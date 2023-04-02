5 хороших сигналов, что вы на верном пути

Психолог Анна Кирьянова о счастливых знаках, указывающих на то, что вы движетесь в правильном направлении.

Как понять, что вы на верном пути? Решение принято, вы стремитесь к переменам, вы уже сделали первые шаги. Но тут одолели сомнения, вы думаете: «а не лучше ли оставить все как есть? Вдруг я затрачу силы, деньги, потеряю место, отношения с кем-то, а потом придётся горько пожалеть о том, что я решился на перемены? И вернуться к прошлому. А может, уже и возвращаться будет некуда и не к кому? Да ещё затраты такие большие. Может, отказаться от задуманного, пока не слишком поздно?». И эти сомнения отравляют настроение, забирают силы.

Как узнать, что вы на правильном пути

Окружающие уже высказали своё мнение. В основном, вас встревожили и напугали. Мало кто поддерживает человека, который на что-то решился. Во-первых, сами боятся перемен и решительных шагов, поэтому вас остерегают искренне. Во-вторых, люди боятся, что в случае неудачи вы будете все валить на них и просить у них помощи - они же вас поддержали, значит, обязаны помочь. Ну, и в третьих, иные люди не очень-то хотят, чтобы у вас получилось. Так тоже бывает.

Так где же искать ответы и как разрешить сомнения? Надо подождать сигналов, знаков. Надо удвоить внимание и ждать сигналов, они непременно появятся в ближайшие сутки-двое. В череде событий, в обычном течении жизни вы сможете увидеть сигналы. Они подтвердят правильность вашего выбора, если решение ваше было правильным, верным.

Вот некоторые счастливые знаки:

Вы неожиданно слышите историю, похожую на вашу, в которой все завершилось благополучно. Некто получил желаемое. Это может быть случайный рассказ, не связанный с вашим решением. Случайно увиденный фильм. Текст в сети.

Вы неожиданно получаете деньги. Пусть даже небольшую сумму, но это очень хороший сигнал. Может, не деньги, а подарок, скажем, коробочку конфет или магнит на холодильник во время рекламной акции. Любой материальный приз, нежданный доход - хороший знак. Все само идёт вам в руки!

Вам улыбается просто так чей-то малыш. Вы встречаете дитя: на прогулке, в лифте, в гостях, в транспорте; и совершено незнакомый маленький ребёнок вам улыбается от души. Ничего не говорит; может, не умеет ещё. Но улыбается. Это он так передаёт вам добрую весть.

Вас попросят рассказать, как куда-то проехать, пройти, - а вы знаете и расскажете. Или попросят что-то разъяснить. Или даже спросят: который час? А может быть, попросят совета в какой-то жизненной ситуации, хотя вы не эксперт. А вы сможете ответить, - и хорошо! Этот знак указывает: вы знаете и можете! Вот же, люди это чувствуют!

Во сне вы куда-то едете или летите. Или идёте к какой-то цели по дороге пешком. Эти сны подтверждают - пора двигаться, время пришло!

Если хотя бы два-три хороших знака есть - это сигнал к отправлению. Действительно, надо двигаться и идти к цели. Сигналы - не гарантия гладкого и безоблачного пути. Они просто указывают, что путь лежит в правильном направлении, вы все верно решили. И перемены назрели. Надо идти дальше, к поставленной цели…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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