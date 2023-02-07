5 фраз, выдающие низкую самооценку

Психолог Светлана Неганова расскажет какие 5 фраз покажут, что человек не уверен в себе.
Понять, насколько человек уверен в себе, легко. Стоит лишь прислушаться к тому, как и что он говорит. Делюсь 5 фразами, которые выдают низкую самооценку.
Ежедневные мелкие оскорбления себя не помогают достичь результата. Они лишь укрепляют веру в собственное бессилие. И показывают окружающим, как низко ты себя ценишь.
Просить прощения за проступки - абсолютно нормально. Но если ты делаешь это слишком часто и извиняешься даже перед тем, кто наступил тебе на ногу, - это повод задуматься.
Неумение принимать благодарность, чувство стыда, стремление принижать свои достижения выдают человека, неуверенного в себе. Такой не добьется в жизни успеха, не сумеет построить счастливые отношения и проведет всю свою жизнь, исполняя чужие желания.
Мы произносим эти фразы и вот уже вместо лица у нас рожа, а под ней болтаются телеса... А ведь на самом деле каждая прекрасна и уникальна. И достойна самых высоких комплиментов.
Помните, когда не было мобильных, мы звонили по городскому: «А можно Лену?» - и в шутку нам могли ответить: «Нельзя!»? Если просьба начинается со слова «можно» - то отказ так и напрашивается. Если хотите почувствовать уверенность в себе, используйте его максимально редко.
Если вы обнаружили, что часто употребляете эти фразы в своей речи, и вам недостает уверенности в себе - прекрасно! Значит, первый шаг переменам уже сделан. Не важно, 30, 50 или 90 лет вы жили, подстраиваясь под окружающих.опубликовано econet
Автор Светлана Неганова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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