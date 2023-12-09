4 вещи, которые разрушают человека

Уничтожить человека можно так: надо его пугать, порицать и принижать. И надо это делать постоянно. Это четыре смертельных "П". И это теория стресса Ганса Селье, того самого, который открыл психологическую защиту.

Если иногда пугать, изредка порицать или пытаться принизить от случая к случаю, человек, конечно, испытает стресс. Он начнёт защищаться или нападать в ответ. Или убежит от тех, кто с ним так поступает. Или прогонит таких злыдней. Как-то отреагирует, а потом будет жить дальше. А вот если постоянно применять к человеку эти "П", он перестанет бороться. Так, взвизгнет иногда или заплачет. Или напьётся. Или пожалуется кому-нибудь на свою жизнь. Но бороться он перестанет. И в непродолжительном времени тяжело заболеет - это закон. Стресс перейдёт в стадию дистресса, и человек погибнет, даже если влияния не такие уж сильные. Дело не в их силе, дело в постоянстве, в замкнутом круге, из которого нет выхода. Пугают, порицают и принижают изо дня в день.

Опасные для человека четыре "П"

Пугать можно увольнением с работы или разводом. Будущей бедностью или разрывом отношений. Достаточно породить у человека чувство опасности, вызвать тревогу и заставить все время думать о плохом.

Так муж держал жену в напряжении, демонстрируя увлечение другими женщинами. Шутил он так, привлекал внимание, играл на нервах. Жена иронично относилась к поведению мужа. Держала лицо. А потом заболела. Втайне она боялась, что горячо любимый муж её бросит. Постоянный страх измены привёл к болезни.

Но не только страх. Муж порицал все, что делала жена: она плохо прибиралась. Неправильно одевалась. Не то покупала. Ну, пустяки же это, всего лишь легкое порицание. Всего лишь критика и замечания по делу. И немного надо ведь понизить "Эго" и снять корону. Поэтому муж шутил над женой при других. И сравнивал ее с другими, более успешными и красивыми. Более молодыми и привлекательными. И более умными…

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Это длилось несколько лет. А потом жена заболела; причины вроде бы не было? Нет, была. Женщина жила в состоянии постоянного стресса, который превратился в дистресс. Страдали лимфатическая система, надпочечники и слизистая кишечника и желудка. Женщина улыбалась и сохраняла бравый вид. А ядовитые гормоны стресса разъедали ее организм, как ржавчина ест железо. Четыре "П" - это смертельно опасная ржавчина, это яд, который разъедает организм. Можно сказать, муж отравил свою жену. Или облучил…

Это происходит постоянно и незаметно - эти проклятые "п": пугание, порицание и принижение человека, дома и на работе. Это длительное и скрытое отравление. Те же самые изменения происходили, когда крысам вводили "плохие гормоны": нарушалась кора надпочечников, происходили кровоизлияния в слизистую желудка и кишечника, разрушалась лимфатическая система. И тимус разрушался, вилочковая железа, которая отвечает за иммунитет. Никто не может жить в постоянном напряжении, ни крыса, ни человек. А у человека разрушается психологическая защита. Исчезает энергия жизни. И он заболевает через некоторое время. Он отравлен и беззащитен. Хотя ничего особо плохого не происходило вроде. Не война ведь, не голод, не побои или удар судьбы? Но правило "п" работает. И надо или уходить из такой ситуации, или менять ее, если от нас хоть что-то зависит…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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