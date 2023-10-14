5 «красных флажков» в отношениях: о чем вам нужно знать

✅Вы чувствуете, что с вашими отношениями что-то не так? Стоит обратить внимание на эти «красные флажки», которые могут сигнализировать о больших проблемах в ваших отношениях, которые вряд ли исчезнут в ближайшее время.
У вас когда-нибудь было ощущение, что что-то не так с вашими отношениями, но вы не можете понять, в чем дело? Не все «красные флажки» очевидны. Конечно, вещи вроде физического насилия или измены легко распознать. Но некоторые признаки разглядеть труднее. Обратите внимание на эти «красные флажки», которые могут говорить о серьезных проблемах в ваших отношениях, которые сами собой никуда не денутся.
Быть не похожим друг на друга – это прекрасно. Разные личностные типы великолепно дополняют друг друга. Вы всегда можете научиться чему-то новому от человека, который имеет другие взгляды на жизнь.
Но есть одно большое исключение - основные глубинные ценности. Если ваши главные жизненные приоритеты очень отличаются от ценностей вашего партнера, это большой «красный флаг».
Что такое основные ценности?
Задумайтесь над следующими вопросами: Вы хотите детей? Насколько важна для вас ваша профессия? Каковы ваши взгляды на творчество? Тяжелую повседневную работу? Религию?
Вы никогда не сможете совпасть на 100 процентов. Но если имеется серьезное расхождение и ни одна из сторон не желает идти на компромисс, это становится источником конфликта.
Если вы не согласны с главными жизненными ценностями друг друга, ваши отношения построены на зыбкой почве, которая в любой момент может уйти из-под ног.
У всех есть недостатки. Зачастую любить кого-то означает принимать его вместе с его недостатками. Но это не означает, что ваш партнер никогда не должен говорить вам: «извини».
Способность сказать «прости» говорит о многом. Это показывает, что вы понимаете, что не можете быть правым все время.
Вы показываете, что заботитесь о другом человеке. Это говорит о том, что вы готовы разрешать конфликты цивилизованным, взрослым образом.
Конечно, многим из нас трудно извиниться. Бывает тяжело пренебречь своим Эго. Но с течением временем, это может превратиться в серьезную проблему – и породить множество обид!
Быть взрослым человеком означает признавать свои ошибки и пытаться их исправить.
Если ваш партнер не может извиниться, это вызывает обеспокоенность. С одной стороны, это может означать, что он не обладает навыками решения проблем. С другой стороны, это может говорить о том, что он или она не уважают вас. Так или иначе, это большой «красный флаг».
Вашему партнеру никогда не удавалось поддерживать счастливые отношения - с предыдущими любовниками, семьей или друзьями?
Каждому из нас свойственен опыт разочарований в прошлом, но если ваш партнер имеет длинную историю неудачных отношений, постоянно обвиняет других или не в состоянии найти причины этих провалов, вам следует хорошенько задуматься над этим.
Доверие приходит не сразу. Это то, что возникает со временем между двумя людьми и становится сокровенной частью их совместной жизни.
Если вам сопутствует постоянное чувство недосказанности в отношениях, вам следует обратить внимание на это.
Вы можете подозревать, что ваш партнер не говорит вам всего. Вам может казаться, что вы знаете о нем очень мало, или что не хочет делиться с вами чем-то важным.
Если вы чувствуете, что ваш партнер испытывает трудности с проявлением доверия или не хочет говорить вам правду (или наоборот – вы не готовы раскрыться перед ним) это серьезный «красный флаг».
Насилие в отношениях проявляется во многих формах. Это не всегда просто оскорбления или физическое воздействие.
Это весь спектр поведения, используемый для управления человеком и подчинения его своей воле.
Следующие особенности поведения могут звучать предупреждением и представлять опасность для вас, если ваш партнер:
Лучше всего выявить проблему на ранней стадии и обсудить ее с вашим партнером, настолько открыто и честно, насколько вы сможете.
Объясните партнеру, что вас беспокоит. Основывайте ваш разговор на очевидном поведении, а не на ваших предположениях.
Расскажите партнеру, почему подобное поведение заставляет вас чувствовать себя тем или иным образом и внимательно выслушайте его ответы.опубликовано econet
by Harriet Pappenheim, LCSW
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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