5 фактов о мозге, которые могут изменить вашу жизнь

Что нужно знать о мозге, чтобы с помощью своих мыслей изменить жизнь? Что такое тренировка мозга и как стать счастливее? Расскажем в сегодняшнем материале.

Мы можем думать с невероятно высокой скоростью, запоминать и хранить огромное количество информации, с помощью нейронных связей и химических соединений, которые непрерывно образуется в нашем мозге.

5 фактов о мозге

1. Наш мозг не делает отличий между выдумкой и действительностью

Почему существует эффект плацебо? Потому что мозг не делает различий между реальностью и нашими мечтами и мыслями. Если вы убедите себя, что пьете лекарство, а не обычную конфету, Ваш мозг начинает работать в соответствии с полученной информацией: выпил плацебо, думая, что это жаропонижающее – в мозг поступил сигнал, чтобы снизить температуру тела.

И, обратное действие имеет эффект ноцебо. Если меланхоличный человек услышит информацию из СМИ о начале новой эпидемии, он способен ощутить на себе все свойственные новому заболеванию симптомы.

Чтобы убедиться в правдивости этих убеждений, проведите эксперимент. Представьте, что кто-то из ваших близких людей попал в авиакатастрофу. Во всех подробностях мысленно опишите эту жуткую картину в своих мыслях. Спустя какое-то время, вы, скорее всего, начнете ощущать дискомфорт в желудке – это первый признак тревожного состояния. Так реагирует отдел мозга гипоталамус, который отвечает за реакции страха, получив соответствующую информацию, он дает сигнал надпочечникам в следствие чего начинается выработка гормона стресса кортизола.

Именно поэтому люди, которые привыкли «витать в облаках», чаще остальных чувствуют себя счастливыми. Это происходит из-за того, что в их организме повышен уровень гормона счастья серотонина. Мысли и фантазии о счастливом будущем способны сделать вас счастливым в настоящем.

2. Вы замечаете именно то, о чем думаете больше всего

Если вы мечтаете о каком-то приобретении, например, автомобиле определенной марки, вы станете чаще обращать внимание на подобные машины где бы вы не находились. Все потому, что вы очень много думаете о своей будущей покупке.

Это очень важное знание. Перестроив свое мышление, вы легко сможете выбраться из любой стрессовой ситуации. Анализируя разные точки зрения о каком-либо событии, которое освещает СМИ, вы поверите той информации, чья версия отражает вашу собственную.

Интересный факт: оптимистичных людей, как правило, окружают позитивные люди. В то время как меланхолики легче находят общий язык с пессимистами. Учитывайте эту информацию, когда захотите что-то поменять в своей жизни, на первом этапе меняйте ее хотя бы мысленно.

3. Наш мозг работает на автопилоте более 80% времени

Среднестатистический мозг человека каждый день генерирует более 50 тысяч мыслей. Более 80 % из них это те же мысли, которые вы прокручивали накануне.

Поэтому если вчера, среди ваших дум преобладали негативные, то и сегодня большая часть из них будет теми же. Очень просто незаметно для самих себя впасть в депрессию. Чтобы вытеснить негативные мысли, сменить обычную обстановку или распорядок дня, ваш мозг будет занят размышлением о новом месте или занятии. Таким образом вы «переключите» мозги. Негативные мысли создают тревогу и толкают нас к стрессу, хотя в действительности тревога и беспокойство беспочвенны. Это действительно разрушает наше здоровье. Ведь в стрессовых ситуациях начинает вырабатываться кортизол. Технологию, как запускается этот процесс, мы описывали в первом пункте.

Необходимо тренировать свой мозг. Чаще думайте о приятном. Чем чаще вы устраиваете мозгу «тренировки», тем легче они будут вам даваться. Взять на себя ответственность за свою жизнь – это значит научиться управлять бессознательными процессами. Цель таких упражнения для мозга – добиться того, чтобы позитивные мысли преобладали в вашем ежедневном «рационе».

4. Периодически отключаться — это необходимо

Когда вас одолевают бесконечные негативные мысли, необходимо «отключиться»: это даст возможность отдохнуть иммунной системе, а вас сделает более здоровыми и позитивными.

Для отдыха мозга очень важен и качественный отпуск. Отдайте предпочтение активным видам отдыха: дайвинг, сплав на байдарках, горные лыжи. Чем большей концентрации требует ваше занятие и чем более увлекателен процесс, тем легче ваш мозг «отключается» от постоянного негатива.

5. Вы можете в буквальном смысле изменить свой мозг

Тренировки полезны и для развития нейропластичности мозга. Она развивается в том случае, если вы заняты какой-либо умственной деятельностью. В это время активно генерируются новые нейронные связи, что и развивает наш мозг.

Если вы думаете, что не в состоянии сбросить лишний вес, то рано или поздно сами поверите в это. А если же убедите себя в том, что у вас отличная фигура, ваш мозг образует новые нейронные связи, что позволить вам замечать новые возможности именно они и помогут воплотить подсознательную установку в действительность.

В ваших силах подчинить себе свои мысли и сознание, что поможет вам измениться, добиться поставленных целей. Самое главное – поверить в успех. Любое действие начинается с мыслей.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet