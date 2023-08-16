44 способа сказать детям, как сильно вы их любите

Если РЕБЕНОК говорит "Я не люблю тебя", не стоит его слова воспринимать буквально. Просто сегодня он чем-то расстроен и огорчен. Как же наладить контакт с самым дорогим человеком?

Есть множество маленьких вещей, которые мы можем делать в течение дня, чтобы укрепить связь со своими детьми. Я целую и крепко обнимаю сына на ночь. Говорю « Я люблю тебя, сынок» и начинаю закрывать за собой дверь. Из темноты в ответ раздается – « А я тебя не люблю, мамочка». Почему она это говорит?

Маленькие вещи, которые мы можем делать в течение дня, чтобы укрепить связь со своими детьми

Мурашки бегут по моей спине и сердце наполняется чувством вины. Я знала, что однажды он скажет это, но не ожидала, что так скоро. Мы не ругались, сын на меня не злился.

Я детский психолог, так что я знаю, как читать между строк. Ну конечно, сын любит меня, просто в сегодня, сейчас он мной недоволен и не знает, как это выразить. Поэтому говорит – « Я тебя не люблю». Я это понимаю, но слышать такое очень и очень непросто.

Возвращаясь в его комнату, я думаю о том, как мы провели последнюю неделю. Я была перегружена, занята и всё время нервничала. Я не испытывала никакой радости, проводя время с детьми.

Я не была той мамой, к которой они привыкли и которую заслуживали.

Я была взрывоопасна. Я не кричала, но гнев накапливался у меня в сердце. Мы с детьми утратили контакт, и наши отношения испортились.

Я села на край его кровати, обняла своего мальчика и сказала: « Это нормально, что ты на меня сердишься. Но что бы ни случилось, я всегда буду любить тебя». Поцеловав сына в щеку, я вышла и направилась к холодильнику. Настало время поесть мороженого. Наворачивая пломбир прямо из упаковки, я решила, что пришла пора опять найти контакт со своими детьми.

Я счастлива, что у меня есть Ребекка Инес, эксперт по воспитанию и писатель. Она делится 44 способами того, как возобновить и наладить контакт с детьми. Я использовала эти советы, возможно это поможет и вам.

Как наладить контакт с детьми и дать им понять, что вы их очень сильно любите:

Построение и поддержание крепкого контакта с детьми – это большая работа, но она того стоит. Мы живем в безумном мире. Иногда сложно найти даже час на то, чтобы поиграть с детьми – ведь ужин еще не приготовлен, посуда не вымыта, почтовый ящик завален входящими письмами, телефон постоянно звонит и стирка ждет своего часа. Но я уверена, общение с детьми необязательно должно занимать много времени. Есть множество маленьких вещей, которые мы можем делать в течение дня, чтобы укрепить связь со своими детьми.

1. Говорите что-то приятное по утрам. Вместо того, чтобы торопить и дергать, придумайте специальное приветствие для ребенка. Например «Расти и свети, моё солнце» или «Доброе утро, мой медвежонок, я так рада видеть тебя!». Это изменение способно настроить всех на положительный лад

2. Показывайте свою любовь. Поцелуй в щёку, объятие – это всего лишь секунды, но эти маленькие моменты добавляют так много любви в нашу жизнь

3. Делайте что-то особенное за завтраком. Например, оставьте записки с сердечками около детских тарелок, или сделайте смешную рожицу из фруктов

4. Скажите что-то хорошее о детях перед завтраком и говорите громко. Например: «Ты сегодня классно выглядишь» или « Спасибо, что сам заправил кровать этим утром. Мне это очень помогло»

5. Придумайте специальное приветствие, о котором знаете только вы

6. Благословите их прежде, чем они выйдут за дверь

7. Никогда не давайте им уйти, не обняв их

8. Положите записку в кармашек перед тем, как отправить их в детский сад или в школу: « Я так рада, что ты – мой ребенок!»

9. Если у ребенка есть мобильный, пришлите ему сообщение с текстом « Думаю о тебе и улыбаюсь!»

10. Сделайте что-то вместо ребенка

11. Принесите им вкусняшку, даже если они не просили

12. Комментируйте их работу. «О, ты уже так здорово продвинулся!», «Как там домашняя работа? Ты такой прилежный!»

13. Всегда приветствуйте их улыбкой, а не допросами об оценках и поведении: «Привет, дорогой! Я рада, что ты дома!»

14. Заправьте за них кровать и оставьте на ней записку: «Сделано с любовью мамой»

15. Выделите 10 минут времени и скажите детям: «Я перестаю заниматься своими делами и даю вам 10 минут своего времени потому, что люблю вас. Что вы хотите в эти 10 минут сделать?»

16. Надувайте воздушные шарики, пока не заполните ими весь пол, просто «потому что»

17. Предложите детям сделать массаж, ласково помните им шею, ноги или плечи пару минут

18. Выберите тему для разговора за обедом, например новое кино, или планы на каникулы, или лучшие книги. Так вам удастся избежать неловкой тишины после вопроса «Как прошел день?»

19. Включите громко музыку и танцуйте на кухне 10 минут, пока готовится еда

20. Возьмите за правило послеобеденный чай. Возьмите маленькие чашки с блюдцами и сядьте все вместе. Не любите чай? Налейте в чашку воду. Детям все равно понравится

21. Время похвалы опять пришло! Отметьте что-то хорошее и скажите об этом ребенку за ужином

22. Делайте самые обычные вещи вместе с детьми. Помните, как гномы мыли посуду в «Хоббите»? Они пели, смеялись и просто хорошо проводили время. Попробуйте и вы, но не кидайте тарелки, как это делали гномы! По крайней мере, пока вы не станете супер экспертами в этом деле!

23. Делайте быстрые и забавные научные эксперименты вместе

24. Выделите час домашнего времени на классическую музыку и свежие печенья из духовки. Дети оценят это, и атмосфера поменяется

25. Прочитайте вслух главу из вашей любимой книги

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26. Пригласите детей в свой мир, чтобы они узнали что-то новое о Вас. Расскажите, какую книгу Вы читаете или предложите им вместе заняться йогой

27. Прогуляйтесь вместе после ужина

28. Играйте в настольные игры. Они отлично объединяют

29. Везде оставляйте записки со словами любви. На зеркале в ванной комнате, на шкафу в спальне, на подушке, под детской обувью

30. Если дети совсем маленькие, играйте с ними на полу 10-15 минут без перерыва. Если дети уже постарше, постройте что-нибудь из Лего или примите участие в их играх хотя бы на несколько минут

31. Задавайте более интересные вопросы, чем «Как прошел твой день?» Попробуйте спрашивать: «Чему ты сегодня научился?» или «Расскажи мне, что хорошего сегодня с тобой произошло»

32. Возьмите фонарик и залезьте вместе под одеяло, чтобы рассказывать друг другу интересные истории

33. Сделайте купание ваших малышей необычным, добавьте новых игрушек, пузырей, водяных мелков. Поиграйте с детьми, вместо того, чтобы торопить их

34. Потратьте 5 минут на то, чтобы не смеяться, пока вы с детьми делаете забавные лица, рассказываете анекдоты или издаете смешные звуки

35. Говорите «да» на предложение поиграть, от которого вы обычно отказывались

36. Играйте с детьми в игру, спрашивая «Какой твой любимый____?», пока у вас не закончатся идеи. Возможно, вы узнаете что-то новое друг о друге

37. Рассказывайте им истории из своего детства

38. Говорите с детьми об их семейной истории. Если вы сами плохо знаете её, можно изучать историю предков вместе с ними

39. Качайте их на руках, как новорожденных. Даже если их руки и ноги уже никуда не помещаются

40. Устраивайте с ними сражения понарошку

41. Скачите как поросята в кровать, или как лошади в ванную

42. Проводите «специальное время» с каждым из детей, перед сном. Сидите на краю их кровати, или лежите рядом и слушайте, что они говорят. Если они молчат, просто обнимайте их

43. Укладывайте их спать со специальной молитвой или благословением, каждую ночь

44. Всегда целуйте их перед сном

Потрясающе, правда?

Я потратила много сил, чтобы настроить отношения со своими детьми. Эти советы помогли всем нам стать намного счастливее. Надеюсь, я не услышу «Мамочка, я не люблю тебя» еще долгое-долгое время. А если услышу – буду знать, что делать.опубликовано econet.

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