хочется встряхнуть его или накричать, чтобы заставить перестать вести себя неподобающим образом?… Вы удивлены, что ваши эмоции скачут вверх-вниз рядом с этим человеком?

Если вы удивляетесь, как абсолютно взрослый человек внезапно становится самым эмоционально перегруженным манипулятивным подростком, которого только можно вообразить, и кажется, что он перемещается между совершенно разными личностями быстрее, чем можно переключать каналы на телевизоре, — это пограничный тип ВКЧ.

С асоциальным типом:

Иногда вы чувствуете опасность, просто находясь рядом с этим человеком? У вас иногда появляется холодное, жуткое чувство, когда этот человек рядом? Другие люди говорят вам, что этому человеку нельзя доверять, и он мошенник?

Если вы задаетесь вопросом: «Существует ли что-нибудь, что этот человек не сказал бы, чтобы получить то, что хочет?» Привеееет, асоциальный тип ВКЧ.

Показательное поведение

Это может показаться сложным, потому что нет исчерпывающего списка. Но есть простой, достаточно эффективный способ проверки: «правило 90%».

Из книги «5 типов людей, которые могут разрушить вашу жизнь»:

Когда вы видите что-то крайне негативное, спросите себя: сделают ли это 90% людей? Если ответ «нет», вы почти всегда наблюдаете за высококонфликтной личностью в действии.

Да, они будут искать оправдание. Это не моя вина, у меня был тяжелый день, собака съела мою домашнюю работу, и это инопланетяне построили пирамиды. Что-то всегда найдется.

Но самые опасные оправдания — те, которые вы сами находите, чтобы объяснить такое плохое поведение. Это означает, что вы уже находитесь под их чарами…

Поэтому расскажите историю объективной третьей стороне и спросите ее честное мнение, чтобы убедиться, что вы не заблуждаетесь в отношении человека, с которым имеете дело.

Хорошо, на данный момент вы знаете, что это на 100% высококонфликтный человек. (Хм … поздравляю?) Итак, что делать дальше?

Никаких контактов. Точка.

К сожалению, это не всегда подходит.

Поэтому вот 4 простых шага, как себя вести себя на следующей встрече…

Используйте ОАРУ:

Общайтесь с эмпатией, вниманием и уважением

Анализируйте альтернативы или варианты

Реагируйте на дезинформацию или враждебность

Установите границы высоконфликтного поведения

Во-первых, будьте спокойными. Не нужно срываться и демонстрировать негатив. (А это может оказаться очень сложным с такими людьми.)

Готовы? Хорошо, давайте пройдемся по 4 ступеням…

1) Общаться с вниманием, эмпатией и уважением

С нарциссами и социапатами подчеркивайте уважение. С пограничным типом сосредоточьтесь на сочувствии.

Из книги «5 типов людей, которые могут разрушить вашу жизнь»:

«Я вижу, что это неприятная ситуация. [Сочувствие] Расскажите мне больше — я хочу понять вашу точку зрения на то, что происходит. [Внимание] Я очень уважаю ваши усилия по решению этой проблемы. [Уважение]»

Всегда ведите себя так, как бы вам хотелось, чтобы они вели себя в ответ.

2) Анализ альтернатив или вариантов

Решая проблему, всегда предлагайте им выбор. Это дает им иллюзию самостоятельности и контроля, что уменьшит дальнейшие конфликты.

Из книги «5 типов людей, которые могут разрушить вашу жизнь»:

Обсудите варианты или возможности, которые есть у человека. Можно повернуть все так, чтобы человек почувствовал себя более уважаемым и имеющим больше возможностей. Предположим, что нарциссический ВКЧ только что зашел или позвонил вам, требуя внимания. Вы можете ответить: «Я могу помочь вам прямо сейчас, но у меня есть только пять минут. На следующей неделе, если мы это запланируем, я смогу выделить на это около часа. Выбор за вами». Этот подход помогает вам превратить их требования в выбор, сделать так, чтобы они не отнимали ваше время, чувствуя при этом уважение и внимание.

3) Реакция на дезинформацию и враждебность

Используйте реакцию «КИДТ» — краткий, информативный, дружелюбный и твердый ответ.

Из книги «5 типов людей, которые могут разрушить вашу жизнь»:

Вот, что я называю ответом КИДТ: короткий (лишь предложение или абзац), информативный (просто прямая информация, не защитная), дружелюбный (сохраняйте невраждебную тональность) и твердый (прекращает потенциально враждебную дискуссию).

4) Установить границы высококонфликтного поведения

Если ваши границы выглядят неопределенными, они почти наверняка попытаются подомнуть вас под себя. Нарциссы будут требовать, пограничные будут плакать, а социопаты включат очарование.

Поэтому установите границы так, чтобы они происходили из внешнего источника вне вашего контроля: «Я бы хотела дать вам то, что вы хотите, но мой босс/супруг/доминатрикс не позволяет мне».

Из книги «5 типов людей, которые могут разрушить вашу жизнь»:

Вот почему вы не можете просто сказать нет: вы должны подтвердить это твердыми границами и четкими последствиями их нарушения. Возможно, вам придется установить ограничения на темы, которые будете обсуждать, количество времени, которое проведете вместе, задачи, которые вы будете или не будете делать для них — и так далее. На практике мы делаем это со всеми, с кем встречаемся, но люди, не относящиеся к высококонфликтным типам, интуитивно понимают наши ограничения и обычно не нарушают их… Дайте понять, что ограничение не связано с ними. Объясните, как ваш график, ваш начальник или другие внешние обстоятельства требуют, чтобы вы установили это ограничение, и твердо ему следуйте.

И никогда не провоцируйте самый глубокий страх ВКЧ:

Нарциссы боятся неуважения. Конечно, они ведут себя как мудаки, и люди неизбежно теряют к ним уважение.

Пограничные типы боятся быть отвергнутыми. Конечно, эти их безостановочные эмоциональные американские горки заставляют всех бежать от них как можно быстрее.

Социопаты боятся контроля. Поэтому они нарушают все правила и часто оказываются в тюрьме — под полным контролем.

Хорошо, мы многое рассмотрели. Давайте подведем итоги и поговорим об опасностях летающих обезьян. Да, я сказал «летающие обезьяны»…

Итоги

Вот как избежать токсичных людей:

Модели поведения, которые нужно замечать: обвинения, мышление «все или ничего», игра в жертву и неуправляемые эмоции.

Показательные слова: «Я обвиняю вас в том, что вы не обратили больше внимания на то, что я написал выше». «Вы никогда не читаете то, что я пишу? Я так этим унижен». «Однажды вам за это воздастся. Просто подождите…»

Эмоции, которые нужно искать: свои. Если у вас есть чрезмерные эмоции — даже если они позитивные — будьте осторожны.

Поведение, которое нужно искать: 90% людей не сталкивают старушку с лестницы. (Даже если она сделала что-то нехорошее.)

Используйте «ОАРУ»: общайтесь уважительно, анализируйте возможности, применяйте реакцию КИДТ, устанавливайте границы.

Так что такое летающая обезьяна? Если вы думаете о «Волшебнике страны Оз», вы уловили связь. Именно они делали грязную работу для Злой Ведьмы.

Летающие обезьяны — это люди, находящиеся под влиянием высококонфликтных людей. Они поддались на одну из историй про жертву, а в этом повествовании вы — плохой парень. ВКЧ любит хорошую клеветническую кампанию.

Итак, летающая обезьяна думает, что она — хороший друг, приходит на помощь своему приятелю и нападает на вас — на этого ужасного, ужасного человека. Это может привести к распространению слухов в офисе или социальных кругах, из-за которых у вас испортится репутация, и вероятно, будет не легко отследить, кто их источник.

Летающая обезьяна, вероятно, порядочный человек, просто пытающийся «сделать правильные вещи» для своего «друга». И если вы сорветесь на них, то будете похожи на того монстра, которым вас и нарисовали. Если скажете что-то плохое о ВКЧ, просто докажете свою вину. Так что делать, сталкиваясь с летающей обезьяной?

Во-первых, будьте милыми. Во-вторых, единственный способ разрушить заклятье и вернуть свое доброе имя — предоставить достоверную информацию о злодеяниях ВКЧ. Это не гарантия, но если вы сохраните спокойствие и будете говорить то, что можно проверить, вы сможете освободить летающую обезьяну от контроля Злой Ведьмы — и заполучить себе союзника.

И последнее, очень важное замечание: не позволяйте всему этому сделать вас параноиком.

Большинство людей хорошие. Но если ваша интуиция что-то вам говорит, обратите внимание на разговор человека, на свои эмоции, примените правило 90%, используйте ОАРУ — и будьте милы с летающими обезьянами.

В конце концов, единственный способ по-настоящему победить токсичных людей — не играть в их игры.опубликовано econet

Автор Эрик Баркер

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