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5 «красных флажков» в отношениях: о чем вам нужно знать

Источник: vk.com 14 октября 2023 6822
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✅Вы чувствуете, что с вашими отношениями что-то не так? Стоит обратить внимание на эти «красные флажки», которые могут сигнализировать о больших проблемах в ваших отношениях, которые вряд ли исчезнут в ближайшее время.

5 «красных флажков» в отношениях: о чем вам нужно знать

У вас когда-нибудь было ощущение, что что-то не так с вашими отношениями, но вы не можете понять, в чем дело? Не все «красные флажки» очевидны. Конечно, вещи вроде физического насилия или измены легко распознать. Но некоторые признаки разглядеть труднее. Обратите внимание на эти «красные флажки», которые могут говорить о серьезных проблемах в ваших отношениях, которые сами собой никуда не денутся.

Когда в отношениях что-то не так: 5 «красных флажков»

1. Различные ценности.

Быть не похожим друг на друга – это прекрасно. Разные личностные типы великолепно дополняют друг друга. Вы всегда можете научиться чему-то новому от человека, который имеет другие взгляды на жизнь. 

Но есть одно большое исключение - основные глубинные ценности. Если ваши главные жизненные приоритеты очень отличаются от ценностей вашего партнера, это большой «красный флаг». 

5 «красных флажков» в отношениях: о чем вам нужно знать

Что такое основные ценности? 

Задумайтесь над следующими вопросами: Вы хотите детей? Насколько важна для вас ваша профессия? Каковы ваши взгляды на творчество? Тяжелую повседневную работу? Религию? 

Вы никогда не сможете совпасть на 100 процентов. Но если имеется серьезное расхождение и ни одна из сторон не желает идти на компромисс, это становится источником конфликта. 

Если вы не согласны с главными жизненными ценностями друг друга, ваши отношения построены на зыбкой почве, которая в любой момент может уйти из-под ног. 

2. Неспособность извиняться. 

У всех есть недостатки. Зачастую любить кого-то означает принимать его вместе с его недостатками. Но это не означает, что ваш партнер никогда не должен говорить вам: «извини». 

Способность сказать «прости» говорит о многом. Это показывает, что вы понимаете, что не можете быть правым все время. 

Вы показываете, что заботитесь о другом человеке. Это говорит о том, что вы готовы разрешать конфликты цивилизованным, взрослым образом. 

Конечно, многим из нас трудно извиниться. Бывает тяжело пренебречь своим Эго. Но с течением временем, это может превратиться в серьезную проблему – и породить множество обид! 

Быть взрослым человеком означает признавать свои ошибки и пытаться их исправить. 

Если ваш партнер не может извиниться, это вызывает обеспокоенность. С одной стороны, это может означать, что он не обладает навыками решения проблем. С другой стороны, это может говорить о том, что он или она не уважают вас. Так или иначе, это большой «красный флаг». 

3. История неудачных отношений.

Вашему партнеру никогда не удавалось поддерживать счастливые отношения - с предыдущими любовниками, семьей или друзьями? 

Каждому из нас свойственен опыт разочарований в прошлом, но если ваш партнер имеет длинную историю неудачных отношений, постоянно обвиняет других или не в состоянии найти причины этих провалов, вам следует хорошенько задуматься над этим. 

4. Проблемы с доверием. 

Доверие приходит не сразу. Это то, что возникает со временем между двумя людьми и становится сокровенной частью их совместной жизни. 

Если вам сопутствует постоянное чувство недосказанности в отношениях, вам следует обратить внимание на это. 
Вы можете подозревать, что ваш партнер не говорит вам всего. Вам может казаться, что вы знаете о нем очень мало, или что не хочет делиться с вами чем-то важным. 

Если вы чувствуете, что ваш партнер испытывает трудности с проявлением доверия или не хочет говорить вам правду (или наоборот – вы не готовы раскрыться перед ним) это серьезный «красный флаг». 

5 «красных флажков» в отношениях: о чем вам нужно знать

5. Контролирующее, собственническое или оскорбительное поведение. 

Насилие в отношениях проявляется во многих формах. Это не всегда просто оскорбления или физическое воздействие. 

Это весь спектр поведения, используемый для управления человеком и подчинения его своей воле. 

Следующие особенности поведения могут звучать предупреждением и представлять опасность для вас, если ваш партнер:

  • не хочет тратить свое время на вас и семью 
  • не уважает ваши границы 
  • настаивает, чтобы вы бросили свою работу, обучение или любимое хобби 
  • обвиняет вас в неверности и требует постоянного отчета, где и с кем вы находитесь 
  • берет ваши деньги без вашего ведома 
  • чрезмерно критикует вас и убеждает вас, что никто больше не захочет быть с вами. 

Лучше всего выявить проблему на ранней стадии и обсудить ее с вашим партнером, настолько открыто и честно, насколько вы сможете. 

Объясните партнеру, что вас беспокоит. Основывайте ваш разговор на очевидном поведении, а не на ваших предположениях. 

Расскажите партнеру, почему подобное поведение заставляет вас чувствовать себя тем или иным образом и внимательно выслушайте его ответы.опубликовано econet

by Harriet Pappenheim, LCSW 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология отношения ценности доверие партнер

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